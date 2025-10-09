Установлены ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение ИРС в 2026 году

Постановлением правительства РК от 3 октября 2025 года установлены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, для сезонных иностранных работников ставки сбора составили:

до 90 календарных дней – 12 МРП (47 184 тенге в 2025 году);

в 2025 году); до 180 календарных дней – 24 МРП (94 368 тенге) ;

; до 270 календарных дней – 36 МРП (141 552 тенге) ;

; до 365 календарных дней – 48 МРП (188 736 тенге).

Также установлены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК по сферам деятельности.

Постановление вводится в действие с 19 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.