Проведение камерального контроля: внесены изменения в правила

Министр финансов приказом от 15 сентября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что камеральный контроль проводится ведомством и его территориальными подразделениями на постоянной основе без посещения объекта государственного аудита путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов государственного аудита, а также по результатам применения системы управления рисками.

Камеральный контроль осуществляется на всех этапах бюджетного процесса с соблюдением норм и требований законодательства республики, регулирующего бюджетные отношения, бухгалтерский учет, а также сферу государственных закупок.

Указывается, что при установлении нарушений после осуществления оплаты по договорам о государственных закупках проводится государственный аудит.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля государственных закупок ведомством и его территориальными подразделениями оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление об устранении нарушений с описанием выявленных нарушений и автоматически регистрируется на веб-портале.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля в информационной системе, за исключением веб-портала, ведомством и территориальными подразделениями оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление, и регистрируется в информационной системе.

Уведомление направляется объекту государственного аудита с 8:30 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, посредством веб-портала или информационных систем, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Указывается, что уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения посредством веб-портала и/или информационных систем) объекту государственного аудита.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

Также говорится, что информация об исполнении уведомления (при необходимости с приложением подтверждающих документов) представляется объектом государственного аудита посредством веб-портала и информационных систем в ведомство и его территориальное подразделение, направившее уведомление.

Подтверждение исполнения уведомления осуществляется посредством веб-портала и информационных систем, ведомством и его территориальными подразделениями не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации от объекта государственного аудита по исполнению уведомления.

Камеральный контроль соответствующего бюджета (плана развития), индивидуального плана финансирования и годового плана государственных закупок проводится на постоянной основе в соответствии с перечнем профилей рисков камерального контроля и элементами камерального контроля государственных закупок, и способами устранения нарушений, приведенным в приложении 1 и 3 к правилам.

Камеральный контроль предварительного годового плана государственных закупок проводится по истечении 10 рабочих дней со дня вынесения положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии до утверждения (уточнения) соответствующего бюджета.

Камеральный контроль надлежащего исполнения обязательств по договору о государственных закупках проводится ведомством и его территориальными подразделениями в соответствии с перечнем профилей рисков камерального контроля и элементами камерального контроля государственных закупок, и способами устранения нарушений, приведенным в приложении 1 и 3 к правилам.

Завершением камерального контроля на веб-портале и информационных системах признается отметка исполнителя и заместителя руководителя ведомства и/или первого руководителя территориального подразделения ведомства или лица, исполняющего его обязанности, об отсутствии нарушений по результатам проведенного камерального контроля.

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, подписывается заместителем руководителя ведомства или первым руководителем территориального подразделения ведомства или лицом лицами, исполняющим их обязанности.

Контроль за исполнением уведомления осуществляется заместителем руководителя ведомства или руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, исполняющим его обязанности, с отметкой об исполнении уведомления на веб-портале и информационных системах.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, направленное посредством информационных систем, подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений об устранении нарушений, за исключением веб-портала государственных закупок.

Предусматривается, что при несогласии с решением ведомства уполномоченного органа или с уведомлением территориального подразделения потенциальный поставщик подает жалобу, объект государственного аудита – возражение в Апелляционную комиссию при уполномоченном органе посредством общедоступных информационных систем, в том числе посредством веб-портала, либо обращается в суд.

При несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита подает посредством веб-портала и информационных систем, по которым поступило уведомление в Апелляционную комиссию при уполномоченном органе, в порядке и сроки, установленные главой 11-1 Закона, возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Объект государственного аудита предоставляет копии документов, подтверждающих доводы возражения посредством веб-портала и информационных систем, по которым поступило уведомление.

Также дополнено, что при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении ведомства уполномоченного органа, потенциальный поставщик посредством веб-портала и информационных систем подает жалобу в Апелляционную комиссию.

Заключение регистрируются и направляется объекту государственного аудита посредством веб-портала и информационных систем, по которым поступило уведомление.

Результаты камерального контроля размещаются на веб-портале и в информационных системах.

Приказ вводится в действие с 30 сентября 2025 года.