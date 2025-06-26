Какие виды поощрений применяются к сотрудникам МНЭ РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 23 июня 2025 года утвердил Правила применения поощрения государственных служащих Министерства национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, к сотрудникам министерства, его ведомств и подведомственных организаций за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, а также по результатам оценки их деятельности могут применяться следующие поощрения:

государственные награды;

единовременное денежное вознаграждение;

благодарственное письмо министра;

награждение ценным подарком;

почетная грамота министерства;

ведомственная награда.

Представление к поощрению госнаградами РК

Сотрудники министерства, его ведомств и подведомственных организаций в знак признания заслуг перед РК представляются к государственным наградам.

Для представления к награждению руководителем структурного подразделения министерства, его ведомств и подведомственных организаций сопроводительным письмом (ходатайством) в Службу управления персоналом представляются следующие документы на казахском и русском языках:

представление, в котором отражаются конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата, степень заслуг;

наградной лист с указанием конкретного вида государственной награды.

В наградном листе отражаются данные, характеризующие кандидата, сведения о результатах и качествах его работы, о трудовых достижениях в сфере экономики, об участии в разработках стратегических и программных документов, общий стаж работы, стаж работы в сфере экономики.

После положительного решения министром список кандидатур направляется в Службу управления персоналом для подготовки необходимых документов для представления к награждению государственными наградами республики (представления, наградные листы). Образцы документов и порядок их заполнения и представления предусмотрены инструкцией.

Затем подписанные министром материалы по представлению к награждению сотрудников направляются в Администрацию президента РК.

Также утвержден порядок представления к поощрению сотрудников ведомственными и другими наградами.

Ведомственными наградами являются: медаль "Еңбек ардагері", нагрудный знак "Заң саласының үздігі", медаль "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".

Для обеспечения объективного подхода к награждению ведомственными наградами создается комиссия, в состав которой входят представители Службы управления персоналом, юридической службы, службы финансового обеспечения и ведомств министерства.

Комиссия принимает решение коллегиально открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества голосов членов комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.