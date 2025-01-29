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Право

Тарифы на электроэнергию в Казахстане вырастут с 1 февраля 2025 года

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:19 Фото: unsplash
Министр энергетики приказом от 27 января 2025 года утвердил новые предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает повышение тарифов по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
  • второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
  • третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
  • четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
  • пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) – с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
  • седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
  • восьмой группы (Севказэнерго) – с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
  • девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч.
  • десятой группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – с 18,25 до 24,29 тенге за кВтч.
  • 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 7,87 до 8,52 тенге за кВтч.
  • 13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – с 21,42 до 30,24 тенге за кВтч.
  • 16-й группы ("Bassel Group LLS") – с 16,73 до 25,48 тенге за кВтч.
  • 18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – с 28,97 до 38,67 тенге за кВтч.
  • 22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – с 7,07 до 37,12 тенге за кВтч.
  • 23-й группы (ГКП Аркалыкская ТЭК") – с 8,44 до 13,13 тенге за кВтч.
  • 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.

Тарифы для 11, 14, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 43-48, а также 56-60 групп компаний остались без изменений.

Также добавлены тарифы 61 и 62 группы – 18,74 и 28,72 тенге за кВтч соответственно.

Полный перечень тарифов смотрите по ссылке.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года.

Мы сообщали, что с 30 января текущего года в Казахстане отменяется государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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