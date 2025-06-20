В Казахстане утвердили предельные цены на электроэнергию, полученную путем утилизации отходов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии приказом от 13 июня 2025 года утвердил Предельные аукционные цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, сообщает Zakon.kz.
Документом установлены:
- предельная аукционная цена на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, – 130,3 тенге/кВтч;
- эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в долларах США, – 0,26 доллара США /кВтч;
- эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в евро, – 0,24 евро/кВтч.
В примечании указано, что аукционная цена, определенная по итогам предыдущего аукционного торга, проведенного организатором аукционных торгов, определенного уполномоченным органом в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, является предельной аукционной ценой для последующего аукционного торга.
Приказ введен в действие с 13 июня.
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