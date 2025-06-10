Обновлен состав республиканской терминологической комиссии

Фото: Zakon.kz

Приказом министра науки и высшего образования от 2 июня 2025 года внесены изменения в состав Республиканской терминологической комиссии, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Республиканской терминологической комиссии изложен в новой редакции. В комиссию включены: Председатель – вице-министр науки и высшего образования РК.

Заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК. Общественно-гуманитарное направление Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию).

Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию).

Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию).

Акынбекова Динара Нургалиевна – кандидат экономических наук (по согласованию).

Жұмағали Алмас Қабдымәжитұлы – кандидат юридических наук, доктор философии PhD (по согласованию).

Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию).

Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию).

Сыздық Болат Кенелұлы – кандидат юридических наук (по согласованию).

Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию).

Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию).

Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию). Естественно-математическое направление Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию).

Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию).

Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию).

Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).

Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию).

Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию).

Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию).

Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию).

Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию).

Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии, PhD (по согласованию).

Шукиргалиев Бекдаулет Темирболатович – доктор философии, PhD (по согласованию). Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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