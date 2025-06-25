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Право

С 1 сентября 2025 года СНТ и ЭСФ обяжут выписывать на ряд новых товаров

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 08:45 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 20 июня 2025 года изменил Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" и Перечень товаров, на которые необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары, сообщает Zakon.kz.

С 1 сентября 2025 года вводится обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

Соответствующие поправки внесены в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, а также Правила оформления и их документооборота.

Кроме того, Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС ЭСФ, изложен в новой редакции и так же дополнен вышеуказанными товарами. Общее количество товаров в Перечне увеличилось с 298 до 353 кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков, пояснили в Министерстве финансов.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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