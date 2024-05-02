В Казахстане утвердили систему поощрений для учителей

Министр просвещения приказом от 25 апреля 2024 года утвердил Отраслевую систему поощрения министерства, сообщает Zakon.kz.

Система поощрения состоит из следующих видов:

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы" (Благодарность Министерства просвещения Республики Казахстан);

Почетный диплом "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту iсiнiң үздiгi" (Отличник образования дошкольного воспитания и образования);

Почетный диплом "Орта білім беру iсiнiң үздiгi" (Отличник среднего образования);

Почетный диплом "Арнайы білім беру ісінің үздігі" (Отличник специального образования);

Почетный диплом "Қосымша білім беру ісінің үздігі" (Отличник дополнительного образования);

Почетный диплом "Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi" (Отличник технико-профессионального образования);

Почетный диплом "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері" (Заслуженный работник Министерства просвещения Республики Казахстан);

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы" (Почетная грамота Министерства просвещения Республики Казахстан).

Устанавливается следующая последовательность поощрений:

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Алғысы";

одно из следующих поощрений:

почетный диплом "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту iсiнiң үздiгi", почетный диплом "Орта білім беру iсiнiң үздiгi", почетный диплом "Арнайы білім беру ісінің үздігі", почетный диплом "Қосымша білім беру ісінің үздігі", почетный диплом "Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi", почетный диплом "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері", "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы".

Указывается, что согласно последовательности видов поощрений, указанной выше, лица не представляются к следующему виду поощрения без наличия предыдущего вида поощрения (за исключением ряда случаев).

Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.

При этом на одно лицо вносится одно представление на поощрение.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника День Республики, профессионального праздника День учителя, праздничной даты День знаний, юбилейных дат и за заслуги в сфере образования.

Устанавливаются следующие обозначения праздников:



День знаний – 1;

День учителя – 2;

День Республики – 3;

юбилейная дата – 4;

за заслуги – 5;

Повторное награждение одним и тем же поощрением не допускается.



При утере поощрений их дубликаты не выдаются.

В приказе также подробно расписано, по каким основаниям применяются указанные виды поощрений.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2024 года.

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