Токаев обновил Концепцию развития государственного управления
Как и ранее, Концепция предусматривает улучшение взаимодействия граждан с государством, качества кадрового состава государственной службы, повышение эффективности стратегического планирования, эффективности квазигосударственного сектора, оптимизацию государственного аппарата и переход на проактивный формат оказания государственных услуг, развитие местного самоуправления.
Положения Концепции тесно сопряжены с концепциями развития государственной службы, правовой политики, по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, управления государственными финансами, развития местного самоуправления, антикоррупционной политики, развития гражданского общества.
Дальнейшее развитие системы государственного управления будет направлено на формирование эффективного, справедливого, прозрачного, клиентоориентированного и открытого государственного аппарата, оперативно реагирующего на запросы общества и работающего по принципу "слышащее государство".
При этом задачей государственных органов должно стать удовлетворение запросов граждан, в том числе обеспечение справедливости и безопасности.
Приоритетность реформ по формированию оптимального и эффективного государственного аппарата будет определяться через призму их положительного воздействия на жизнь каждого гражданина страны.
Новая модель государственного управления будет основана на принципах "слышащего", эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства. Будет обеспечено соблюдение принципов концепции "закон и порядок".
В документе обновлено содержание некоторых принципов формирования новой модели государственного управления.
Принцип "слышащее государство"
Принцип "слышащее государство" – главенствующий принцип государственного управления, заключающийся в обеспечении открытости государственного аппарата, создании необходимых условий для участия общественности в процессе принятия государственных решений и оперативном реагировании на конструктивные запросы граждан.
Приоритетом принципа "слышащее государство" является стабильное поддержание конструктивного диалога с населением, включающего все социальные группы и субъекты гражданского сектора, ориентированного на эффективное решение проблем граждан и учет общественного мнения.
Подход "Слышащее государство" предполагает, что эффективное управление требует большего, чем просто распространение информации или реализация политики "сверху вниз". Он признает важность активного поиска обратной связи, идей и мнений общественности. Это можно сделать с помощью различных средств, включая консультации с общественностью, опросы, общие собрания, онлайн-форумы и другие механизмы участия.
Принцип эффективного государства
В основе принципа лежит достижение поставленных целей и задач с наиболее эффективным использованием имеющихся ресурсов государства.
В то же время система государственного управления должна позволять замерять эффективность и результативность деятельности институтов государственного управления и качество государственных услуг. Оценка эффективности должна проводиться на регулярной основе для обеспечения повышения производительности государственного управления.
Принцип подотчетного государства
Данный принцип включает в себя информационную открытость, доступность, подотчетность обществу.
Важно качественно повысить доступ к информации государственных органов и упростить механизмы защиты прав граждан на информацию.
Для институтов государственного управления общественное благо должно ставиться выше индивидуальных интересов.
Вводится новый принцип «Закон и порядок»
Данный принцип определен одним из основных принципов взаимодействия и функционирования государства и общества и направлен на укрепление законности и порядка в стране.
В настоящее время уже принимаются меры по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, направленные на повышение эффективности сервисной модели с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению.
В соответствии с принципом «Закон и порядок» работа государственных и правоохранительных органов должна фокусироваться на повышении уровня правовой грамотности населения, формировании устойчивых привычек и поведения, ориентированных на соблюдение законов и правовых норм.
Важно обеспечивать соблюдение закона и справедливости, а также улучшение качества обслуживания граждан.
Основные подходы по реализации данного принципа закреплены в Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы.
Принцип профессионального государства
Основным условием трансформации государственного управления в сервисно-ориентированную модель является наличие у государственного аппарата компетенции и кадрового потенциала, соответствующего высоким стандартам.
При этом готовность к изменениям должна стать важнейшим принципом каждодневной деятельности всех государственных органов. Это позволит обеспечить постоянный, системный механизм повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности государственного аппарата.
Государственные органы должны находиться в поиске новых и инновационных решений проблем, а также использовать современные методы оказания услуг.
На сегодня у государственных органов имеется необходимая инфраструктура (к примеру, ИС «е-Өтініш», ЦПГ и другие) для организации качественного взаимодействия с населением.
Однако данная инфраструктура не может дать должного эффекта без подготовленных кадров, способных выстраивать диалог с гражданами в нестандартных ситуациях.
В этой связи актуальным является вопрос профессионализации государственных служащих, непосредственно взаимодействующих с населением, с учетом современных вызовов и трендов.
Особое внимание необходимо уделять укреплению кадровых ресурсов в регионах, в том числе мерам для государственных служащих районных акиматов. Это позволит восполнить кадровый дефицит на местах, обеспечит дальнейший рост и развитие регионов.
