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Финансы

Каким будет "налог на роскошь" в Казахстане, рассказали в МНЭ

Дорогой автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:47 Фото: pixabay.com
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте рассказал, каким будет налог на роскошь в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в новом Налоговом кодексе предлагается повышенное налогообложение отдельных категорий товаров, так называемый "налог на роскошь". Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге.

"Планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты", – сказал Серик Жумангарин.

Кроме того, предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отмечал, что отдельного налога на роскошь не будет, а только повышенное налогообложение на отдельные объекты. Например, на дорогой алкоголь, автомобили и недвижимость.

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Бауыржан Муканов
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