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Право

Утверждена методика расчета показателя эффективности маркировки

маркировка товаров, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 09:38 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 29 мая 2025 года утвердил Методику расчета показателя эффективности внедрения маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Методика определяет основные аспекты оценки эффективности внедрения маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации с позиции поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Источниками информации являются следующие субъекты:

  • уполномоченный орган – информация о собираемости налогов, таможенных пошлин и сборов по товарам, подлежащим маркировке и прослеживаемости средствами идентификации, информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
  • органы юстиции – информация о стоимости изъятых контрафактных товаров;
  • Агентство по финансовому мониторингу – информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
  • органы внутренних дел – информация о стоимости изъятых контрабандных товаров;
  • Бюро национальной статистики – информация об уровне инфляции.

Также утвержден Алгоритм расчета административного показателя "эффективность внедрения маркировки и прослеживаемости товаров". Он предусматривает:

  1. Определение административного показателя (понятийный аппарат).
  2. Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю.
  3. Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему).
  4. Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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