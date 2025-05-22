Часть бюджетных кредитов погасят за счет трансфертов из Нацфонда
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра финансов от 15 мая 2025 года внесены изменения в Единую бюджетную классификацию РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в категории "Погашение бюджетных кредитов" в подклассе "Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета" внесено дополнение новыми спецификами следующего содержания:
- Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК до 1 января 2024 года местным исполнительным органам областей, города республиканского значения, столицы.
- Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК до 1 января 2024 года специализированным организациям".
В документ внесены и другие изменения.
Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.
Ранее мы рассказали, что Минфин утвердил Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации.
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