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Общество

Минздрав не согласился с результатами аудита Высшей аудиторской палаты и оспорил его

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 16:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев 4 июня 2025 года на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что Минздрав оспорил результаты аудита Высшей аудиторской палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что досудебная претензия отправлена в понедельник в Высшую аудиторскую палату. Вице-министр считает, что неправильно сравнивать цены на официальные лекарства с сомнительными, которые могли быть куплены в интернет-аптеке.

"Цены сравниваются без закупа, без подтверждения фактов, с грубейшим нарушением правил и процедур проведения аудита. Недостоверное сравнение вообще сделано. Во-вторых, это все равно, что сравнивать машину, которую вы купили в салоне, с машиной, которую привезли откуда-то из-за рубежа", – сказал Ардак Амангельдинов.

Он пояснил, что лекарства имеют свой регламент применения в рамках стационара. Если препарат поступил вне стационара, то медицинские работники не используют его.

"По результатам некорректного сравнения соответствующий документ в Высшую аудиторскую палату подан. Мы абсолютно не признаем этот факт по 36 миллиардам тенге", – заявил Ардак Амангельдинов.

Депутат Мажилиса Марат Башимов попросил вице-министра "не забалтывать" проблему. Он напомнил, что государственная политика по лекарственному обеспечению – это прямая компетенция Министерства здравоохранения. Формирование методологии ценообразования на лекарства и утверждение цен также относятся к министерству.

"Можно сказать, что с учетом анализа Высшей аудиторской палаты возможные потери на 2024 год по закупу топ-15 препаратов составляют 36 миллиардов тенге. В целом можно свидетельствовать о самоустраненности и бесконтрольности процесса закупа со стороны Министерства здравоохранения", – сделал он выводы.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о фактах, когда цена отечественного препарата оказывается в разы выше, чем оригинала.

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Бауыржан Муканов
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