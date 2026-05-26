Утверждены критерии отбора товаров для маркировки

Приказом министра торговли и интеграции от 21 мая 2026 года утвержден Перечень критериев отбора товаров для целей маркировки и прослеживаемости товаров, сообщает Zakon.kz.

Товары оцениваются по критериям отбора товаров для целей маркировки и прослеживаемости товаров в два этапа:

оценка товара по каждому критерию осуществляется путем умножения балла на коэффициент, и итоговые значения суммируются;

определение приоритетности введения маркировки и прослеживаемости товаров осуществляется в соответствии с набранными баллами, где максимальная набранная сумма баллов соответствует наивысшему приоритету введения маркировки и прослеживаемости товаров.

По итогам определяется степень приоритетности маркировки и прослеживаемости товаров:

45-85 баллов – высокий приоритет;

15-40 баллов – средний приоритет

0-10 баллов – низкий приоритет.

Товары, имеющие высокий или средний приоритет введения маркировки и прослеживаемости товаров, подлежат включению в Перечень товаров, подлежащих маркировке.

По критерию "Наличие обязательной маркировки товаров средствами идентификации в государствах – членах Евразийского экономического союза" товар признается соответствующим данному критерию в случае удовлетворения одного из следующих условий:

товар относится к группе товаров, код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза которой указан в перечне товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержденном решением Совета Евразийской экономической комиссии;

товар отнесен к товарам, подлежащим маркировке и прослеживаемости на территории одного или нескольких государств – членов Евразийского экономического союза в соответствии с их законодательством.

Если товар не удовлетворяет одному из указанных условий, то он признается не соответствующим критерию "Наличие обязательной маркировки товаров средствами идентификации в государствах – членах Евразийского экономического союза".

Оценка по критерию "Наличие теневой экономики" определяется на основании следующих подходов:

сравнительного анализа официальной статистической информации импорта в Казахстан и экспорта в Казахстан из государств – членов Евразийского экономического союза и государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;

анализа статистических расхождений.

Процент расхождения в информации, указанной выше, рассматривается как показатель уровня теневой экономики при импорте товаров в Республику Казахстан.

При этом используется официальная статистическая информация импорта в РК и экспорта в РК из других стран, размещенная на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также данные Министерства финансов РК, предоставляемые по запросу уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.

При сравнительном анализе официальной статистической информации импорта в Республику Казахстан и экспорта в Республику Казахстан из других стран не учитываются расхождения, возникшие по следующим причинам:

наличие временного промежутка между датой отгрузки товара на экспорт в стране отправления и датой регистрации импорта в принимающей стране (переходящие поставки);

различия в представлении субъектами предпринимательства двух стран информации о странах отправления и назначения товара;

неполнота охвата официальной статистической информации по взаимной торговле из-за наличия в Республике Казахстан и в других государствах – членах Евразийского экономического союза участников внешнеторговой деятельности, не представивших данные о внешнеторговых сделках или представивших неполную информацию;

различия в цене, когда импортер цены на товар показывает по документам, полученным от иностранных посредников, цены которых отличаются от цен экспортера;

различия в кодировке товара.

Оценка по критерию "Подакцизная продукция" определяется путем отнесения товара к категории подакцизной продукции, установленной налоговым законодательством РК.

Оценка по критерию "Наличие потребительской упаковки или товарного ярлыка" производится путем определения формы выпуска товара.

Если товар выпускается в потребительской упаковке (коробка, пакет, пачка, лоток, банка, бутылка, флакон, ампула, бочка, кега, мешок, туба, блистер, контейнер, баллон, ящик и другая физическая емкость) или имеет товарный ярлык, то товар признается соответствующим указанному настоящим пунктом критерию.

Оценка по критерию "Наличие мер государственной поддержки производства товара" производится путем определения относимости товара к сферам деятельности или категориям товаров, в отношении которых предусмотрены финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки производства товаров.

Если товар отнесен к сферам деятельности или категориям товаров, в отношении которых предусмотрены финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки производства товаров, то товар признается соответствующим критерию "Наличие мер государственной поддержки производства товара".

Оценка по критерию "Общественная, экономическая или экологическая безопасность" производится государственными органами в процессе выполнения обязанностей и мероприятий, предусмотренных законодательством республики.

Если по итогам указанного анализа государственным органом будет установлена необходимость в обеспечении общественной, экономической или экологической безопасности посредством маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации, то товар признается соответствующим критерию "Общественная, экономическая или экологическая безопасность".

Оценка по критерию "Исполнимость" осуществляется путем определения наличия международной практики реализации маркировки выбранной товарной группы и расчета затрат среднестатистических субъектов предпринимательства на внедрение маркировки товаров по каждому этапу товарооборота: производство или импорт, оптовая торговля и розничная торговля.

Если имеется международная практика реализации маркировки выбранной товарной группы и затраты среднестатистических субъектов предпринимательства на внедрение маркировки товаров по каждому этапу товарооборота не превышают их среднегодовой доход, то товар признается соответствующим критерию "Исполнимость".

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.