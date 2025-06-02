Минфин утвердил требования к объектам информатизации бюджетного процесса

Министр финансов приказом от 26 мая 2025 года утвердил стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса, включая информационные системы государственного планирования, бюджетного процесса, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Требования к безопасности и защите информации информационных систем в области бюджетного планирования (СБП) на этапе разработки/развития модулей/компонентов определяются действующими Едиными требованиями.

СБП в рамках цифровизации бюджетного процесса автоматизируют и внедряют следующие бизнес-процессы:

формирование бюджетных запросов с обязательным применением ОКТРУ, НКТ и базы данных цен на товары, работы, услуги (при планировании расходов на приобретение товаров, работ и услуг) с последующей генерацией идентификатора расхода согласно методике, определяемой уполномоченным органом по бюджетному планированию;

централизованное ведение и утверждение планов развития государственных органов и планов развития областей, городов республиканского значения, столицы;

межбюджетное отношение путем подачи заявок местными исполнительными органами на выделение трансферта из республиканского бюджета и последующего получения утвержденных сумм трансфертов в СБП;

передачу планов финансирования местных исполнительных органов и справок на внесение изменений на утверждение в ИС "Казначейство-клиент", получения СБП соответствующих статусов;

ведение и утверждение государственных инвестиционных проектов на всех уровнях бюджета с присвоением идентификатора ГИП и получения по нему необходимых данных по проекту для включения в бюджетный запрос в СБП;

централизованный ввод и мониторинг СЭР сельских населенных пунктов и уровня обеспеченности населенных пунктов в соответствии с СРС;

подачу заявок на открытие/закрытие кода ЕБК на всех уровнях бюджета с последующим его утверждением уполномоченным органом по бюджетному планированию и формированием соответствующего приказа.

СБП обеспечивают информационную поддержку деятельности уполномоченного органа по бюджетному планированию, государственных учреждений и решение задач в сфере бюджетного планирования.

Сопровождающая организация оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги по вопросам цифровой трансформации бюджетного процесса.

Сопровождающая организация обеспечивает:

последующую интеграцию с ИАИС "е-Минфин" по передаче утвержденных данных бюджетного запроса в целях мониторинга исполнения бюджета;

доступ и бесперебойное функционирование СБП в реальном режиме времени (24х7), кроме времени для проведения профилактических работ и процедур "холодного копирования" (один раз в неделю с субботы на воскресенье, не более 4 часов);

мониторинг, администрирование и сопровождение всех модулей СБП для предотвращения сбоев и своевременного реагирования на инциденты.

Пользователями СБП являются участники межбюджетных отношений.

Для формирования корректных сводных данных пользователи СБП обеспечивают своевременное внесение достоверных данных на всех этапах планирования бюджета.

Пользователи СБП обеспечивают своевременное предоставление соответствующих сведений в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Также утверждены:

Стандарты для информационных систем государственного планирования. Стандарты для информационных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года.

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