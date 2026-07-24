Формирование команды РК международных олимпиад: как проходит отбор

Приказом и.о. министра просвещения от 15 июля 2026 года внесены изменения в Правила формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Международные олимпиады и конкурсы научных проектов (научных соревнований) проводятся в очном или дистанционном режиме.

Количественный состав сборной команды определяется на основании требований, установленных международными организационными комитетами соответствующих олимпиад и конкурсов (соревнований).

Состав сборной команды Республики Казахстан международных олимпиад, проводимых в очном режиме, формируется из числа олимпийского резерва 8-11 (12) классов для юниорских международных олимпиад из числа олимпийского резерва 7-9 классов с учетом требований конкретной олимпиады.

Для формирования состава сборной команды РК для участия в международных олимпиадах проводятся учебно-тренировочные сборы (УТС) для олимпийского резерва на базе РГП "Республиканский научно-практический центр "Дарын", а также на базе организаций высшего и послевузовского образования РК, зарубежных организациях высшего и послевузовского образования.

Организацию УТС осуществляет РНПЦ "Дарын".

Численность количественного состава олимпийского резерва по каждому предмету устанавливается пропорционально утвержденному составу участников соответствующей международной олимпиады в трехкратном размере.

Состав олимпийского резерва для участия в УТС определяется членами жюри заключительного этапа республиканской олимпиады из числа:

победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады для 8-11 (12) классов, набравших наибольшее количество баллов;

победителей и призеров заключительного этапа юниорской республиканской олимпиады для 7-8 классов, набравших наибольшее количество баллов;

участников, показавших высокие результаты на УТС предыдущего года;

призеров международных олимпиад предыдущего и текущего года.

Продолжительность УТС по каждой соответствующей дисциплине составляет от 12 до 30 календарных дней и проводится не менее трех раз (этапов) в год:

отборочный этап УТС;

учебно-подготовительный этап УТС;

контрольно-итоговый этап УТС.

УТС для подготовки олимпийского резерва к международным олимпиадам включает:

лекционные и семинарские занятия по углубленному изучению теоретического материала;

практические занятия и лабораторные работы (при наличии практической составляющей по предмету);

выполнение контрольных заданий для оценки уровня подготовки участников.

Контрольные работы составляются с учетом требований и формата международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.

Проведение УТС осуществляется тренерами отечественных и зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, обладающими опытом составления и решения олимпиадных заданий, а также победителями и призерами предыдущих республиканских и международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.

Руководителями УТС по соответствующим дисциплинам назначаются лица из числа преподавателей, тренеров отечественных и зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, обладающих опытом участия в международных олимпиадах и компетенциями в составлении олимпиадных заданий, а также победителей и призеров предыдущих республиканских и международных олимпиад по соответствующим дисциплинам.

Отбор в состав сборной команды формируется на основании:

протокола контрольно-итогового этапа УТС, представленного руководителем УТС;

итогов заключительного этапа республиканской олимпиады;

результатов международных олимпиад предыдущего и текущего года. Состав и руководители сборной РК утверждается РНПЦ "Дарын".

При формировании состава сборной команды Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах в случае равенства итоговых баллов по результатам УТС преимущественное право предоставляется обучающемуся, имеющему более высокую рейтинговую позицию по итогам республиканской и международной олимпиад по соответствующему предмету.

Состав сборной команды международных олимпиад, проводимых в очном режиме, формируется из числа олимпийского резерва 8-11 (12) классов, для юниорских международных олимпиад из числа олимпийского резерва 7-9 классов с учетом требований конкретной олимпиады.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2026 года.