На каких условиях будут предоставлять в лизинг технику для водохозяйственных сооружений

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 9 июня 2025 года утвердил Правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

специальная техника – это специализированные машины и механизмы, предназначенные для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений;

подведомственная организация – подведомственная организация уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;

оборудование – это совокупность технических устройств, инструментов и механизмов, используемых для выполнения определенных работ для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений;

договор финансового лизинга – сделка, в соответствии с которой лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у определенного продавца предмет лизинга лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок более одного года, который в том числе предусматривает страхование предмета лизинга;

лизингодатель – участник лизинговой сделки, который за счет привлеченных и (или) собственных денег приобретает в собственность предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях договора финансового лизинга;

лизингополучатель – участник лизинговой сделки, который принимает предмет лизинга на условиях договора финансового лизинга.

Выплата лизинговых платежей производится за счет средств республиканского бюджета согласно графику лизинговых платежей.

Заявки на лизинг подают:

уполномоченный орган;

подведомственная организация уполномоченного органа (по согласованию с уполномоченным органом).

Уполномоченный орган осуществляет централизованное управление процессом подачи заявок.

Заявка на лизинг содержит:

сопроводительное письмо за подписью первого руководителя (в произвольной форме);

пояснительную записку с указанием наименования предмета лизинга, его стоимость, конкретные характеристики, цель и основания приобретения предмета лизинга;

копию договора финансового лизинга.

Все заявки должны включать подробное обоснование, основанное на анализе текущих и прогнозируемых рисков, а также оценке эффективности использования техники.

В случаях приобретения специальной техники и оборудования отечественного и (или) зарубежного производства в заявке указываются завод-производитель этой техники.

Лизингополучатель обеспечивает обоснованность указанных в заявке наименований предмета лизинга, его характеристики и стоимости услуги лизинга.

Уполномоченный орган устанавливает предмет капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга на соответствие стратегическим приоритетам ведомства, а также актуальным потребностям.

Предметом лизинга являются здания, сооружения, специальная техника, оборудование, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи, предназначенные для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений.

Лизинг предоставляется на следующих условиях:

срок – до 5 лет;

максимальная стоимость предмета лизинга – до 300 000 МРП;

номинальная ставка вознаграждения не более 14% годовых для резидентов и нерезидентов.

Лизинговые платежи рассчитываются с учетом возмещения всей стоимости предмета лизинга по цене на момент заключения договора финансового лизинга и осуществляются на протяжении срока действия договора финансового лизинга, которые включают в себя:

возмещение лизингодателю затрат на приобретение предмета лизинга и любых других расходов, непосредственно связанных с приобретением, поставкой предмета лизинга и приведением его в рабочее состояние и дальнейшего обслуживания (гарантийное обслуживание продавцом предмета лизинга) для использования по назначению в соответствии с договором финансового лизинга;

вознаграждение по лизингу.

Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

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