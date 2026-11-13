Уточнены правила субсидирования повышения урожайности

Министр сельского хозяйства приказом от 5 ноября 2026 года внес изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что заявитель согласно Списку пестицидов, а также поставщик биоагентов (энтомофагов) не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля соответствующего года представляют в МИО ценовые предложения (прайс-листы) на соответствующие виды пестицидов, биоагентов (энтомофагов).

Управление до 1 января и до 1 августа соответствующего года вносит в ГЦСС цены на пестициды, имеющиеся в Списке пестицидов (согласно составу и концентрации действующих веществ), а также цены на биоагенты (энтомофаги) в соответствующем регионе для определения минимальной стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов) по республике.

Перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), утверждаются постановлением МИО ежегодно не позднее 1 апреля соответствующего года и в течение трех рабочих дней размещаются в ГЦСС и на официальном интернет-ресурсе МИО.

Постановление, предусматривающее внесение изменений или дополнений в перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), утверждается не позднее 1 сентября соответствующего года.

При этом перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) формируются на основе:

наличия пестицидов в Списке пестицидов, а также наличия биоагентов (энтомофагов) в перечне поставщиков биоагентов (энтомофагов);

анализа сложившихся цен на пестициды, биоагенты (энтомофаги) с использованием функционала ГЦСС для установления норм субсидий.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.