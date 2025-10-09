#АЭС в Казахстане
Право

Установлены ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение ИРС в 2026 году

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства РК от 3 октября 2025 года установлены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, для сезонных иностранных работников ставки сбора составили:

  • до 90 календарных дней – 12 МРП (47 184 тенге в 2025 году);
  • до 180 календарных дней – 24 МРП (94 368 тенге);
  • до 270 календарных дней – 36 МРП (141 552 тенге);
  • до 365 календарных дней – 48 МРП (188 736 тенге).

Также установлены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК по сферам деятельности.

Постановление вводится в действие с 19 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
