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Право

Казахстан ратифицирует протокол по обеспечению защиты прав и интересов детей на территориях ряда государств

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство юстиции подготовило проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года", сообщает Zakon.kz.

Протокол направлен на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних детей на территориях государств – участников Конвенции путем включения судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях договаривающихся сторон.

Также его целями являются:

  • установление унифицированного порядка подачи ходатайства о разрешении на принудительное исполнение судебного приказа, включая определение перечня прилагаемых документов;
  • закрепление требования о представлении документа (или его копии), подтверждающего вручение или направление судебного приказа должнику в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого он был вынесен;
  • введение нового основания для отказа в признании судебного приказа в случае его невручения должнику, что направлено на обеспечение процессуальных гарантий сторон;
  • устранение правовой неопределенности при исполнении судебных приказов в межгосударственных отношениях;
  • повышение эффективности международного правового сотрудничества в обеспечении защиты прав ребенка.  

Протокол, помимо Казахстана, намерены подписать Азербайджан, Россия, Армения, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Молдова.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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