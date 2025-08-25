Правила пожарной безопасности: внесены изменения

Министром по чрезвычайным ситуациям приказом от 14 августа 2025 года внесены изменения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что на объектах, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба, организуется работа профессиональной противопожарной службы.

Порядок организации профессиональных противопожарных служб на объектах определяется в соответствии с Правилами осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб.

Также уточняется, что при сборке блок-контейнеров, сборно-модульных комплексов предусматривается длина эвакуационного пути от наиболее удаленной точки до места нахождения места человека не более 20 м.

Для обеспечения своевременного контроля за проведением временных электросварочных и других огневых работ руководитель структурного подразделения организации или его заместитель на основании выданного наряда-допуска информирует о проведении этих работ профессиональную противопожарную службу объекта, а там, где ее нет, добровольное противопожарное формирование накануне дня их производства.

Указывается, что столовые площадью 300 м² и более оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на фасад здания (сооружения) или в помещение с круглосуточным пребыванием персонала.

На каждом строящемся объекте вывешиваются табличка о порядке вызова противопожарной службы, памятка о действиях, работающих на случай пожара, список боевых расчетов добровольных противопожарных формирований, порядок привлечения сил и средств для тушения пожара. На видных местах территории строительства предусматриваются звуковые сигналы для подачи тревоги, возле которых необходимо вывесить надписи "Пожарный сигнал".

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.