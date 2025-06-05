Утверждены правила отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов

Приказом министра просвещения от 30 мая утверждены Правила и критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортсоревнований, сообщает Zakon.kz.

Объявление о начале отбора мероприятий размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области образования.

Прием документов для участия в отборе мероприятий от организаторов проводится один раз в два года.

Организаторы для участия в отборе мероприятий представляют в ведомство уполномоченного органа в области образования следующие документы в бумажной или электронной формах:

заявление по форме;

нотариально заверенные копии документов (удостоверение личности организатора, справка о государственной регистрации, копия устава, авторское право на проведение мероприятий);

положение и условия проведения мероприятий, утвержденные руководителем организатора;

сведения о наличии системы прокторинга, видеофиксации (онлайн-видеотрансляция);

наличие QR-кода на документах, сертификатах, выдаваемых по итогам мероприятий;

материалы и ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию об обеспечении бесплатного доступа и проведения мероприятий для всех его участников и безопасных условий проведения мероприятий;

база с примерами и заданиями прошлых лет, с учетом критериев оценивания;

аналитическая справка об устойчивости и периодичности проведения (не менее 3-лет) мероприятия, о масштабности (от регионального до республиканского, международного), массовости (охват участников разного возраста), публичности (организаторы и партнеры) проводимых мероприятий с приложенными отзывами участников, родителей, научной и педагогической, творческой общественности, обеспечении качественного и профессионального состава жюри, объективности и прозрачности его деятельности на основании следующих параметров: наличие профессиональных квалификаций и опыта у членов жюри (ученая степень, практический опыт), отсутствие конфликта интересов, ведение протоколов, публикация итогов, наличие системы апелляции и отзывов участников о прозрачности судейства;

документ, подверждающий соблюдение прав интеллектуальной собственности (антиплагиат);

план работы психологической поддержки и сопровождения участников;

ссылка на информационную систему для автоматизации проведения и формирования итогов мероприятий с передачей данных через интегрированные сервисы в информационные системы уполномоченного органа в области образования.

По результатам рассмотрения представленных документов в течение двух рабочих дней с даты регистрации входящего пакета документов организатору направляется письменное уведомление о приеме документов и допуске к участию в отборе либо мотивированный отказ.

Повторное представление документов допускается не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня возврата документов. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня их повторной регистрации.

При представлении организатором полного пакета документов ведомство уполномоченного органа в области образования принимает документы и направляет на рассмотрение Экспертного совета.

В состав Экспертного совета входят представители уполномоченного органа в области образования, спорта и туризма, культуры и информации, Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", не менее 11 человек, из числа которых назначается председатель. Состав Экспертного совета утверждается приказом руководителя уполномоченного органа в области образования сроком на два года.

Срок рассмотрения документов Экспертным советом составляет 30 календарных дней со дня официального завершения приема документов для участия в отборе мероприятий.

Протокол оформляется не позднее чем через три рабочих дня после заседания Экспертного совета.

Уведомление о принятом решении Экспертного совета направляется организатору не позднее пяти рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола через единую систему электронного документооборота государственных органов.

Исключение организатора из Перечня мероприятий производится на основании протокольного решения Экспертного совета.

Критерии отбора в том числе включают:

Соблюдение принципов академической культуры: соблюдение прав интеллектуальной собственности (антиплагиат) (1 балл);

Наличие системы прокторинга, видеофиксации (онлайн-видеотрансляция) (2 балла).

Развивающая и информационная среда: публичность (организаторы и партнеры) проводимых мероприятий, наличие отзывов участников, родителей, научной и педагогической, творческой общественности (1 балл).

Проходной балл от 23 и выше.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.