С 1 сентября 2025 года СНТ и ЭСФ обяжут выписывать на ряд новых товаров

Министр финансов приказом от 20 июня 2025 года изменил Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" и Перечень товаров, на которые необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары, сообщает Zakon.kz.

С 1 сентября 2025 года вводится обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

Соответствующие поправки внесены в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, а также Правила оформления и их документооборота.

Кроме того, Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС ЭСФ, изложен в новой редакции и так же дополнен вышеуказанными товарами. Общее количество товаров в Перечне увеличилось с 298 до 353 кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков, пояснили в Министерстве финансов.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.