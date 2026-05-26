Утверждены критерии отбора товаров для маркировки
Товары оцениваются по критериям отбора товаров для целей маркировки и прослеживаемости товаров в два этапа:
- оценка товара по каждому критерию осуществляется путем умножения балла на коэффициент, и итоговые значения суммируются;
- определение приоритетности введения маркировки и прослеживаемости товаров осуществляется в соответствии с набранными баллами, где максимальная набранная сумма баллов соответствует наивысшему приоритету введения маркировки и прослеживаемости товаров.
По итогам определяется степень приоритетности маркировки и прослеживаемости товаров:
- 45-85 баллов – высокий приоритет;
- 15-40 баллов – средний приоритет
- 0-10 баллов – низкий приоритет.
Товары, имеющие высокий или средний приоритет введения маркировки и прослеживаемости товаров, подлежат включению в Перечень товаров, подлежащих маркировке.
По критерию "Наличие обязательной маркировки товаров средствами идентификации в государствах – членах Евразийского экономического союза" товар признается соответствующим данному критерию в случае удовлетворения одного из следующих условий:
- товар относится к группе товаров, код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза которой указан в перечне товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержденном решением Совета Евразийской экономической комиссии;
- товар отнесен к товарам, подлежащим маркировке и прослеживаемости на территории одного или нескольких государств – членов Евразийского экономического союза в соответствии с их законодательством.
Если товар не удовлетворяет одному из указанных условий, то он признается не соответствующим критерию "Наличие обязательной маркировки товаров средствами идентификации в государствах – членах Евразийского экономического союза".
Оценка по критерию "Наличие теневой экономики" определяется на основании следующих подходов:
- сравнительного анализа официальной статистической информации импорта в Казахстан и экспорта в Казахстан из государств – членов Евразийского экономического союза и государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;
- анализа статистических расхождений.
Процент расхождения в информации, указанной выше, рассматривается как показатель уровня теневой экономики при импорте товаров в Республику Казахстан.
При этом используется официальная статистическая информация импорта в РК и экспорта в РК из других стран, размещенная на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также данные Министерства финансов РК, предоставляемые по запросу уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.
При сравнительном анализе официальной статистической информации импорта в Республику Казахстан и экспорта в Республику Казахстан из других стран не учитываются расхождения, возникшие по следующим причинам:
- наличие временного промежутка между датой отгрузки товара на экспорт в стране отправления и датой регистрации импорта в принимающей стране (переходящие поставки);
- различия в представлении субъектами предпринимательства двух стран информации о странах отправления и назначения товара;
- неполнота охвата официальной статистической информации по взаимной торговле из-за наличия в Республике Казахстан и в других государствах – членах Евразийского экономического союза участников внешнеторговой деятельности, не представивших данные о внешнеторговых сделках или представивших неполную информацию;
- различия в цене, когда импортер цены на товар показывает по документам, полученным от иностранных посредников, цены которых отличаются от цен экспортера;
- различия в кодировке товара.
Оценка по критерию "Подакцизная продукция" определяется путем отнесения товара к категории подакцизной продукции, установленной налоговым законодательством РК.
Оценка по критерию "Наличие потребительской упаковки или товарного ярлыка" производится путем определения формы выпуска товара.
Если товар выпускается в потребительской упаковке (коробка, пакет, пачка, лоток, банка, бутылка, флакон, ампула, бочка, кега, мешок, туба, блистер, контейнер, баллон, ящик и другая физическая емкость) или имеет товарный ярлык, то товар признается соответствующим указанному настоящим пунктом критерию.
Оценка по критерию "Наличие мер государственной поддержки производства товара" производится путем определения относимости товара к сферам деятельности или категориям товаров, в отношении которых предусмотрены финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки производства товаров.
Если товар отнесен к сферам деятельности или категориям товаров, в отношении которых предусмотрены финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки производства товаров, то товар признается соответствующим критерию "Наличие мер государственной поддержки производства товара".
Оценка по критерию "Общественная, экономическая или экологическая безопасность" производится государственными органами в процессе выполнения обязанностей и мероприятий, предусмотренных законодательством республики.
Если по итогам указанного анализа государственным органом будет установлена необходимость в обеспечении общественной, экономической или экологической безопасности посредством маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации, то товар признается соответствующим критерию "Общественная, экономическая или экологическая безопасность".
Оценка по критерию "Исполнимость" осуществляется путем определения наличия международной практики реализации маркировки выбранной товарной группы и расчета затрат среднестатистических субъектов предпринимательства на внедрение маркировки товаров по каждому этапу товарооборота: производство или импорт, оптовая торговля и розничная торговля.
Если имеется международная практика реализации маркировки выбранной товарной группы и затраты среднестатистических субъектов предпринимательства на внедрение маркировки товаров по каждому этапу товарооборота не превышают их среднегодовой доход, то товар признается соответствующим критерию "Исполнимость".
Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.