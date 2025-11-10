Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила

Приказом министра здравоохранения от 3 ноября 2025 года внесены изменения в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что специализированная медицинская помощь оказывается профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе паллиативной медицинской помощи, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг.

Специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи (КДП) в амбулаторных условиях, стационарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи:

в организациях здравоохранения;

по месту выезда, на дому, в том числе мобильными бригадами;

в передвижных медицинских комплексах, медицинских поездах;

в травматологических пунктах;

в образовательных организациях.

Для рассмотрения сложных клинических случаев, требующих комплексного подхода, в организациях ПМСП создается МДГ, состав и положение о деятельности которой утверждается первым руководителем организации здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

В состав МДГ входят специалисты, соответствующие квалификационным характеристикам, в том числе:

врач организации ПМСП;

профильные специалисты в зависимости от заболевания пациента, в том числе педиатр, терапевт, акушер-гинеколог;

медицинские сестры (расширенной практики, участковые, общей практики, профильных специалистов);

психолог;

социальный работник.

При проведении инструментальных методов исследования, диагностических исследований в амбулаторных условиях применяются информационно-коммуникационные технологии в целях поддержки принятия врачебных решений.

В амбулаторных условиях читка и расшифровка результатов исследований проводится, в том числе с применением дистанционных медицинских услуг при направлении медицинских изображений, исследований в другую медицинскую организацию, при условии наличия у такой медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность с указанием соответствующего профиля лицензируемого вида деятельности.

Специализированная медицинская помощь оказывается в виде КДП, лечебных процедур и манипуляций в амбулаторных, стационарозамещающих условиях субъектами здравоохранения, имеющими государственную лицензию на указанный вид деятельности:

в рамках ГОБМП;

в системе ОСМС;

на платной основе;

в рамках добровольного медицинского страхования;

за счет бюджетных средств отдельным категориям государственных служащих и граждан РК.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП оказывается:

при оказании услуг по профилактике и диагностике заболеваний по перечню;

при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях;

при социально значимых заболеваниях;

при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний;

при скрининговых исследованиях на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в системе ОСМС включает:

профилактические медицинские осмотры;

скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития;

прием и консультации профильными специалистами пациентов по направлению врачей организации ПМСП;

динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;

оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню;

диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика;

процедуры и манипуляции по перечню процедур и манипуляций, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в военно-медицинских (медицинских) подразделениях членам семей сотрудников (в том числе лицам, находящимся на их иждивении) специальных государственных и правоохранительных органов, пенсионерам правоохранительных органов, лицам, уволенным с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, получившим заболевание в связи с исполнением обязанностей воинской службы, а также имеющим выслугу двадцать и более лет, сотрудникам, уволенным со службы в специальных государственных органах по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным при исполнении служебных обязанностей), а также достижении предельного возраста состояния на службе или сокращению штатов и имеющими выслугу 20 и более лет в рамках ГОБМП и в системе ОСМС осуществляется по направлению врача терапевта или врача общей практики военно-медицинских (медицинских) подразделений.

Оказание специализированной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и другим лицам осуществляется в соответствии с Законом "О ветеранах".

Порядок оказания специализированной медпомощи

Услуги специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и системе ОСМС оказываются:

в экстренном порядке – при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни;

– при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни; в неотложной форме – при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

– при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента; в плановом порядке – при заболеваниях (состояниях), не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий.

Услуги специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях оказываются:

по перечню медицинских услуг, оказываемых при социально значимых заболеваниях в рамках ГОБМП;

по перечню медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС;

по перечню медицинских услуг при подозрении на социально значимые заболевания в рамках ГОБМП;

по перечню медицинских услуг физической медицины и реабилитации при последствиях хронических заболеваниях в системе ОСМС;

по перечню медицинских услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП;

в соответствии с нормативами времени по оказанию услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Услуги специализированной медицинской помощи оказываются в рамках завершенного случая, подтвержденного данными осмотра, при наличии – результатами лабораторно-диагностических исследований, с регистрацией в МИС со следующими исходами:

здоров – при отсутствии жалоб и патологии

– при отсутствии жалоб и патологии выздоровление – при полном излечении пациента без необходимости дальнейшего обследования и лечения;

– при полном излечении пациента без необходимости дальнейшего обследования и лечения; улучшение – при наличии положительной динамики состояния пациента;

– при наличии положительной динамики состояния пациента; без изменений – при стабильном состоянии пациента, без признаков ухудшения или улучшения;

– при стабильном состоянии пациента, без признаков ухудшения или улучшения; ухудшение – при наличии отрицательной динамики состояния пациента;

– при наличии отрицательной динамики состояния пациента; смерть – при наступлении летального исхода.

При незавершении случая при оказании услуги специализированной помощи в МИС вносится исход – продолжает болеть.

Также говорится, что специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в плановом порядке на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи по направлению профильных специалистов и специалистов ПМСП путем формирования направления на услугу со сроком ожидания, не превышающим 60 календарных дней, для получения услуг по запланированному приему с указанием поводов обращения.

Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и в системе ОСМС без направления специалистов ПМСП осуществляется в следующих случаях при:

неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологической, оториноларингологической и других травм;

обращении пациента по поводу оказания экстренной и плановой стоматологической помощи;

обращении пациента к профильному специалисту по поводу заболеваний дерматовенерологического профиля;

обращении пациента к акушер-гинекологу, за исключением случаев постановки на учет по беременности;

обращении пациента (самообращение) в молодежные центры здоровья;

обращении пациента к профильному специалисту и медицинской сестре (брату) профильного специалиста в организацию здравоохранения по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению;

при повторном приеме к профильному специалисту (медицинской сестре (брату) профильного специалиста) в рамках одного завершенного случая по поводу заболевания.

В рамках одного завершенного случая при наличии показаний профильный специалист первичного, вторичного или третичного уровня оформляет направление на дополнительные консультативно-диагностические услуги, включая консультации до трех различных профильных специалистов с обязательным внесением данных в МИС.

обращении пациента к психологу по месту прикрепления и к врачу-психиатру центра психического здоровья;

оказании услуг передвижными медицинскими комплексами и медицинскими поездами.

Запись на прием к профильному специалисту без направления специалистов ПМСП осуществляется согласно пункту 18 настоящих Правил при:

непосредственном обращении пациента в медицинскую организацию по месту прикрепления или субъект здравоохранения базы поставщиков и соисполнителей медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС;

оформлении записи на прием к врачу или медицинской сестре (брату) посредством личного обращения в регистратуру медицинской организации, телефонной связи через call-центр медицинской организации, мобильных приложений МИС. Запись вносится в МИС "Предварительная запись на прием к врачу" и "Предварительная запись на прием к медицинской сестре", где предоставляется ответ с указанием свободного времени и даты приема врача, в соответствии с графиком приема врача. Пациент получает уведомление о дате и времени приема посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщения;

обращении пациента через Портал электронного правительства и запроса на оказание государственной услуги "Запись на прием к врачу" и "Запись на прием к медицинской сестре" с поступлением уведомления в виде статуса электронной заявки в "Личный кабинет".

Субъекты здравоохранения, оказывающие специализированные медицинские услуги в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, вносят график приема профильных специалистов в МИС с открытой датой не менее 60 календарных дней и обеспечивают актуализацию данных в случае изменения графика.

При обращении пациента к профильному специалисту медицинская сестра профильного специалиста проводит подготовку к проведению запланированного приема профильного специалиста и осуществляет:

предварительное телефонное оповещение (обзвон) пациентов;

формирование и выдача направлений на проведение лабораторно-диагностических исследований, согласно объему обследований пациента;

выгрузку их имеющихся результатов лабораторно-диагностических услуг;

первичную интерпретацию результатов лабораторно-диагностических услуг;

предоставление результатов лабораторно-диагностических услуг профильному специалисту.

Профильный специалист проводит оценку состояния пациентов, состоящих на динамическом наблюдении, в том числе впервые выявленных, и определяет уровень динамического наблюдения в зависимости от степени тяжести заболевания и наличия осложнений:

у профильного специалиста – при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации;

– при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации; у врача организации ПМСП – при наличии компенсированного состояния, корректируемых осложнениях.

Профильный специалист регистрирует в МИС завершение случая, включая описание результатов диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения пациента. Корректировка индивидуального плана лечения проводится профильным специалистом по согласованию с МДГ.

24. В случае обращения по поводу заболевания профильный специалист проводит процедуры и манипуляции, в том числе при оказании стоматологической помощи.

Предусмотрено, что профильный специалист, оказавший специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при наличии показаний выдает или продлевает лист или справку о временной нетрудоспособности.

Направление на получение специализированной медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, оказываемой профильными специалистами вторичного и третичного уровней в специализированных центрах компетенций, национальных центрах, научно-исследовательских институтах, осуществляется специалистами первичного или вторичного уровней медицинских организаций после проведения заседания МДГ с участием не менее трех специалистов в случае:

дифференциальной диагностики сложных, неясных случаев для верификации диагноза;

диагностики редко встречающихся, орфанных заболеваний;

решения спорных случаев определения тактики ведения, лечения, а также экспертной оценки нетрудоспособности;

определения наличия показаний для направления на лечение за рубеж;

определения тактики ведения и лечения пациентов в случаях частых рецидивов заболевания и декомпенсации;

диагностики и лечения при неэффективности проводимых лечебных мероприятий на уровне ПМСП.

Профильный специалист третичного уровня в амбулаторных условиях оказывает специализированную медицинскую помощь, включающую диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и профилактику заболеваний и травм. В рамках своей деятельности профильный специалист осуществляет проведение исследований с использованием телемедицинских технологий, обеспечивая дистанционное взаимодействие с пациентами, их законными представителями, а также с другими медицинскими работниками.

Профильный специалист третичного уровня, оказавший специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, представляет врачу организации ПМСП или другому профильному специалисту, направившего пациента на консультацию, медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 075/у, а также рекомендации по дальнейшему ведению пациента врачом ПМСП или профильным специалистом вторичного уровня.

При оказании помощи с применением телемедицины обеспечиваются идентификация лиц, документирование совершаемых действий и соблюдение требований информационной безопасности.

Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний.