Установлены новые требования к почтовым маркам и конвертам

Министра цифрового развития приказом от 28 мая 2025 года утвердил Правила использования и предъявляемые требования к знакам почтовой оплаты оператора почты, за исключением государственных знаков почтовой оплаты, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок использования и предъявляемые требования к знакам почтовой оплаты оператора почты, за исключением государственных знаков почтовой оплаты.

В правилах говорится, что знаки почтовой оплаты – это знаки, подтверждающие оплату услуг почтовой связи, наносимые оператором почты на отправления письменной корреспонденции, в том числе почтовые марки, блоки, маркированные конверты и (или) почтовые карточки, оттиски франкировальных машин, электронные и иные знаки.

В свою очередь, государственные знаки почтовой оплаты – почтовые марки, блоки, маркированные конверты и (или) почтовые карточки, оттиски франкировальных машин, электронные и иные знаки, вводимые в обращение уполномоченным органом, которые подтверждают оплату услуг Национального оператора почты.

Оператор почты использует знаки почтовой оплаты, согласованные с уполномоченным органом, за исключением государственных знаков почтовой оплаты.

Разработка эскизов знаков почтовой оплаты производится оператором почты.

На знаках почтовой оплаты размещаются следующие служебные надписи:

название государства на государственном языке ("Қазақстан") и в латинской транслитерации ("Kazakhstan");

номинал, обозначающий сумму оплаты услуг оператора почты по пересылке письменной корреспонденции, указываемый латинскими буквами или арабскими цифрами, за исключением электронных знаков почтовой оплаты.

В случае обозначения номинальной стоимости знаков почтовой оплаты используются следующие буквы:

"А" – соответствует тарифу на пересылку нерегистрируемого письма весом до 20 грамм в пределах РК для юридических лиц;

"В" – соответствует тарифу на пересылку нерегистрируемого письма весом до 50 грамм наземным транспортом за пределы РК;

"С" – соответствует тарифу на пересылку заказного письма весом до 50 грамм в пределах РК;

"D" – соответствует тарифу на пересылку регистрируемой бандероли в пределах РК;

"Е" – соответствует тарифу на пересылку нерегистрируемой бандероли в пределах РК;

"N" – соответствует тарифу на пересылку нерегистрируемой почтовой карточки весом до 10 грамм наземным транспортом за пределы РК;

"М" – соответствует тарифу на пересылку заказной почтовой карточки весом до 10 грамм наземным транспортом в пределах РК;

"P" – соответствует тарифу на пересылку мелкого пакета в пределах РК.

В целях идентификации знаков почтовой оплаты по принадлежности к операторам почты знаки почтовой оплаты, кроме государственных знаков почтовой оплаты, содержат на лицевой стороне наименование оператора почты.

Знаки почтовой оплаты могут быть любой формы при условии, что их вертикальные или горизонтальные размеры не будут меньше 15 миллиметров.

Любые отличительные проколы компостером или тисненные рельефные отпечатки наносятся с сохранением ясности обозначений знаков почтовой оплаты.

Служебные надписи на знаках почтовой оплаты размещаются с обеспечением читаемости и соответствия композиционному решению оформления знака почтовой оплаты.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2025 года.

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