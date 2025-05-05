Утверждено положение об Агентстве по атомной энергии
Указом утверждены положение и структура Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.
Агентство РК по атомной энергии является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики и государственное регулирование в области использования атомной энергии, недропользования в части разведки и добычи урана, атомной промышленности, обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности населения, физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия на территории РК, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности (регулируемые сферы), а также в пределах, предусмотренных законодательством РК, – межотраслевую координацию в регулируемых сферах.
Агентство имеет ведомство – Комитет атомного надзора и контроля.
Комитет атомного надзора и контроля самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств РК, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.
Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.
Перед Агентством стоят следующие задачи:
- формирование и реализация государственной политики и государственное регулирование в регулируемых сферах, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевая координация в регулируемых сферах;
- осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
- участие в обеспечении развития топливно-энергетического комплекса в пределах компетенции, в том числе обеспечение строительства атомных электрических станций и сопутствующей инфраструктуры;
- создание и развитие ядерного кластера;
- развитие атомной промышленности, в том числе разведки, добычи и переработки урановой продукции;
- международное сотрудничество в регулируемых сферах;
- обеспечение воспроизводства урановых ресурсов и их рационального использования;
- государственное управление и обеспечение государственного контроля в регулируемых сферах;
- осуществление иных задач, возложенных на Агентство, в пределах своей компетенции.
Агентство выполняет следующие функции:
- обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;
- осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;
- участвует в системе государственного планирования в регулируемых сферах;
- утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
- осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
- осуществляет международное сотрудничество в регулируемых сферах;
- разрабатывает проект решения правительства РК о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;
- осуществляет функции, относящиеся к исключительной компетенции единственного участника (общего собрания участников) ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";
- принимает решение о создании дочерних и зависимых предприятий АО (ТОО), находящимися в введении Агентства;
- принимает решение о распределении чистого дохода, полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью), права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) которого переданы Агентству и о перечислении указанными юридическими лицами дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);
- разрабатывает и утверждает план развития Агентства;
- осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
- устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора;
- разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы;
- осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в регулируемых сферах в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
- осуществляет лицензирование или разрешительные процедуры в пределах своей компетенции в регулируемых сферах;
- осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;
- осуществляет государственный контроль и надзор в порядке за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;
- обеспечивает развитие науки и инноваций в пределах компетенции;
- создает научно-технический совет и утверждает его положение;
- участвует в создании Наукограда на базе РГП на ПХВ "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" в городе Курчатове области Абай, а также иных научных центров и кластеров, предусмотренных документами Системы государственного планирования РК;
- участвует в развитии образовательных программ в регулируемых сферах на базе университетов, институтов и колледжей, а также осуществляет поддержку фундаментальных и научно-прикладных исследований в пределах компетенции;
- утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
- определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах;
- участвует в развитии казахстанского содержания в регулируемых сферах;
- разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в области добычи урана, сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;
- разрабатывает и утверждает правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;
- разрабатывает и утверждает правила синхронизации работ систем электронного закупа в отношении добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;
- осуществляет государственный контроль за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче урана;
- разрабатывает и утверждает правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов;
- разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений урана РК;
- разрабатывает и утверждает положение об экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
- разрабатывает и утверждает состав экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
- разрабатывает и утверждает формы и правила представления отчетов при проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана;
- разрабатывает и утверждает типовой контракт на добычу урана;
- осуществляет государственный контроль в области проведения операций по недропользованию по добыче урана;
- разрабатывает и утверждает положение о рабочей группе по проведению прямых переговоров с национальной компанией в области урана;
- разрабатывает и утверждает методики расчета контрактных обязательств недропользователей в области добычи урана по обучению граждан РК;
- определяет порядок осуществления финансирования обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области образования;
- определяет порядок осуществления финансирования проектов цифровизации в области добычи урана в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;
