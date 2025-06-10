Утверждена методика расчета показателя эффективности маркировки
Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 29 мая 2025 года утвердил Методику расчета показателя эффективности внедрения маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.
Методика определяет основные аспекты оценки эффективности внедрения маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации с позиции поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Источниками информации являются следующие субъекты:
- уполномоченный орган – информация о собираемости налогов, таможенных пошлин и сборов по товарам, подлежащим маркировке и прослеживаемости средствами идентификации, информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
- органы юстиции – информация о стоимости изъятых контрафактных товаров;
- Агентство по финансовому мониторингу – информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
- органы внутренних дел – информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
- Бюро национальной статистики – информация об уровне инфляции.
Также утвержден Алгоритм расчета административного показателя "эффективность внедрения маркировки и прослеживаемости товаров". Он предусматривает:
- Определение административного показателя (понятийный аппарат).
- Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю.
- Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему).
- Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения.
Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.
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