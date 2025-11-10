Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что специализированная медицинская помощь оказывается профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе паллиативной медицинской помощи, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг.
Специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи (КДП) в амбулаторных условиях, стационарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи:
- в организациях здравоохранения;
- по месту выезда, на дому, в том числе мобильными бригадами;
- в передвижных медицинских комплексах, медицинских поездах;
- в травматологических пунктах;
- в образовательных организациях.
Для рассмотрения сложных клинических случаев, требующих комплексного подхода, в организациях ПМСП создается МДГ, состав и положение о деятельности которой утверждается первым руководителем организации здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.
В состав МДГ входят специалисты, соответствующие квалификационным характеристикам, в том числе:
- врач организации ПМСП;
- профильные специалисты в зависимости от заболевания пациента, в том числе педиатр, терапевт, акушер-гинеколог;
- медицинские сестры (расширенной практики, участковые, общей практики, профильных специалистов);
- психолог;
- социальный работник.
При проведении инструментальных методов исследования, диагностических исследований в амбулаторных условиях применяются информационно-коммуникационные технологии в целях поддержки принятия врачебных решений.
В амбулаторных условиях читка и расшифровка результатов исследований проводится, в том числе с применением дистанционных медицинских услуг при направлении медицинских изображений, исследований в другую медицинскую организацию, при условии наличия у такой медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность с указанием соответствующего профиля лицензируемого вида деятельности.
Специализированная медицинская помощь оказывается в виде КДП, лечебных процедур и манипуляций в амбулаторных, стационарозамещающих условиях субъектами здравоохранения, имеющими государственную лицензию на указанный вид деятельности:
- в рамках ГОБМП;
- в системе ОСМС;
- на платной основе;
- в рамках добровольного медицинского страхования;
- за счет бюджетных средств отдельным категориям государственных служащих и граждан РК.
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП оказывается:
- при оказании услуг по профилактике и диагностике заболеваний по перечню;
- при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях;
- при социально значимых заболеваниях;
- при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний;
- при скрининговых исследованиях на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С.
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в системе ОСМС включает:
- профилактические медицинские осмотры;
- скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития;
- прием и консультации профильными специалистами пациентов по направлению врачей организации ПМСП;
- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;
- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню;
- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика;
- процедуры и манипуляции по перечню процедур и манипуляций, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в военно-медицинских (медицинских) подразделениях членам семей сотрудников (в том числе лицам, находящимся на их иждивении) специальных государственных и правоохранительных органов, пенсионерам правоохранительных органов, лицам, уволенным с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, получившим заболевание в связи с исполнением обязанностей воинской службы, а также имеющим выслугу двадцать и более лет, сотрудникам, уволенным со службы в специальных государственных органах по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным при исполнении служебных обязанностей), а также достижении предельного возраста состояния на службе или сокращению штатов и имеющими выслугу 20 и более лет в рамках ГОБМП и в системе ОСМС осуществляется по направлению врача терапевта или врача общей практики военно-медицинских (медицинских) подразделений.
Оказание специализированной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и другим лицам осуществляется в соответствии с Законом "О ветеранах".
Порядок оказания специализированной медпомощи
Услуги специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и системе ОСМС оказываются:
- в экстренном порядке – при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни;
- в неотложной форме – при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;
- в плановом порядке – при заболеваниях (состояниях), не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий.
Услуги специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях оказываются:
- по перечню медицинских услуг, оказываемых при социально значимых заболеваниях в рамках ГОБМП;
- по перечню медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС;
- по перечню медицинских услуг при подозрении на социально значимые заболевания в рамках ГОБМП;
- по перечню медицинских услуг физической медицины и реабилитации при последствиях хронических заболеваниях в системе ОСМС;
- по перечню медицинских услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП;
- в соответствии с нормативами времени по оказанию услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Услуги специализированной медицинской помощи оказываются в рамках завершенного случая, подтвержденного данными осмотра, при наличии – результатами лабораторно-диагностических исследований, с регистрацией в МИС со следующими исходами:
- здоров – при отсутствии жалоб и патологии
- выздоровление – при полном излечении пациента без необходимости дальнейшего обследования и лечения;
- улучшение – при наличии положительной динамики состояния пациента;
- без изменений – при стабильном состоянии пациента, без признаков ухудшения или улучшения;
- ухудшение – при наличии отрицательной динамики состояния пациента;
- смерть – при наступлении летального исхода.
При незавершении случая при оказании услуги специализированной помощи в МИС вносится исход – продолжает болеть.
Также говорится, что специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в плановом порядке на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи по направлению профильных специалистов и специалистов ПМСП путем формирования направления на услугу со сроком ожидания, не превышающим 60 календарных дней, для получения услуг по запланированному приему с указанием поводов обращения.
Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и в системе ОСМС без направления специалистов ПМСП осуществляется в следующих случаях при:
- неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологической, оториноларингологической и других травм;
- обращении пациента по поводу оказания экстренной и плановой стоматологической помощи;
- обращении пациента к профильному специалисту по поводу заболеваний дерматовенерологического профиля;
- обращении пациента к акушер-гинекологу, за исключением случаев постановки на учет по беременности;
- обращении пациента (самообращение) в молодежные центры здоровья;
- обращении пациента к профильному специалисту и медицинской сестре (брату) профильного специалиста в организацию здравоохранения по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению;
- при повторном приеме к профильному специалисту (медицинской сестре (брату) профильного специалиста) в рамках одного завершенного случая по поводу заболевания.
В рамках одного завершенного случая при наличии показаний профильный специалист первичного, вторичного или третичного уровня оформляет направление на дополнительные консультативно-диагностические услуги, включая консультации до трех различных профильных специалистов с обязательным внесением данных в МИС.
- обращении пациента к психологу по месту прикрепления и к врачу-психиатру центра психического здоровья;
- оказании услуг передвижными медицинскими комплексами и медицинскими поездами.
Запись на прием к профильному специалисту без направления специалистов ПМСП осуществляется согласно пункту 18 настоящих Правил при:
- непосредственном обращении пациента в медицинскую организацию по месту прикрепления или субъект здравоохранения базы поставщиков и соисполнителей медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС;
- оформлении записи на прием к врачу или медицинской сестре (брату) посредством личного обращения в регистратуру медицинской организации, телефонной связи через call-центр медицинской организации, мобильных приложений МИС. Запись вносится в МИС "Предварительная запись на прием к врачу" и "Предварительная запись на прием к медицинской сестре", где предоставляется ответ с указанием свободного времени и даты приема врача, в соответствии с графиком приема врача. Пациент получает уведомление о дате и времени приема посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщения;
- обращении пациента через Портал электронного правительства и запроса на оказание государственной услуги "Запись на прием к врачу" и "Запись на прием к медицинской сестре" с поступлением уведомления в виде статуса электронной заявки в "Личный кабинет".
Субъекты здравоохранения, оказывающие специализированные медицинские услуги в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, вносят график приема профильных специалистов в МИС с открытой датой не менее 60 календарных дней и обеспечивают актуализацию данных в случае изменения графика.
При обращении пациента к профильному специалисту медицинская сестра профильного специалиста проводит подготовку к проведению запланированного приема профильного специалиста и осуществляет:
- предварительное телефонное оповещение (обзвон) пациентов;
- формирование и выдача направлений на проведение лабораторно-диагностических исследований, согласно объему обследований пациента;
- выгрузку их имеющихся результатов лабораторно-диагностических услуг;
- первичную интерпретацию результатов лабораторно-диагностических услуг;
- предоставление результатов лабораторно-диагностических услуг профильному специалисту.
Профильный специалист проводит оценку состояния пациентов, состоящих на динамическом наблюдении, в том числе впервые выявленных, и определяет уровень динамического наблюдения в зависимости от степени тяжести заболевания и наличия осложнений:
- у профильного специалиста – при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации;
- у врача организации ПМСП – при наличии компенсированного состояния, корректируемых осложнениях.
Профильный специалист регистрирует в МИС завершение случая, включая описание результатов диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения пациента. Корректировка индивидуального плана лечения проводится профильным специалистом по согласованию с МДГ.
24. В случае обращения по поводу заболевания профильный специалист проводит процедуры и манипуляции, в том числе при оказании стоматологической помощи.
Предусмотрено, что профильный специалист, оказавший специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при наличии показаний выдает или продлевает лист или справку о временной нетрудоспособности.
Направление на получение специализированной медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, оказываемой профильными специалистами вторичного и третичного уровней в специализированных центрах компетенций, национальных центрах, научно-исследовательских институтах, осуществляется специалистами первичного или вторичного уровней медицинских организаций после проведения заседания МДГ с участием не менее трех специалистов в случае:
- дифференциальной диагностики сложных, неясных случаев для верификации диагноза;
- диагностики редко встречающихся, орфанных заболеваний;
- решения спорных случаев определения тактики ведения, лечения, а также экспертной оценки нетрудоспособности;
- определения наличия показаний для направления на лечение за рубеж;
- определения тактики ведения и лечения пациентов в случаях частых рецидивов заболевания и декомпенсации;
- диагностики и лечения при неэффективности проводимых лечебных мероприятий на уровне ПМСП.
Профильный специалист третичного уровня в амбулаторных условиях оказывает специализированную медицинскую помощь, включающую диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и профилактику заболеваний и травм. В рамках своей деятельности профильный специалист осуществляет проведение исследований с использованием телемедицинских технологий, обеспечивая дистанционное взаимодействие с пациентами, их законными представителями, а также с другими медицинскими работниками.
Профильный специалист третичного уровня, оказавший специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, представляет врачу организации ПМСП или другому профильному специалисту, направившего пациента на консультацию, медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 075/у, а также рекомендации по дальнейшему ведению пациента врачом ПМСП или профильным специалистом вторичного уровня.
При оказании помощи с применением телемедицины обеспечиваются идентификация лиц, документирование совершаемых действий и соблюдение требований информационной безопасности.
Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.
