Утверждены правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 28 мая 2025 года утвердил Правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг, сообщает Zakon.kz.

При установлении стоимости исследований и консалтинговых услуг учитываются прямые и косвенные (административные) расходы, подтвержденные обосновывающими документами: штатное расписание исполнителя, расчеты, копии договоров, не менее трех ценовых предложений.

В стоимость исследований и консалтинговых услуг не могут включаться затраты по формированию резервов на возможные убытки, покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов, расходы по информационному продвижению (реклама), спонсорская помощь, штрафы, пени и неустойки, а также расходы на премиальные выплаты, проведение мастер-классов и представительские расходы.

К прямым расходам относятся:

заработная плата персонала организаций, непосредственно участвующих в оказании услуги;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

налог на добавленную стоимость;

виды обязательных страхований;

командировочные расходы персонала организаций, осуществляющих исследования и консалтинговые услуги (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);

привлечение внешних экспертов;

приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары);

транспортные услуги;

полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);

расходы на аренду помещения;

курьерские услуги (рассылка материалов);

банковские услуги;

информационно-коммуникационные услуги, в том числе услуги связи;

переводческие услуги.

К косвенным (административным) расходам относятся:

заработная плата административного персонала;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

налог на добавленную стоимость;

услуги связи;

расходы на аренду помещения;

виды обязательных страхований.

Указывается, что для обеспечения эффективного планирования расходов административные расходы составляют не более 20% от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделенных на проведение исследований и консалтинговых услуг.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.

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