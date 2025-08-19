Создана комиссия по выбору аудиторской организации для Нацфонда
Правительство утвердило постановление от 13 августа 2025 года о создании конкурсной комиссии по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.
В документе говорится:
Создать конкурсную комиссию по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда РК с учетом представлений членов Совета по управлению Национальным фондом РК в следующем составе:
- Темирбеков Даурен Оденович – вице-министр финансов РК, председатель
- Миятов Кайрат Исатаевич – директор Департамента бюджетного кредитования Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК, заместитель председателя
- Кабдулов Сардар Серикович – заместитель заведующего отделом социально-экономической политики Администрации президента РК (по согласованию)
- Макежанов Султанбек Алмасбекович – председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию)
- Савельева Татьяна Михайловна – председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
- Энгель Юлия Федоровна – член Высшей аудиторской палаты РК (по согласованию)
- Кенбеил Даурен Маратулы – вице-министр финансов РК
- Муллабаева Гульором Фармановна – исполняющая обязанности директора Департамента бюджетной политики Министерства национальной экономики РК
- Аюбаев Диас Альбекович – заместитель директора Департамента монетарных операций Национального банка РК (по согласованию)
Конкурсная комиссия должна в установленном законодательством РК порядке до 1 октября 2025 года провести конкурс по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда РК на 2025-2026 годы и определить по его результатам победителя конкурса.
Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.
