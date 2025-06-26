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Право

Токаев подписал закон о сохранении природно-заповедного фонда и экосистем

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Трудовой и Бюджетный кодексы, а также 9 законов.

Первый блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Законом пересмотрены основания для перевода земель ООПТ в земли иных категорий.

Второй блок поправок направлен на обеспечение безопасности населения и предотвращения причинения вреда окружающей среде на территориях ООПТ.

Третий блок направлен на обеспечение охраны и рационального использования "зеленого пояса" города Астаны.

Четвертым блоком поправок регламентированы вопросы углеродных офсетов.

Кроме того, распространено действие Лесного кодекса на деятельность по реализации углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановление деградированных и нарушенных земель.

Пятый блок поправок направлен на обеспечение социальной защищенности работников в сфере ООПТ.

Шестой блок поправок предусматривает внедрение системы гарантирования займов субъектам бизнеса. Целью системы гарантирования является обеспечение доступности необходимого объема финансирования субъектам предпринимательства при недостаточности у них залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.

19 июня 2025 года депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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