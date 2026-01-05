#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Право

Положение о Комитете атомного надзора и контроля: внесены изменения

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:46 Фото: pixabay
Приказом и.о. председателя Агентства по атомной энергии от 20 декабря 2025 года внесены изменения в Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – "Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии" и о его территориальном подразделении".

Кроме того, уточняются полномочия председателя комитета:

  • вносит руководителю аппарата Агентства представления о назначении на должности и освобождении от должностей, привлечении к дисциплинарной ответственности, командировании, предоставлении отпусков, оказании материальной помощи, подготовке (переподготовке), повышении квалификации, поощрении, выплате надбавок и премировании заместителей председателя Комитета и руководителей его территориальных подразделений;
  • в установленном законодательством республики порядке назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета и его территориальных подразделений, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;
  • решает вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности, командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок, премирования:
  • работников Комитета и его территориальных подразделений, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;
  • лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование Комитета;
  • лиц, осуществляющих деятельность в Комитете на основании трудового договора;
  • по представлению руководителя территориального подразделения Комитета в установленном законодательством РК порядке решает вопросы об оказании материальной помощи, поощрении, выплате надбавок и премировании:

– лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование территориального подразделения Комитета;

– лиц, осуществляющих деятельность в территориальных подразделениях Комитета на основании трудового договора;

  • осуществляет руководство деятельностью территориальных подразделений Комитета;
  • отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов и решения территориальных подразделений.

Перечень территориальных подразделений Комитета изложен в новой редакции:

  • Западная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;
  • Южная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;
  • Восточная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии.

Утверждено положение о каждой межрегиональной инспекции.

Приказ вводится в действие с 11 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждено положение о Комитете атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии
11:09, 24 июня 2025
Утверждено положение о Комитете атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии
Комитет государственного энергетического надзора и контроля появился в Казахстане
09:58, 15 августа 2025
Комитет государственного энергетического надзора и контроля появился в Казахстане
Утверждено положение о научно-техническом совете Агентства по атомной энергии
11:26, 18 декабря 2025
Утверждено положение о научно-техническом совете Агентства по атомной энергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: