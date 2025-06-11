Не экономишь воду – получи штраф в полмиллиона: какие новые штрафы появились в Казахстане

Штрафы за нарушение водного законодательства с 10 июня 2025 года выросли в Казахстане в пять-десять раз. С этого дня введены в действие поправки в КОАП по вопросам охраны и использования водного фонда. Как именно изменилась ответственность и за какие правонарушения, рассказывает Zakon.kz.

Закон РК от 9 апреля 2025 года № 181-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования водного фонда" принят в едином пакете с новым Водным кодексом. 10 июня поправки в 14 "водоохранных" статей КОАП вступили в силу.

Небольшая преамбула. Использование водных ресурсов в РК регламентирует Водный кодекс. А вот полноценного органа исполнительной власти в стране долгое время не было. Пока 01.09.2023 не было образовано Министерство водных ресурсов и ирригации, которое и подготовило новую законодательную базу.

Проблем за предыдущие годы накопилось немало. Из них главная: в водоохранных полосах водоемов строились объекты, которых там не должно быть. Как результат: жилые дома, кафе, гостиницы и даже целые предприятия сливали в реки и озера отходы жизнедеятельности, губя природу.

Как нарушения стали возможны? Незначительные штрафы. Но главное – сложившийся порядок, когда нельзя забрать землю у бизнесменов за непредусмотренный бизнес "у воды" (да и просто жителей в запретном месте), поскольку они... добросовестные приобретатели такого участка.

Предположим, некие нечистые на руку чиновники в давнее время позволили кому-то приватизировать такую землю незаконно. Но те физические или юридические лица затем перепродали ее десяток раз. Разумеется, последний покупатель "не знал и не мог знать" о незаконности. И поэтому к нему у государства претензий нет.

К сожалению, поправки, о которых сейчас идет речь, эту проблему кардинально не решают. Возьмем посвященную вышеуказанной проблеме статью 360 КОАП (незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов в водоохранных зонах и полосах). Да, штрафы увеличили. Раньше хозяин незаконной постройки наказывался штрафом в 20 МРП, сейчас – 120 МРП. Для других категорий нарушителей штрафы еще выше. Вплоть до 1500 МРП (было – 250) для крупного бизнеса.

1500 МРП – это в 2025 году почти 5,9 миллиона тенге. Также в статье 360 КОАП была и остается формулировка: "с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения". Но проку, повторимся, от нее немного. Если, конечно, актив не тянет на сотню миллионов долларов и выше, а хозяин – чиновник.

Напомним, принятый 12.07.2023 Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" нацелен против такого рода преступлений, но там предусмотрен ценз. Проверке подлежат лица, в прошлом и настоящем занимающие ответственную государственную должность или выполняющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, совокупные активы которых не меньше 13-миллионого МРП (пункт 7 статьи 2 Закона) – это 51 с изрядным хвостиком миллиард тенге.

При таких условиях да – землю вернут государству, а замок снесут (какой бы красивый ни был, но не к месту). Остальная "мелочь" ускользнет... Впрочем, главный вред от бизнес-заведений и жилого сектора на водоохранных полосах – загрязнение и истощение ресурсов. А вот с этими драконовыми штрафами бороться можно.

Помни о паводках

Рассмотрим, например, поправки в статью 141 КОАП, предусматривающую ответственность за незаконное водопользование. Захват водных объектов, а равно "совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной собственности на водный фонд", раньше влек на физических лиц штраф в размере 30 МРП, с 10 июня – 150 МРП, на субъекты малого предпринимательства, соответственно, 40 и 200 МРП. На крупный бизнес было 260 МРП, сейчас – 1300 МРП.

Осуществление специального водопользования без разрешения, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов наказывается штрафом 50 МРП (ранее – 10) на физлиц и 100 МРП (прежде – 20) на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации.

И такой порядок цифр – рост примерно в пять раз – наблюдается по всем статьям. А есть и больший.

Статья 138 "Уничтожение специальных знаков" (в частности, специальных информационных знаков и знаков ограничений и запретов общего водопользования): было 10 МРП для физлиц, стало 50 МРП. А для субъектов крупного предпринимательства штраф вырос и вовсе в 10 раз, со ста до тысячи МРП.

Ужесточилась ответственность и за нарушение требований по охране вод от загрязнения и истощения (часть 2 статьи 358 КОАП). Не так сильно, но тоже существенно: штраф на физлиц – с 20 до 140 МРП, на малый бизнес, НКО и должностных лиц – с 34 до 238 МРП, средний бизнес – со ста до семисот МРП, крупный – со 140 до 980 МРП.

Кстати, по этой статье будут наказывать и за то, что раньше не считалось правонарушением. А именно, за:

"Невыполнение плана мероприятий по сокращению объемов потерь воды, поэтапному (не более чем пять лет) переходу к системам оборотного и (или) повторного водоснабжения, внедрению наилучших имеющихся технологий, а также непринятие мер по созданию инженерных систем защиты... от паводковых и талых вод и (или) их отводу, и (или) перераспределению для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод, непроведение облесения пойменных участков поверхностных водных объектов". Новая редакция части 2 статьи 358 КОАП

Как видим, в новом тексте статьи отразились и планы по экономии воды, зафиксированные в новом Водном кодексе, и уроки катастрофических паводков.

Что касается последних. Чтобы не повторились в будущем (или, во всяком случае, для снижения человеческого фактора), в КОАП появилась новая статья 359-1 "Нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений":

"Непроведение или ненадлежащее проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также нарушение сроков его проведения, влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей". Часть 2 статьи 359-1 КОАП

Нарушения в сфере учета водных ресурсов и воспрепятствования их регулированию (статьи 361, 362, 363 КОАП) будут караться штрафами в десять раз суровее прежних: там, где было 10 МРП, стало 100.

Наконец, значительно усилена ответственность за нарушение установленных водных сервитутов (это когда владелец водного объекта обязан предоставить доступ к нему другим лицам для общего водопользования). Раньше был, надо признать, пустяк – предупреждение на физических и юридических лиц. Теперь за это грозит от 50 до 400 МРП в зависимости от обстоятельств.