Как будут выбирать аудиторскую организацию для ежегодного аудита Нацфонда

Правительство РК постановлением от 19 июня 2025 года утвердило Правила выбора аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Аудиторская организация выбирается путем проведения конкурса, направленного на выявление оптимальных условий проведения внешнего аудита Национального фонда.

Конкурс проводят каждые два года для определения аудиторской организации с представлением результатов ежегодного аудита Национального фонда в виде аудиторского отчета к финансовой отчетности и аналитического отчета.

Для проведения конкурса по представлению членов Совета по управлению Национальным фондом РК создается конкурсная комиссия в количестве 9 человек, в состав которой входят члены Совета по управлению Национальным фондом либо их представители.

Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:

наименование и местонахождение рабочего органа;

требуемые сроки проведения внешнего аудита Национального фонда;

место и способы получения конкурсной документации;

место и время проведения конкурса, а также место и срок представления конкурсных заявок;

квалификационные требования к участникам конкурса;

любые сопутствующие услуги, подлежащие выполнению;

требования к основным условиям гарантийного взноса, а также срок действия такого гарантийного взноса;

срок, в течение которого конкурсные заявки имеют силу;

точное указание места, даты и времени вскрытия конвертов конкурсных заявок;

контактные данные (фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес рабочего органа, номер телефона и кабинета) должностных лиц, уполномоченных принимать конкурсные заявки, а также давать разъяснения по проведению конкурса и оформлению связанных с ним документов и материалов;

условие наличия у представителя участника конкурса полномочий по получению копии конкурсной документации.

Конкурсная документация представляется участникам конкурса или их уполномоченным представителям либо доверенным лицам на казахском и русском языках.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие лицензию на проведение аудита и опыт работы в области оказания аудиторских услуг финансовым институтам не менее 5 лет.

Конкурсная заявка содержит следующий перечень документов:

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

техническое предложение;

финансовое предложение;

копию лицензии, подтверждающей право участника конкурса на занятие аудиторской деятельностью, с представлением оригинала для сверки;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, выданный за последний месяц, предшествующий дате объявления о конкурсе;

документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (гарантийного взноса).

Обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в виде гарантийного денежного взноса в размере, устанавливаемом конкурсной комиссией.

Обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в качестве гарантии того, что он:

не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Конкурс проводится в течение 15 календарных дней со дня истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

При этом сначала конкурсной комиссией рассматриваются технические предложения, после – финансовые предложения участников конкурса.

По завершении конкурса конкурсная комиссия определяет победителя.

Для определения победителя конкурса конкурсной комиссией устанавливаются коэффициенты, определяющие соотношение качества технического предложения и стоимости финансового предложения, а также минимальная стоимость предоставления услуг по проведению аудита Национального фонда. Сумма указанных коэффициентов равна единице.

Коэффициенты, определяющие качество технического предложения и стоимость финансового предложения, устанавливаются, исходя из приоритетности качества технического предложения.

Победителем конкурса считается участник конкурса, техническое и финансовое предложение которого будет оценено максимальным итоговым баллом.

Оценка технического предложения участников конкурса осуществляется по следующим критериям:

техническое качество, включающее:

опыт работы по оказанию аудиторских услуг банкам и другим финансовым институтам в Республике Казахстан, странах Содружества Независимых Государств и других государствах;

краткое резюме по процессу проведения аудита;

подробный рабочий план с указанием срока представления аудиторского заключения о предстоящем анализе бухгалтерского учета Национального фонда (включая оценку соответствия бухгалтерского учета нормам действующего законодательства Республики Казахстан и международным стандартам финансовой отчетности), анализе эффективности системы внутреннего контроля Национального фонда (включая анализ рисков Национального фонда), оказание услуг по информационному аудиту и предоставление консультационных услуг работникам Национального Банка Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам Национального фонда;

квалификация специалиста и его практический опыт, включающие:

специальное образование,

опыт работы в области аудита,

практический опыт проведения аудита аналогичных фондов других государств.

Членами конкурсной комиссии производится оценка технического предложения участника конкурса по установленным критериям по шкале от 1 до 100 баллов по каждому критерию.

Средний балл технического предложения участника конкурса определяется как среднее арифметическое значение оценок всех членов конкурсной комиссии, представляющих общее количество баллов по 2 критериям (техническое качество и квалификация специалистов, их практический опыт).

Итоговый балл технического предложения определяется соотношением среднего балла технического предложения к максимальному количеству баллов по 2 критериям 200 баллов согласно порядку расчета итогового балла предложения участника конкурса.

Конкурс считается проведенным после принятия решения комиссией об определении победителя конкурса, о чем составляется соответствующий протокол.

Победитель конкурса определяется до 1 октября соответствующего года.

Конкурс признается несостоявшимся в случаях:

отсутствия представленных конкурсных заявок;

если в нем приняло участие менее двух участников конкурса, в этом случае конкурсной комиссией не вскрывается конверт с конкурсной заявкой единственного участника;

если предложения участников конкурса будут признаны не удовлетворяющими условиям конкурса;

если участник конкурса, который признан победителем конкурса, не подписывает договор в установленные сроки.

Победитель конкурса назначается аудитором и с ним заключается договор на проведение аудита сроком на два года в соответствии с техническим заданием на проведение внешнего аудита Национального фонда. Договор заключается между аудитором – победителем конкурса – и рабочим органом.

Постановление вводится в действие с 5 июля.