Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Республиканская орфографическая комиссия создана в Казахстане

Городская юношеская библиотека им. Жамбыла, студенты, школьники, образование, книги, учебники, городская библиотека, Ахмет Байтурсынов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования подписал приказ от 30 сентября 2024 года "О Республиканской орфографической комиссии", сообщает Zakon.kz.

"Создать Республиканскую орфографическую комиссию", – говорится в документе.

В состав комиссии включены 24 человека:

  • председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;
  • заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
  • секретарь – руководитель Управления лингвистической работы Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
  • Аитова Нурлыхан Нуруллаевна – доцент АО "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М.С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);
  • Алдаш Айманкуль Мырзалиевна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Базарбаева Зейнеп Муслимовна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук;
  • Ергалиев Куаныш Советович – профессор НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;
  • Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;
  • Жакупов Жантас Алтаевич – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева", доктор филологических наук;
  • Жалмаханов Шапагат Шарапатович – профессор НАО "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова", доктор филологических наук;
  • Жубаева Орынай Сагынгалиевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна – профессор НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;
  • Капалбек Бижомарт Сейсенбекович – исполнительный директор ТОО "Институт развития государственного языка" (по согласованию);
  • Кудеринова Куралай Бимолдаевна – заместитель директора РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна – заведующая кафедрой "Журналистика и филология" НАО "Таразский университет имени М. Х. Дулати", кандидат филологических наук;
  • Маралбек Ермухамет – руководитель отдела "Ахметтану" РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "Лингвистика";
  • Момынова Багдан Катаевна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Нурдаулетова Бибайша Ильясовна – профессор НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;
  • Оспанов Едильбай Толеубаевич – заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;
  • Оспанова Дана Жанабековна – исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "Филология";
  • Салкынбай Анар Бекмырзаевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Сарсенбай Жанат Асылхановна – старший преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "Казахская филология";
  • Таласпаева Жанар Серкешовна – профессор НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;
  • Фазылжанова Анар Муратовна – директор РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук. 

Также утверждено положение о Республиканской орфографической комиссии.

Республиканская орфографическая комиссия является консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования РК.

Комиссия в своей деятельности следует принципам:

  • соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
  • соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
  • соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
  • соблюдение единообразия в написании слов;
  • соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
  • упрощение написания слов;
  • расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
  • дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.

Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

Основными функциями комиссии являются:

  • выработка предложений и рекомендаций по правилам орфографии казахского языка, произношению слов и расставлению знаков препинания;
  • представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
  • разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
  • выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
  • рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
  • выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
  • информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.

 Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК
Внесены изменения в Правила контроля за деятельностью ЧСИ
Контролировать работу ЧСИ будут через автоматизированную информационную систему
В Казахстане установили правила продажи этилового спирта
В Казахстане установили правила реализации этилового спирта
Лариса Черненко
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан 2024 год Казахский язык
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: