На каких условиях будут предоставлять в лизинг технику для водохозяйственных сооружений
Правилами определены понятия:
- специальная техника – это специализированные машины и механизмы, предназначенные для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений;
- подведомственная организация – подведомственная организация уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;
- оборудование – это совокупность технических устройств, инструментов и механизмов, используемых для выполнения определенных работ для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений;
- договор финансового лизинга – сделка, в соответствии с которой лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у определенного продавца предмет лизинга лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок более одного года, который в том числе предусматривает страхование предмета лизинга;
- лизингодатель – участник лизинговой сделки, который за счет привлеченных и (или) собственных денег приобретает в собственность предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях договора финансового лизинга;
- лизингополучатель – участник лизинговой сделки, который принимает предмет лизинга на условиях договора финансового лизинга.
Выплата лизинговых платежей производится за счет средств республиканского бюджета согласно графику лизинговых платежей.
Заявки на лизинг подают:
- уполномоченный орган;
- подведомственная организация уполномоченного органа (по согласованию с уполномоченным органом).
Уполномоченный орган осуществляет централизованное управление процессом подачи заявок.
Заявка на лизинг содержит:
- сопроводительное письмо за подписью первого руководителя (в произвольной форме);
- пояснительную записку с указанием наименования предмета лизинга, его стоимость, конкретные характеристики, цель и основания приобретения предмета лизинга;
- копию договора финансового лизинга.
Все заявки должны включать подробное обоснование, основанное на анализе текущих и прогнозируемых рисков, а также оценке эффективности использования техники.
В случаях приобретения специальной техники и оборудования отечественного и (или) зарубежного производства в заявке указываются завод-производитель этой техники.
Лизингополучатель обеспечивает обоснованность указанных в заявке наименований предмета лизинга, его характеристики и стоимости услуги лизинга.
Уполномоченный орган устанавливает предмет капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга на соответствие стратегическим приоритетам ведомства, а также актуальным потребностям.
Предметом лизинга являются здания, сооружения, специальная техника, оборудование, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи, предназначенные для эксплуатации и ремонта водохозяйственных сооружений.
Лизинг предоставляется на следующих условиях:
- срок – до 5 лет;
- максимальная стоимость предмета лизинга – до 300 000 МРП;
- номинальная ставка вознаграждения не более 14% годовых для резидентов и нерезидентов.
Лизинговые платежи рассчитываются с учетом возмещения всей стоимости предмета лизинга по цене на момент заключения договора финансового лизинга и осуществляются на протяжении срока действия договора финансового лизинга, которые включают в себя:
- возмещение лизингодателю затрат на приобретение предмета лизинга и любых других расходов, непосредственно связанных с приобретением, поставкой предмета лизинга и приведением его в рабочее состояние и дальнейшего обслуживания (гарантийное обслуживание продавцом предмета лизинга) для использования по назначению в соответствии с договором финансового лизинга;
- вознаграждение по лизингу.
Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.
Мы сообщали, в Казахстане утвердили правила установления стоимости расходов при предоставлении автотранспорта в лизинг.