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Право

Утверждено положение о Комитете атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:09 Фото: unsplash
Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 9 июня 2025 года утвердил Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии (Комитет) является ведомством Агентства РК по атомной энергии, осуществляющим руководство в области использования атомной энергии.

Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств РК, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.

Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством РК.

Функции Комитета:

  • обеспечивает реализацию государственной политики в области использования атомной энергии в пределах своей компетенции;
  • осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в области использования атомной энергии и участвует в выполнении стратегических функций Агентства в пределах компетенции;
  • разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;
  • осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
  • осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;
  • осуществляет лицензирование и разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;
  • осуществляет разрешительный контроль;
  • подготавливает предложения по совершенствованию законодательства РК в области использования атомной энергии;
  • осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;
  • осуществляет контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных материалов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, участвует в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности производственных объектов;
  • осуществляют контроль за соблюдением норм и правил радиационной безопасности, условий лицензий;
  • устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса РК;
  • разрабатывает критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в области использования атомной энергии;
  • разрабатывает и утверждает правила проведения расследования в области использования атомной энергии;
  • разрабатывает перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
  • применяет меры оперативного реагирования в отношении нарушений требований законодательства РК в области использования атомной энергии;
  • разрабатывает уровни изъятия для ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, подлежащих лицензированию в сфере использования атомной энергии;
  • обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;
  • принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;
  • осуществляет контроль специфических товаров в области использования атомной энергии;
  • участвует в пределах компетенции в реализации государственной политики в сфере контроля специфических товаров;
  • осуществляет контроль специфических товаров в пределах компетенции, установленной законом "О контроле специфических товаров" и законодательством РК;
  • ведет государственный учет ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;
  • обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства РК об использовании атомной энергии;
  • принимает решение о постановке на государственный учет или снятии с государственного учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения;
  • согласовывает выдачу лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование в области контроля специфических товаров, на экспорт и импорт ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования и соответствующих товаров, и технологий двойного применения (назначения), работ, услуг, связанных с их производством;
  • утверждает конструкции транспортных упаковочных комплектов, а также распространяет действие сертификатов-разрешений на них, утвержденных уполномоченными органами других стран, на территории РК;
  • разрабатывает методические рекомендации для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, относительно методов и способов подтверждения соответствия объекта использования атомной энергии требованиям ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, установленным законодательством РК в области использования атомной энергии;
  • осуществляет анализ и сверку полученной информации о наличии, перемещении и местонахождении источников ионизирующего излучения и вносит ее в реестр источников ионизирующего излучения;
  • проводит аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
  • проводит аккредитацию организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
  • ведет реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
  • рассматривает и согласовывает поправки к плану обеспечения ядерной физической безопасности;
  • рассматривает отчет эксплуатирующей организации о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты и в случае события, связанного с попыткой или фактического несанкционированного доступа, несанкционированного изъятия или диверсии;
  • получает информацию от эксплуатирующей организации о состоянии обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения;
  • согласовывает специальные условия транспортировки ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
  • размещает на интернет-ресурсе Комитета реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;
  • предоставляет в Международное агентство по атомной энергии сведения, содержащиеся в базе данных о ядерных материалах и урановой продукции, в соответствии с международными обязательствами РК;
  • проводит сверку данных, предоставляемых физическими и юридическими лицами, о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах, с предыдущими данными;
  • проводит проверку информации, предоставляемой физическими и юридическими лицами в предварительных уведомлениях, уведомлениях и отчетах о наличии, перемещении и местонахождении урановой продукции и ядерных материалов, о регистрационных данных физического или юридического лица, наличии лицензии на соответствующий вид деятельности в области использования атомной энергии, наличии лицензии на экспорт или импорт;
  • разрабатывает и утверждает перечень тестовых вопросов для проведения аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
  • создает комиссию, проводящую аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;
  • согласовывает план локальной проектной угрозы, предоставляемый эксплуатирующей организацией;
  • осуществляет оценку радиационной безопасности;
  • анализирует и утверждает результаты оценки радиационной безопасности;
  • разрабатывает, согласовывает нормативные технические документы в сфере использования атомной энергии;
  • согласовывает установленную эксплуатирующей организацией категорию потенциальной радиационной опасности и безопасность радиационного объекта;
  • согласовывает перечень применимых инженерно-технических норм и правил для конструкций, систем и элементов ядерных установок, соответствующих требованиям технических регламентов или международным требованиям, или требованиям, утвержденным в стране их происхождения;
  • выдает заключение по результатам рассмотрения предварительного отчета по анализу безопасности;
  • разрабатывает состав и содержание отчета по анализу безопасности;
  • согласовывает технологический регламент эксплуатации ядерных установок и ряд других.

Руководство Комитетом осуществляется председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций.

Также утвержден Перечень территориальных органов Комитета:

  • Западная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;
  • Южная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;
  • Восточная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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