Для построения современной, технологически и экономически передовой страны необходимо основываться на знаниях и инновациях, развитии сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта, обеспечивая при этом синхронизацию с передовыми мировыми стандартами в данном направлении.
Государственные органы должны изучить возможности нейросетей, на основе которых возможно моделировать прогнозы и риски, активно продвигать цифровую трансформацию в системе государственного управления.
Принцип прагматичного государства
При формировании и реализации государственных политик и реформ, а также принятии решений государственные органы планируют свою деятельность на долгосрочную перспективу и учитывают потребности будущих поколений.
Важно учитывать все сопутствующие риски и не перекладывать бремя на будущие поколения вне зависимости от характера вопроса, будь то вопрос экологической, структурной, финансовой, экономической или социальной направленности.
Для достижения целей Концепции, которые заключаются в построении сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, необходимо реализовать следующие задачи:
- формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата;
- формирование оптимального и эффективного государственного аппарата;
- переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан;
- формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора;
- дальнейшее совершенствование местного самоуправления.
Задача 1. Формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата предусматривает:
- системный мониторинг и анализ работы каналов прямой и обратной связи с населением.
- оперативное реагирование на поступающие запросы средств массовой информации, неправительственных организаций и населения.
- усиление эффективного взаимодействия государства и общества.
- обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов.
Задача 2. Формирование оптимального и эффективного государственного аппарата
Важным направлением работы станет четкое институциональное разграничение полномочий и ответственности между:
- уровнями государственного управления;
- государственными органами одного уровня по горизонтали;
- органами государственного управления и местного самоуправления;
- коллегиальными органами и руководителями государственных органов.
Задача 3. Переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан
Деятельность государственного аппарата должна быть сфокусирована на проактивное оказание услуг для граждан и переформатирована под нужды населения.
При этом акцент будет сделан на развитие мобильного приложения «eGov» («государство в смартфоне»).
Останется приоритетным выявление скрытых государственных услуг, учитывая данные из ИС «е-Өтініш».
Будет проработано внедрение виртуального помощника, который будет объяснять гражданам, как действовать в конкретной ситуации, и предоставлять соответствующие государственные услуги.
Работа в этом направлении будет продолжена для дальнейшего упрощения процедур и повышения удовлетворенности граждан.
Задача 4. Формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора
Будет усовершенствована действующая оценка эффективности управления государственным имуществом.
Кроме того, нужно перейти на выстраивание взаимоотношений квазигосударственного сектора с государственными органами по стандартам ОЭСР, не допускающим повседневного вмешательства в их деятельность и навязывания задач вразрез стратегии организации.
С учетом большого количества субъектов квазигосударственного сектора необходимо обеспечить наличие открытого, доступного и удобного для пользователей единого ресурса со всей необходимой информацией о квазигосударственном секторе.
Задача 5. Дальнейшее совершенствование местного самоуправления
В целях продолжения политики децентрализации следует обеспечить правильный баланс полномочий, ответственности и ресурсов на региональном уровне между областным, районным (городским) и сельским уровнями управления.
Особую важность имеет внедрение полноценного местного самоуправления на уровне сел, поселков, городов районного значения и сельских округов.
Прямые выборы, начавшиеся в 2021 году с сельских акимов, постепенно охватывают районы и города областного значения, способствуя развитию демократических процессов в нашей стране.
Будут приняты меры по реализации программы обучения сельских акимов.
Программа обучения также будет рассчитана на региональных руководителей среднего звена для крепкой кадровой основы региона и формирования кадрового резерва.
Обучение непосредственно будет организовано на базе организаций образования при Президенте Республики Казахстан с привлечением широкого пула опытных лекторов.
Одним из плюсов обучения станет ее ориентированность на практику, что позволит эффективно применить полученные знания в своей деятельности.
В период реализации планируется:
- усовершенствовать законодательство в сфере государственного управления;
- обеспечить повышение эффективности деятельности государственного аппарата и профессионализации государственных служащих;
- продолжить формирование и внедрение сервисной модели государства.
- повысить уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг, замеряемого независимыми опросами;
- укрепить уровень удовлетворенности граждан проводимой политикой центральных государственных органов и уровень доверия населения к институтам государственного управления.
При этом целевыми индикаторами Концепции являются:
- Формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата.
- Формирование оптимального и эффективного государственного аппарата.
- Переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан.
- Формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора.
- Дальнейшее совершенствование местного самоуправления.
Указ введен в действие с 10 июня.