- определяет порядок осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области науки;
- разрабатывает и утверждает перечень приоритетных товаров, работ и услуг;
- определяет порядок проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку урана;
- выдает лицензии на разведку урана;
- разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку урана;
- заключает, осуществляет государственную регистрацию и хранение лицензий, контрактов на разведку и добычу или на добычу урана;
- предоставляет и прекращает, досрочно прекращает права недропользования для разведки и добычи урана;
- согласовывает программы управления государственным фондом недр;
- разрабатывает перечень стратегических участков недр;
- заключает с национальной компанией в области урана договор доверительного управления контрактной территорией, в случае досрочного прекращения действия контракта по добыче урана;
- согласовывает стратегического партнера для совместной реализации проектов по контрактам, заключенным по итогам прямых переговоров между национальной компанией в области урана и компетентным органом или в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;
- разрабатывает и утверждает порядок заключения договора залога банковского вклада в области добычи урана и его типовую форму;
- осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование в части добычи урана;
- осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов на недропользование в области добычи урана;
- определяет порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование в области добычи урана;
- выдает разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу урана, лицензии на использование пространства недр, а также переход объектов, связанных с правом недропользования;
- выдает на основании предложений экспертной комиссии по вопросам недропользования разрешение на отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в области добычи урана;
- заключает с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и недропользователями соглашения о стимулировании предпринимательства в области добычи урана;
- разрабатывает и утверждает правила заключения, внесения изменений, дополнений и расторжения соглашения о стимулировании предпринимательства, а также мониторинга их исполнения, типовую форму соглашения о стимулировании предпринимательства совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых;
- разрабатывает и утверждает правила консервации и ликвидации при проведении добычи урана;
- разрабатывает и утверждает минимальные требования по разведке месторождений урана;
- разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды инструкцию по составлению плана разведки урана;
- направляет заявителю уведомления о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке урана;
- определяет порядок представления и учета принятых государственным органом обеспечений исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию в области добычи урана;
- определяет порядок привлечения и квалификационного отбора независимых экспертов, а также оплаты независимой экспертизы в области добычи урана;
- осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;
- осуществляет государственный контроль за обеспечением ядерной, ядерной физической и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии;
- осуществляет государственное регулирование обращения с отработавшим топливом или радиоактивными отходами в пределах своей компетенции;
- обеспечивает организацию хранения, переработки, утилизации и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;
- разрабатывает и утверждает правила физической защиты ядерных материалов и ядерных установок и ряд других.
Руководство Агентством осуществляется Председателем Агентства, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих полномочий.
Полномочия Председателя Агентства:
- осуществляет руководство деятельностью Агентства, контроль и координацию деятельности ведомства;
- в установленном законодательством РК порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата Агентства;
- в установленном законодательством РК порядке налагает дисциплинарные взыскания и решает вопросы поощрения работников (сотрудников) Агентства и его ведомства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
- вносит Президенту РК представления о награждении работников Агентства, его ведомства и подведомственных организаций и иных лиц государственными наградами и присвоении им почетных званий РК;
- подписывает правовые акты Агентства, дает указания и поручения находящимся в подчинении работникам, принимает иные организационно- распорядительные меры по осуществлению государственных функций, отнесенных к компетенции Агентства;
- утверждает положение о ведомстве Агентства;
- утверждает структуру ведомства Агентства в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом РК;
- представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством РК;
- образовывает консультативно-совещательные органы и экспертные комиссии при Агентстве;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК;
- исполнение полномочий Председателя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с законодательством РК.
В ведении Агентства находятся:
- "Национальный ядерный центр Республики Казахстан".
- "Институт ядерной физики".
- "Казахстанские атомные электрические станции".
Агентство РК по атомной энергии имеет следующую структуру:
- Руководство
- Секретариат Председателя
- Департамент ядерной энергетики
- Департамент атомной промышленности и недропользования
- Департамент науки и инноваций
- Департамент радиоактивных отходов и охраны окружающей среды
- Департамент международного сотрудничества
- Департамент стратегического планирования
- Департамент казахстанского содержания
- Департамент юридической службы
- Департамент развития персонала и подготовки кадров
- Департамент административной работы и цифровизации
- Департамент бюджета и финансовых процедур
- Департамент безопасности и государственных секретов
- Управление внутреннего аудита
- Управление по связям с общественностью
- Уполномоченный по этике
Указ введен в действие с 28 апреля 2025 года.
Мы сообщали, что в марте текущего года президент подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии. Новое ведомство возглавил Алмасадам Саткалиев.