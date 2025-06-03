#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Финансы

Утверждены правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:37 Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 28 мая 2025 года утвердил Правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг, сообщает Zakon.kz.

При установлении стоимости исследований и консалтинговых услуг учитываются прямые и косвенные (административные) расходы, подтвержденные обосновывающими документами: штатное расписание исполнителя, расчеты, копии договоров, не менее трех ценовых предложений.

В стоимость исследований и консалтинговых услуг не могут включаться затраты по формированию резервов на возможные убытки, покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов, расходы по информационному продвижению (реклама), спонсорская помощь, штрафы, пени и неустойки, а также расходы на премиальные выплаты, проведение мастер-классов и представительские расходы.

К прямым расходам относятся:

  • заработная плата персонала организаций, непосредственно участвующих в оказании услуги;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
  • налог на добавленную стоимость;
  • виды обязательных страхований;
  • командировочные расходы персонала организаций, осуществляющих исследования и консалтинговые услуги (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);
  • привлечение внешних экспертов;
  • приобретение материалов (расходные материалы, канцелярские товары);
  • транспортные услуги;
  • полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);
  • расходы на аренду помещения;
  • курьерские услуги (рассылка материалов);
  • банковские услуги;
  • информационно-коммуникационные услуги, в том числе услуги связи;
  • переводческие услуги.

К косвенным (административным) расходам относятся:

  • заработная плата административного персонала;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
  • налог на добавленную стоимость;
  • услуги связи;
  • расходы на аренду помещения;
  • виды обязательных страхований.

Указывается, что для обеспечения эффективного планирования расходов административные расходы составляют не более 20% от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделенных на проведение исследований и консалтинговых услуг.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что Минфин утвердил требования к объектам информатизации бюджетного процесса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня
Финансы
15:40, Сегодня
Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня
АРРФР объявило конкурс на занятие вакантных должностей
Финансы
15:39, Сегодня
АРРФР объявило конкурс на занятие вакантных должностей
Мы партнер перемен: как работает госаудит в Алматы и зачем он нужен
Финансы
13:03, Сегодня
Мы партнер перемен: как работает госаудит в Алматы и зачем он нужен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: