Формирование команды РК международных олимпиад: как проходит отбор
В частности, правила изложены в новой редакции.
Международные олимпиады и конкурсы научных проектов (научных соревнований) проводятся в очном или дистанционном режиме.
Количественный состав сборной команды определяется на основании требований, установленных международными организационными комитетами соответствующих олимпиад и конкурсов (соревнований).
Состав сборной команды Республики Казахстан международных олимпиад, проводимых в очном режиме, формируется из числа олимпийского резерва 8-11 (12) классов для юниорских международных олимпиад из числа олимпийского резерва 7-9 классов с учетом требований конкретной олимпиады.
Для формирования состава сборной команды РК для участия в международных олимпиадах проводятся учебно-тренировочные сборы (УТС) для олимпийского резерва на базе РГП "Республиканский научно-практический центр "Дарын", а также на базе организаций высшего и послевузовского образования РК, зарубежных организациях высшего и послевузовского образования.
Организацию УТС осуществляет РНПЦ "Дарын".
Численность количественного состава олимпийского резерва по каждому предмету устанавливается пропорционально утвержденному составу участников соответствующей международной олимпиады в трехкратном размере.
Состав олимпийского резерва для участия в УТС определяется членами жюри заключительного этапа республиканской олимпиады из числа:
- победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады для 8-11 (12) классов, набравших наибольшее количество баллов;
- победителей и призеров заключительного этапа юниорской республиканской олимпиады для 7-8 классов, набравших наибольшее количество баллов;
- участников, показавших высокие результаты на УТС предыдущего года;
- призеров международных олимпиад предыдущего и текущего года.
Продолжительность УТС по каждой соответствующей дисциплине составляет от 12 до 30 календарных дней и проводится не менее трех раз (этапов) в год:
- отборочный этап УТС;
- учебно-подготовительный этап УТС;
- контрольно-итоговый этап УТС.
УТС для подготовки олимпийского резерва к международным олимпиадам включает:
- лекционные и семинарские занятия по углубленному изучению теоретического материала;
- практические занятия и лабораторные работы (при наличии практической составляющей по предмету);
- выполнение контрольных заданий для оценки уровня подготовки участников.
Контрольные работы составляются с учетом требований и формата международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.
Проведение УТС осуществляется тренерами отечественных и зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, обладающими опытом составления и решения олимпиадных заданий, а также победителями и призерами предыдущих республиканских и международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.
Руководителями УТС по соответствующим дисциплинам назначаются лица из числа преподавателей, тренеров отечественных и зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, обладающих опытом участия в международных олимпиадах и компетенциями в составлении олимпиадных заданий, а также победителей и призеров предыдущих республиканских и международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.
Отбор в состав сборной команды формируется на основании:
- протокола контрольно-итогового этапа УТС, представленного руководителем УТС;
- итогов заключительного этапа республиканской олимпиады;
- результатов международных олимпиад предыдущего и текущего года. Состав и руководители сборной РК утверждается РНПЦ "Дарын".
При формировании состава сборной команды Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах в случае равенства итоговых баллов по результатам УТС преимущественное право предоставляется обучающемуся, имеющему более высокую рейтинговую позицию по итогам республиканской и международной олимпиад по соответствующему предмету.
Состав сборной команды международных олимпиад, проводимых в очном режиме, формируется из числа олимпийского резерва 8-11 (12) классов, для юниорских международных олимпиад из числа олимпийского резерва 7-9 классов с учетом требований конкретной олимпиады.
Приказ вводится в действие с 3 августа 2026 года.