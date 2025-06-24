Утверждено положение о Комитете атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии

Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 9 июня 2025 года утвердил Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии (Комитет) является ведомством Агентства РК по атомной энергии, осуществляющим руководство в области использования атомной энергии.

Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств РК, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.

Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством РК.

Функции Комитета:

обеспечивает реализацию государственной политики в области использования атомной энергии в пределах своей компетенции;

осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в области использования атомной энергии и участвует в выполнении стратегических функций Агентства в пределах компетенции;

разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;

осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;

осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;

осуществляет лицензирование и разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;

осуществляет разрешительный контроль;

подготавливает предложения по совершенствованию законодательства РК в области использования атомной энергии;

осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;

осуществляет контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных материалов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, участвует в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности производственных объектов;

осуществляют контроль за соблюдением норм и правил радиационной безопасности, условий лицензий;

устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса РК;

разрабатывает критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в области использования атомной энергии;

разрабатывает и утверждает правила проведения расследования в области использования атомной энергии;

разрабатывает перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);

применяет меры оперативного реагирования в отношении нарушений требований законодательства РК в области использования атомной энергии;

разрабатывает уровни изъятия для ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, подлежащих лицензированию в сфере использования атомной энергии;

обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;

принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;

осуществляет контроль специфических товаров в области использования атомной энергии;

участвует в пределах компетенции в реализации государственной политики в сфере контроля специфических товаров;

осуществляет контроль специфических товаров в пределах компетенции, установленной законом "О контроле специфических товаров" и законодательством РК;

ведет государственный учет ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;

обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства РК об использовании атомной энергии;

принимает решение о постановке на государственный учет или снятии с государственного учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения;

согласовывает выдачу лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование в области контроля специфических товаров, на экспорт и импорт ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования и соответствующих товаров, и технологий двойного применения (назначения), работ, услуг, связанных с их производством;

утверждает конструкции транспортных упаковочных комплектов, а также распространяет действие сертификатов-разрешений на них, утвержденных уполномоченными органами других стран, на территории РК;

разрабатывает методические рекомендации для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, относительно методов и способов подтверждения соответствия объекта использования атомной энергии требованиям ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, установленным законодательством РК в области использования атомной энергии;

осуществляет анализ и сверку полученной информации о наличии, перемещении и местонахождении источников ионизирующего излучения и вносит ее в реестр источников ионизирующего излучения;

проводит аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;

проводит аккредитацию организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

ведет реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

рассматривает и согласовывает поправки к плану обеспечения ядерной физической безопасности;

рассматривает отчет эксплуатирующей организации о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты и в случае события, связанного с попыткой или фактического несанкционированного доступа, несанкционированного изъятия или диверсии;

получает информацию от эксплуатирующей организации о состоянии обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения;

согласовывает специальные условия транспортировки ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

размещает на интернет-ресурсе Комитета реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

предоставляет в Международное агентство по атомной энергии сведения, содержащиеся в базе данных о ядерных материалах и урановой продукции, в соответствии с международными обязательствами РК;

проводит сверку данных, предоставляемых физическими и юридическими лицами, о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах, с предыдущими данными;

проводит проверку информации, предоставляемой физическими и юридическими лицами в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, о регистрационных данных физического или юридического лица, наличии лицензии на соответствующий вид деятельности в области использования атомной энергии, наличии лицензии на экспорт или импорт;

разрабатывает и утверждает перечень тестовых вопросов для проведения аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;

создает комиссию, проводящую аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;

согласовывает план локальной проектной угрозы, предоставляемый эксплуатирующей организацией;

осуществляет оценку радиационной безопасности;

анализирует и утверждает результаты оценки радиационной безопасности;

разрабатывает, согласовывает нормативные технические документы в сфере использования атомной энергии;

согласовывает установленную эксплуатирующей организацией категорию потенциальной радиационной опасности и безопасность радиационного объекта;

согласовывает перечень применимых инженерно-технических норм и правил для конструкций, систем и элементов ядерных установок, соответствующих требованиям технических регламентов или международным требованиям, или требованиям, утвержденным в стране их происхождения;

выдает заключение по результатам рассмотрения предварительного отчета по анализу безопасности;

разрабатывает состав и содержание отчета по анализу безопасности;

согласовывает технологический регламент эксплуатации ядерных установок и ряд других.

Руководство Комитетом осуществляется председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций.

Также утвержден Перечень территориальных органов Комитета:

Западная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

Южная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

Восточная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии.

Приказ вводится в действие с 4 июля.