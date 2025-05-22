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Право

Часть бюджетных кредитов погасят за счет трансфертов из Нацфонда

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:27 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра финансов от 15 мая 2025 года внесены изменения в Единую бюджетную классификацию РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в категории "Погашение бюджетных кредитов" в подклассе "Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета" внесено дополнение новыми спецификами следующего содержания:

  • Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК до 1 января 2024 года местным исполнительным органам областей, города республиканского значения, столицы.
  • Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК до 1 января 2024 года специализированным организациям".

В документ внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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