Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства: внесены изменения

Министр сельского хозяйства приказом от 4 июня 2025 года внес изменения и дополнения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом следующего содержания:

Основной целью субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства является частичное возмещение затрат производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений, а также затрат произведенных или приобретенных семян сельскохозяйственных культур, удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов).

Вместе с тем уточняется, что субсидии выделяются оригинаторам, элитсемхозам, семхозам, реализаторам, сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам, основным или вторичным видом деятельности которых являются "Выращивание зерновых (кроме риса), бобовых и масличных культур", "Выращивание риса", "Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов", "Выращивание прядильных культур", "Выращивание прочих одно- или двухлетних культур", "Выращивание винограда", "Выращивание семечковых и косточковых плодов", "Выращивание прочих плодов, ягод и орехов" в соответствии с кодами общего классификатора видов экономической деятельности.

Субсидии предоставляются ежегодно по следующим направлениям:

развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений;

развитие семеноводства;

удешевление стоимости удобрений (за исключением органических);

удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов.

МИО в срок до 30 декабря соответствующего года для мониторинга субсидирования представляет в МСХ сводную информацию об использовании субсидий, сформированную и выгруженную из ГИСС по направлениям.

Сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам), получающим субсидии в растениеводстве, необходимо соблюдать встречные обязательства по обеспечению роста/сохранению на уровне предыдущего года объема валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса, в денежном выражении (тысяч тенге).

Объем валовой продукции агропромышленного комплекса определяется по формуле:

Объем валовой продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса за предыдущий год, тысяч тенге = объем произведенной продукции (товаров или услуг) агропромышленного комплекса за предыдущий год в натуральном выражении, тонн/голов/штук х цена на продукцию агропромышленного комплекса, тысяч тенге.

В случае неисполнения обязательств вследствие непреодолимой силы (ухудшение природно-климатических условий, фитосанитарной и эпизоотической ситуаций), сельхозтоваропроизводитель размещает в ГИСС документ, подтверждающий данный факт (справку о погодных условиях, выданную РГП "Казгидромет" или решение МИО об установлении карантина или ограничительных мероприятий, или акт экспертизы (протокол испытаний) о выявлении болезни животных, либо акт о повреждении посевов вредителями, болезнями растений и сорняками).

Встречное обязательство считается неисполненным в случае отрицательного отклонения, которое рассчитывается посредством разницы между объемом валовой продукции АПК в текущем году и объемом валовой продукции в предыдущем году.

При первичном принятии встречных обязательств отклонение равно нулю. В случае неисполнения обязательств в течение двух предыдущих лет подряд в первый раз и отсутствия документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, будет прекращена возможность подачи заявки (переводной заявки) на получение субсидий в текущем календарном году на один год.

В случае неисполнения обязательств в течение двух предыдущих лет подряд во второй и последующие разы и отсутствия документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, будет прекращена возможность подачи заявки (переводной заявки) на получение субсидий в текущем календарном году на два года.

Данные о среднереспубликанских ценах на продукцию АПК согласно официально представленной информации Бюро национальной статистики размещаются в ГИСС разработчиком правил в срок до 20 января 2025 года.

Цена на продукцию агропромышленного комплекса фиксируется на постоянной основе за 2024 год. В случае отсутствия данных о ценах в официальной статистической информации будут использованы данные из альтернативных источников или средняя цена пяти субъектов агропромышленного комплекса области, города республиканского значения, столицы, производящих данный вид продукции.

Информация об объеме произведенной валовой продукции АПК заполняется сельхозтоваропроизводителем в личном кабинете до подачи заявки (переводной заявки) на субсидирование в срок с 20 января и до конца текущего года и подтверждается электронной цифровой подписью.

Сведения о встречных обязательствах отражаются в реестре встречных обязательств и являются общедоступными для пользователей.

При этом сельхозтоваропроизводителями, прошедшими государственную регистрацию в текущем году, объем валовой продукции за предыдущий год указывается в значении "0".

Уровень выполнения товаропроизводителем обязательств фиксируется в ГИСС.

Продавцы удобрений, за исключением производителей удобрений, имеющих полный цикл производства удобрений, не позднее 1 ноября текущего года на последующий год и не позднее 1 июня соответствующего года представляют в МИО ценовые предложения (прайс-листы) на соответствующие виды удобрений.

Управление до 1 декабря текущего года на последующий год и до 1 июля соответствующего года вносит в ГИСС цены на виды удобрений (с указанием содержания действующих веществ), имеющиеся в перечне поставщиков, в соответствующем регионе для определения минимальной стоимости удобрения по республике.

При этом ценовые предложения (прайс-листы) производителей удобрений, имеющих полный цикл производства удобрений, также учитываются при определении минимальной стоимости удобрения по республике.

Перечень и нормы субсидий на удобрения утверждаются постановлением МИО ежегодно не позднее 1 февраля соответствующего года и в течение трех рабочих дней размещаются в ГИСС и на официальном интернет-ресурсе МИО.

Постановление, предусматривающее внесение изменений или дополнений в перечень и нормы субсидий на удобрения, утверждается не позднее 1 августа соответствующего года.

При этом перечень и нормы субсидий на удобрения формируются на основе:

наличия продавцов и производимых (реализуемых) ими удобрений в перечне поставщиков удобрений;

анализа сложившихся цен на удобрения с использованием функционала ГИСС для установления норм субсидий.

Нормы данного пункта не распространяются на условия получения субсидий при приобретении удобрений у производителей удобрений, имеющих полный цикл производства удобрений, в том числе в рамках механизма субсидирования авансовым платежом.

Правила также дополнены пунктом, предусматривающим, что производители удобрений, имеющие полный цикл производства удобрений, в том числе в рамках механизма субсидирования авансовым платежом, не позднее 1 ноября текущего года представляют в МИО ценовые предложения на соответствующие виды удобрений на последующий год.

Управление не позднее 1 декабря текущего года вносит в ГИСС на последующий год перечень, а также нормы субсидий на удобрения на основании представленных ценовых предложений на соответствующие виды удобрений.

Сельхозтоваропроизводитель подает в электронном виде переводную заявку об оплате причитающихся субсидий при приобретении удобрения у отечественного производителя удобрений по удешевленной стоимости в рамках механизма авансового субсидирования по форме посредством веб-портала "электронного правительства".

Прием переводных заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 1 октября соответствующего года за приобретенные удобрения в текущем году.

Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки или переводной заявки подтверждает ее принятие путем подписания с использованием ЭЦП соответствующего уведомления либо выносит мотивированный отказ.

Уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в форме электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя в ГИСС.

В случае несвоевременного внесения производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов) сведений по фактически реализованным пестицидам, биоагентам (энтомофагам) в переводную заявку в срок, переводная заявка аннулируется. При этом в личном кабинете сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) становится доступным уведомление об аннулировании переводной заявки.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.