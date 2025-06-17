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Право

Установлены требования к аттестации организаций для работ по безопасности гидротехнических сооружений

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:10 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации РК приказом от 9 июня 2025 года утвердил Требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Требования включают в себя:

Наличие опыта в качестве разработчика проектной (проектно-сметной) документации на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений, введенных в эксплуатацию, соответствующем одному из требований по классности сооружений, в количестве не менее:

  • двух объектов I класса;
  • пяти объектов II класса;
  • семи объектов III класса;
  • семи объектов IV класса, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Указывается, что, исходя из наличия опыта, организациям определяются классы гидротехнических сооружений, по котором проводятся работы в области безопасности гидротехнических сооружений, в частности:

  • при наличии опыта по объектам I класса работы проводятся по объектам I, II, III и IV классов, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
  • при наличии опыта по объектам II класса работы проводятся по объектам II, III и IV классов, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
  • при наличии опыта по объектам III класса работы проводятся по объектам III и IV классов, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
  • при наличии опыта исключительно по объектам IV класса, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, дает право на проведение работ только по объектам IV класса, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Наличие в штатном расписании не менее одного специалиста с высшим профессиональным образованием и стажем работы не менее трех лет в одной из следующих областей:

  • технических наук (гидротехническое строительство и сооружения, гидрогеология, геодезия, геология, гидромелиорация);
  • сельскохозяйственных наук (водные ресурсы и водопользование);
  • естественных наук (гидрология), а также межотраслевых специалистов, имеющих аттестаты, сертификаты, опыт работ в проектировании строительства, ремонта и реконструкции, эксплуатации гидротехнических сооружений.

Приказ вводится в действие с 10 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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