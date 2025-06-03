Утверждены правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг
При установлении стоимости исследований и консалтинговых услуг учитываются прямые и косвенные (административные) расходы, подтвержденные обосновывающими документами: штатное расписание исполнителя, расчеты, копии договоров, не менее трех ценовых предложений.
В стоимость исследований и консалтинговых услуг не могут включаться затраты по формированию резервов на возможные убытки, покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов, расходы по информационному продвижению (реклама), спонсорская помощь, штрафы, пени и неустойки, а также расходы на премиальные выплаты, проведение мастер-классов и представительские расходы.
К прямым расходам относятся:
- заработная плата персонала организаций, непосредственно участвующих в оказании услуги;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
- налог на добавленную стоимость;
- виды обязательных страхований;
- командировочные расходы персонала организаций, осуществляющих исследования и консалтинговые услуги (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
- привлечение внешних экспертов;
- приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары);
- транспортные услуги;
- полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);
- расходы на аренду помещения;
- курьерские услуги (рассылка материалов);
- банковские услуги;
- информационно-коммуникационные услуги, в том числе услуги связи;
- переводческие услуги.
К косвенным (административным) расходам относятся:
- заработная плата административного персонала;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
- налог на добавленную стоимость;
- услуги связи;
- расходы на аренду помещения;
- виды обязательных страхований.
Указывается, что для обеспечения эффективного планирования расходов административные расходы составляют не более 20% от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделенных на проведение исследований и консалтинговых услуг.
Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.
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