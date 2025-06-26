Казахстан ратифицирует Конвенцию о компьютерных преступлениях

Министерство внутренних дел подготовило проект закона "О ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – создание правовых основ сотрудничества между государствами, присоединившимися к конвенции в противодействии компьютерным преступлениям и оперативному обмену информацией.

Конвенция предусматривает противодействие преступлениям, направленным против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем и сетей и компьютерных данных, злоупотребления такими системами, сетями и данными путем обеспечения уголовной наказуемости таких деяний и предоставление полномочий, достаточных для эффективной борьбы с такими уголовными преступлениями путем содействия их выявлению и расследованию и судебному преследованию за их совершение как на внутригосударственном, так и на международном уровнях и путем разработки договоренностей относительно оперативного и надежного международного сотрудничества.

В МВД отмечают, что ратификация конвенции создает правовую основу для сотрудничества со странами – участниками Конвенции в сфере противодействия компьютерным преступлениям, а также позволит создать механизм сотрудничества в регулируемой сфере и повысить эффективность борьбы с компьютерными преступлениями.

В министерстве также сообщили, что 19 апреля 2023 года Казахстан получил приглашение от Комитета министров Совета Европы на присоединение к Конвенции о компьютерных преступлениях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июля.

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