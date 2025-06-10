Обновлен состав республиканской терминологической комиссии
Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 2 июня 2025 года внесены изменения в состав Республиканской терминологической комиссии, сообщает Zakon.kz.
В частности, состав Республиканской терминологической комиссии изложен в новой редакции.
В комиссию включены:
- Председатель – вице-министр науки и высшего образования РК.
- Заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.
- Секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.
Общественно-гуманитарное направление
- Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
- Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию).
- Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию).
- Акынбекова Динара Нургалиевна – кандидат экономических наук (по согласованию).
- Жұмағали Алмас Қабдымәжитұлы – кандидат юридических наук, доктор философии PhD (по согласованию).
- Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию).
- Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию).
- Сыздық Болат Кенелұлы – кандидат юридических наук (по согласованию).
- Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию).
- Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию).
- Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию).
Естественно-математическое направление
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
- Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию).
- Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию).
- Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).
- Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию).
- Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию).
- Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию).
- Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию).
- Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию).
- Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии, PhD (по согласованию).
- Шукиргалиев Бекдаулет Темирболатович – доктор философии, PhD (по согласованию).
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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