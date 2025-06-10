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Право

Обновлен состав республиканской терминологической комиссии

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 2 июня 2025 года внесены изменения в состав Республиканской терминологической комиссии, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Республиканской терминологической комиссии изложен в новой редакции.

В комиссию включены:

  • Председатель – вице-министр науки и высшего образования РК.
  • Заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.
  • Секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Общественно-гуманитарное направление

  • Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Акынбекова Динара Нургалиевна – кандидат экономических наук (по согласованию).
  • Жұмағали Алмас Қабдымәжитұлы – кандидат юридических наук, доктор философии PhD (по согласованию).
  • Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию).
  • Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию).
  • Сыздық Болат Кенелұлы – кандидат юридических наук (по согласованию).
  • Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию).
  • Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию).
  • Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию).

Естественно-математическое направление

  • Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
  • Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).
  • Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию).
  • Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию).
  • Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию).
  • Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию).
  • Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию).
  • Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии, PhD (по согласованию).
  • Шукиргалиев Бекдаулет Темирболатович – доктор философии, PhD (по согласованию). 

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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