В Казахстане будут развивать гражданскую беспилотную авиацию: утверждена концепция

Постановлением правительства от 4 июня 2025 года утверждена Концепция развития гражданской беспилотной авиации Республики Казахстан на 2025 - 2031 годы, сообщает Zakon.kz.

На данном этапе в Казахстане подготовлена нормативная правовая база, которая при должной реализации позволит следовать тенденциям развития беспилотной авиации в мире, включая переход к городской мобильности и беспилотным такси.

Указывается, что указанные требования нормативных правовых актов обеспечили установленный уровень безопасности полетов, а также безопасность граждан и их имущества.

Как будет развиваться беспилотная авиация

Так, говорится, что учитывая, что Казахстан является девятой в мире по размеру территории страной, от развития гражданской беспилотной авиации напрямую зависит динамичное социально-экономическое развитие государства.

Анализ государственных закупок БАС в Казахстане показывает, что в 2021 году проведено 365 закупок, в 2022 году – 298 закупок, а за 2023 год – более 423 закупок, в рамках которых закупались "дроны" различного назначения, в том числе БАС военного и гражданского назначения. Из средств государственного бюджета на закуп БАС в 2023 году затрачено более 2,5 млрд тенге.

По данным портала государственных закупок в 2024 году на закуп БАС затрачено около 1,1 млрд тенге.

Вместе с тем гораздо более эффективным видится политика закупа государством услуг с применением БАС у субъектов частного предпринимательства, что позволит оградить государственные организации от непрофильной деятельности по консервации и хранению БАС, исключить простой дорогостоящего оборудования и обесценивание. В свою очередь субъекты частного предпринимательства получат значительный стимул для развития освоения различных технологий БАС.

При усредненной стоимости летного часа БАС в размере 50 000 тенге (стоимость зависит от применяемого оборудования, типа БАС, территории применения, погодных условий и множества других факторов), годовая потребность только государственного сектора в услугах с применением БАС можно оценить ориентировочно в 12 млрд тенге.

Показательна таможенная статистика по импорту гражданских беспилотных воздушных судов – так, по коду "Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 25 кг, но не более 150 кг, гражданские" имеются следующие данные:

в 2022 году импортировано 6 штук;

в 2023 году импортировано 3 штуки;

в 2024 году импортировано 124 штуки.

Сборка гражданских беспилотников на территории Казахстана ведется небольшим количеством предприятий.

Вместе с тем остро стоит вопрос кадрового обеспечения в области беспилотной авиации, так как темпы развития данной отрасли требуют постоянной подготовки и адаптации к новым технологиям и решениям.

В настоящее время решен вопрос с подготовкой операторов для выполнения полетов, но остается вопрос с кадровым обеспечением в области программного обеспечения, а также обслуживания и ремонта БАС. Реализация предлагаемой стратегии позволит усилить кадровый потенциал и занять свою нишу в данной быстро развивающейся отрасли.

Так, анализ практики внедрения беспилотной авиации в производственные и операционные процессы в некоторых странах обеспечил следующие эффекты на предприятиях и хозяйствах, являющихся передовыми с точки зрения внедрения БАС:

в области сельского хозяйства – в 2 раза выросла производительность труда, на 12,8% сократились расходы на средства защиты растений, удельный рост сбора урожая по отдельным культурам увеличился на 10 – 30% при росте издержек, связанных с высокотехнологичными обработками, лишь на 2 – 4% в общей структуре затрат;

– в 2 раза выросла производительность труда, на 12,8% сократились расходы на средства защиты растений, удельный рост сбора урожая по отдельным культурам увеличился на 10 – 30% при росте издержек, связанных с высокотехнологичными обработками, лишь на 2 – 4% в общей структуре затрат; на энергосетевых предприятиях – в 8 раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций за счет объективной инспекции линий электропередачи, повысилась эффективность расхода бюджета на содержание сетевой инфраструктуры, инспекции выполняются в 5 раз быстрее, также снизилось количество несчастных случаев в ходе инспекций;

– в 8 раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций за счет объективной инспекции линий электропередачи, повысилась эффективность расхода бюджета на содержание сетевой инфраструктуры, инспекции выполняются в 5 раз быстрее, также снизилось количество несчастных случаев в ходе инспекций; в топливном секторе – затраты на воздушное патрулирование газопроводов снизились в 3 раза, на 70% сократилась длительность работ, объективный контроль и выявление нарушений в 5 раз снизили риски происшествий и ущерб от них;

– затраты на воздушное патрулирование газопроводов снизились в 3 раза, на 70% сократилась длительность работ, объективный контроль и выявление нарушений в 5 раз снизили риски происшествий и ущерб от них; в области строительства – финансовые затраты только в отношении этапа земляных работ снизились на 30%, общий срок строительства сократился на треть, вдвое сократились риски выявления нарушений на поздних этапах строительства вследствие роста качества строительного и технического надзора;

– финансовые затраты только в отношении этапа земляных работ снизились на 30%, общий срок строительства сократился на треть, вдвое сократились риски выявления нарушений на поздних этапах строительства вследствие роста качества строительного и технического надзора; в области картографии и кадастра – на 20% снизилась стоимость комплексных кадастровых работ, появилась возможность определить точное количество земельных участков, поставить на учет ранее не поставленные участки;

