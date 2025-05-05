Утверждено положение об Агентстве по атомной энергии

Токаев подписал указ от 28 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

Указом утверждены положение и структура Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Агентство РК по атомной энергии является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики и государственное регулирование в области использования атомной энергии, недропользования в части разведки и добычи урана, атомной промышленности, обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности населения, физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия на территории РК, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности (регулируемые сферы), а также в пределах, предусмотренных законодательством РК, – межотраслевую координацию в регулируемых сферах.

Агентство имеет ведомство – Комитет атомного надзора и контроля.

Комитет атомного надзора и контроля самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств РК, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.

Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.

Перед Агентством стоят следующие задачи:

формирование и реализация государственной политики и государственное регулирование в регулируемых сферах, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевая координация в регулируемых сферах;

осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;

участие в обеспечении развития топливно-энергетического комплекса в пределах компетенции, в том числе обеспечение строительства атомных электрических станций и сопутствующей инфраструктуры;

создание и развитие ядерного кластера;

развитие атомной промышленности, в том числе разведки, добычи и переработки урановой продукции;

международное сотрудничество в регулируемых сферах;

обеспечение воспроизводства урановых ресурсов и их рационального использования;

государственное управление и обеспечение государственного контроля в регулируемых сферах;

осуществление иных задач, возложенных на Агентство, в пределах своей компетенции.

Агентство выполняет следующие функции:

обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;

осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;

участвует в системе государственного планирования в регулируемых сферах;

утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;

осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;

осуществляет международное сотрудничество в регулируемых сферах;

разрабатывает проект решения правительства РК о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;

осуществляет функции, относящиеся к исключительной компетенции единственного участника (общего собрания участников) ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";

принимает решение о создании дочерних и зависимых предприятий АО (ТОО), находящимися в введении Агентства;

принимает решение о распределении чистого дохода, полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью), права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) которого переданы Агентству и о перечислении указанными юридическими лицами дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);

разрабатывает и утверждает план развития Агентства;

осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;

устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора;

разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы;

осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в регулируемых сферах в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

осуществляет лицензирование или разрешительные процедуры в пределах своей компетенции в регулируемых сферах;

осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;

осуществляет государственный контроль и надзор в порядке за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;

обеспечивает развитие науки и инноваций в пределах компетенции;

создает научно-технический совет и утверждает его положение;

участвует в создании Наукограда на базе РГП на ПХВ "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" в городе Курчатове области Абай, а также иных научных центров и кластеров, предусмотренных документами Системы государственного планирования РК;

участвует в развитии образовательных программ в регулируемых сферах на базе университетов, институтов и колледжей, а также осуществляет поддержку фундаментальных и научно-прикладных исследований в пределах компетенции;

утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах;

участвует в развитии казахстанского содержания в регулируемых сферах;

разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в области добычи урана, сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;

разрабатывает и утверждает правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;

разрабатывает и утверждает правила синхронизации работ систем электронного закупа в отношении добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;

осуществляет государственный контроль за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче урана;

разрабатывает и утверждает правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов;

разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений урана РК;

разрабатывает и утверждает положение об экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;

разрабатывает и утверждает состав экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;

разрабатывает и утверждает формы и правила представления отчетов при проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана;

разрабатывает и утверждает типовой контракт на добычу урана;

осуществляет государственный контроль в области проведения операций по недропользованию по добыче урана;

разрабатывает и утверждает положение о рабочей группе по проведению прямых переговоров с национальной компанией в области урана;

разрабатывает и утверждает методики расчета контрактных обязательств недропользователей в области добычи урана по обучению граждан РК;

определяет порядок осуществления финансирования обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области образования;

определяет порядок осуществления финансирования проектов цифровизации в области добычи урана в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;

определяет порядок осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области науки;

разрабатывает и утверждает перечень приоритетных товаров, работ и услуг;

определяет порядок проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку урана;

выдает лицензии на разведку урана;

разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку урана;

заключает, осуществляет государственную регистрацию и хранение лицензий, контрактов на разведку и добычу или на добычу урана;

