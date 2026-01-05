Положение о Комитете атомного надзора и контроля: внесены изменения

Фото: pixabay

Приказом и.о. председателя Агентства по атомной энергии от 20 декабря 2025 года внесены изменения в Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – "Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии" и о его территориальном подразделении". Кроме того, уточняются полномочия председателя комитета: вносит руководителю аппарата Агентства представления о назначении на должности и освобождении от должностей, привлечении к дисциплинарной ответственности, командировании, предоставлении отпусков, оказании материальной помощи, подготовке (переподготовке), повышении квалификации, поощрении, выплате надбавок и премировании заместителей председателя Комитета и руководителей его территориальных подразделений;

в установленном законодательством республики порядке назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета и его территориальных подразделений, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

решает вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности, командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок, премирования:

работников Комитета и его территориальных подразделений, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование Комитета;

лиц, осуществляющих деятельность в Комитете на основании трудового договора;

по представлению руководителя территориального подразделения Комитета в установленном законодательством РК порядке решает вопросы об оказании материальной помощи, поощрении, выплате надбавок и премировании: – лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование территориального подразделения Комитета; – лиц, осуществляющих деятельность в территориальных подразделениях Комитета на основании трудового договора; осуществляет руководство деятельностью территориальных подразделений Комитета;

отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов и решения территориальных подразделений. Перечень территориальных подразделений Комитета изложен в новой редакции: Западная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

Южная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии;

Восточная межрегиональная инспекция Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии. Утверждено положение о каждой межрегиональной инспекции. Приказ вводится в действие с 11 января 2026 года.