– на 20% снизилась стоимость комплексных кадастровых работ, появилась возможность определить точное количество земельных участков, поставить на учет ранее не поставленные участки; в области управления государственным, муниципальным имуществом – БАС позволяют выявлять и устранять нарушения на каждом втором объекте, находящемся в труднодоступных местах (постановка на учет отсутствующих объектов, выявление объектов, существующих только на бумаге);

– БАС позволяют выявлять и устранять нарушения на каждом втором объекте, находящемся в труднодоступных местах (постановка на учет отсутствующих объектов, выявление объектов, существующих только на бумаге); в области экологического контроля – БАС позволяют выявлять вчетверо больше нарушений при том же штате инспекторов и устранять нарушения на более ранних стадиях;

– БАС позволяют выявлять вчетверо больше нарушений при том же штате инспекторов и устранять нарушения на более ранних стадиях; в области геологоразведки – в 2 раза снизилась стоимость полевых работ, стало возможным обеспечение более высокой точности и более быстрого выполнения геологоразведочных работ с применением БАС по сравнению с традиционной аэромагнитной съемкой пилотируемым самолетом.

В документе указывается, что ключевыми направлениями развития гражданской беспилотной авиации должны стать мероприятия, направленные на увеличение количества авиационных работ, проводимых соответствующим подготовленным персоналом с применением БАС в различных отраслях экономики, а также дебюрократизацию, цифровизацию и трансформацию действующих требований, процессов, процедур, а также упрощение формальностей для гармоничного выполнения полетов с применением БАС в выделенном воздушном пространстве.

Что предлагается

Систематизация подготовки кадров для разработки, производства и эксплуатации БАС (инженерно-технические специалисты, IT - специалисты, операторы БАС). Развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением высших учебных заведений для изучения мирового опыта и развития собственных технологий в области беспилотной авиации и ее применения. Упрощение процедуры постановки на учет беспилотников. Поэтапное внедрение системы координации использования воздушного пространства при выполнении полетов БАС. Поэтапное внедрение системы мониторинга полетов БВС в специальных зонах воздушного пространства. Усиление административной ответственности при незаконном использовании БАС. Защита приаэродромной территории. Усиление роли Академии гражданской авиации в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли гражданской беспилотной авиации. Развитие передовых технологий в гражданской беспилотной авиации.

Развитие отрасли гражданской беспилотной авиации Казахстана должно базироваться на следующих ключевых принципах:

1. Безопасность гражданской беспилотной авиации: минимизация рисков причинения ущерба жизни и здоровью людей, минимизация рисков для общественной безопасности и национальной безопасности, что является наивысшим приоритетом. Исходя из этого принципа, видится целесообразным руководствоваться опытом Китая в организации и государственном регулировании деятельности гражданской беспилотной авиации. Деятельность БАС должна быть прозрачна для уполномоченного органа и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, для правоохранительных органов на каждом этапе от ввоза или производства БАС до их эксплуатации и утилизации.

2. Максимальная свобода для развития гражданской беспилотной авиации: Казахстан должен использовать исторический шанс и занять на вновь образующемся глобальном рынке БАС свою нишу. Это требует обеспечения полной свободы для субъектов гражданской беспилотной авиации в рамках установленных требований и мониторинга со стороны уполномоченных и правоохранительных органов.

Ключевыми подходами к развитию гражданской беспилотной авиации Казахстана станут:

формирование институциональной научной основы для развития гражданской беспилотной авиации в РК;

совершенствование системы подготовки кадров для отрасли беспилотной гражданской авиации;

расширение сферы применения БАС и формирование институциональной основы для безопасного роста масштабов использования БАС;

поддержка отечественных производителей БАС и их компонентов;

обеспечение ответственного подхода в развитии применения БАС.

Ожидаемые результаты

Эффективность реализации Концепции будет измеряться следующими целевыми индикаторами:

Принятие Высшей научно-технической комиссией при правительстве не менее одной долгосрочной стратегии по направлению БАС с 2027 года.

Формирование и эффективная реализация с 2027 года не менее одной долгосрочной и не менее одной среднесрочной стратегии по научной и научно-технической политике в сфере БАС, разработанной национальным научным советом, определенным головным советом по вопросам гражданской беспилотной авиации.

Рост количества сертифицированных и прошедших профессиональное обучение операторов и/или внешних пилотов БАС до 5000 человек до 2031 года.

Также по итогам реализации Концепции ожидается достижение следующих результатов в 2031 году:

80% охват организаций среднего и профессионального образования обучением основам гражданской беспилотной авиации, включая техническую и эксплуатационную части, с учетом требований нормативных правовых актов в области гражданской и экспериментальной авиации. Доля субъектов сельского хозяйства, промышленности и энергетики, применяющих БАС, составит не менее 30%. Локализация производства ключевых компонентов БАС на территории Казахстана до 10%. Занятие казахстанскими предприятиями, осуществляющими разработку или производство БАС или его компонентов, включая программное обеспечение, перспективных специфичных ниш на глобальном рынке БАС, выражающееся в применении не менее 3 таких разработок на международных рынках.

Также разработан план действий по реализации концепции.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.