предоставляет и прекращает, досрочно прекращает права недропользования для разведки и добычи урана;

согласовывает программы управления государственным фондом недр;

разрабатывает перечень стратегических участков недр;

заключает с национальной компанией в области урана договор доверительного управления контрактной территорией, в случае досрочного прекращения действия контракта по добыче урана;

согласовывает стратегического партнера для совместной реализации проектов по контрактам, заключенным по итогам прямых переговоров между национальной компанией в области урана и компетентным органом или в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;

разрабатывает и утверждает порядок заключения договора залога банковского вклада в области добычи урана и его типовую форму;

осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование в части добычи урана;

осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов на недропользование в области добычи урана;

определяет порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование в области добычи урана;

выдает разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу урана, лицензии на использование пространства недр, а также переход объектов, связанных с правом недропользования;

выдает на основании предложений экспертной комиссии по вопросам недропользования разрешение на отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в области добычи урана;

заключает с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и недропользователями соглашения о стимулировании предпринимательства в области добычи урана;

разрабатывает и утверждает правила заключения, внесения изменений, дополнений и расторжения соглашения о стимулировании предпринимательства, а также мониторинга их исполнения, типовую форму соглашения о стимулировании предпринимательства совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых;

разрабатывает и утверждает правила консервации и ликвидации при проведении добычи урана;

разрабатывает и утверждает минимальные требования по разведке месторождений урана;

разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды инструкцию по составлению плана разведки урана;

направляет заявителю уведомления о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке урана;

определяет порядок представления и учета принятых государственным органом обеспечений исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию в области добычи урана;

определяет порядок привлечения и квалификационного отбора независимых экспертов, а также оплаты независимой экспертизы в области добычи урана;

осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;

осуществляет государственный контроль за обеспечением ядерной, ядерной физической и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии;

осуществляет государственное регулирование обращения с отработавшим топливом или радиоактивными отходами в пределах своей компетенции;

обеспечивает организацию хранения, переработки, утилизации и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

разрабатывает и утверждает правила физической защиты ядерных материалов и ядерных установок и ряд других.

Руководство Агентством осуществляется Председателем Агентства, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих полномочий.

Полномочия Председателя Агентства:

осуществляет руководство деятельностью Агентства, контроль и координацию деятельности ведомства;

в установленном законодательством РК порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата Агентства;

в установленном законодательством РК порядке налагает дисциплинарные взыскания и решает вопросы поощрения работников (сотрудников) Агентства и его ведомства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

вносит Президенту РК представления о награждении работников Агентства, его ведомства и подведомственных организаций и иных лиц государственными наградами и присвоении им почетных званий РК;

подписывает правовые акты Агентства, дает указания и поручения находящимся в подчинении работникам, принимает иные организационно- распорядительные меры по осуществлению государственных функций, отнесенных к компетенции Агентства;

утверждает положение о ведомстве Агентства;

утверждает структуру ведомства Агентства в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом РК;

представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством РК;

образовывает консультативно-совещательные органы и экспертные комиссии при Агентстве;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК;

исполнение полномочий Председателя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с законодательством РК.

В ведении Агентства находятся:

"Национальный ядерный центр Республики Казахстан".

"Институт ядерной физики".

"Казахстанские атомные электрические станции".

Агентство РК по атомной энергии имеет следующую структуру:

Руководство

Секретариат Председателя

Департамент ядерной энергетики

Департамент атомной промышленности и недропользования

Департамент науки и инноваций

Департамент радиоактивных отходов и охраны окружающей среды

Департамент международного сотрудничества

Департамент стратегического планирования

Департамент казахстанского содержания

Департамент юридической службы

Департамент развития персонала и подготовки кадров

Департамент административной работы и цифровизации

Департамент бюджета и финансовых процедур

Департамент безопасности и государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление по связям с общественностью

Уполномоченный по этике

Указ введен в действие с 28 апреля 2025 года.

Мы сообщали, что в марте текущего года президент подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии. Новое ведомство возглавил Алмасадам Саткалиев.