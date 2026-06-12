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События

Токаев подписал закон, укрепляющий статус педагогов

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:03 Фото: akorda.kz
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка", сообщает Zakon.kz.

Также президент подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога".

Основные положения законов предусматривают защиту прав педагогов, а также некоторые вопросы в сфере образования и здравоохранения. 

Так, документом в законе РК "Об образовании" Министерство просвещения наделяется полномочием по разработке и утверждению правил использования устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:03
В Казахстане укрепляют статус педагога – Мажилис принял поправки в первом чтении

В закон РК "О статусе педагога" вносится норма, согласно которой педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися и (или) воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.

В законе РК "О профилактике правонарушений" вносятся нормы, по которым педагогическому сопровождению подлежат несовершеннолетние:

  • находящиеся в группе риска у педагогов-психологов и социальных педагогов организаций среднего образования и организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, в том числе несовершеннолетние, сообщившие о насилии и жестоком обращении, имеющие суицидальные намерения либо совершившие попытки суицида;
  • находящиеся на сопровождении центров поддержки семьи и центров психологической поддержки;
  • дела которых рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • выявленные мобильными группами по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, где установлены факты бытового насилия.

В заключении профильного комитета Сената к законам говорилось, что их принятие позволит обеспечить защиту прав педагогов от несвойственных им функций, обеспечение целевой и качественной подготовки педагогических кадров, создание условий для концентрации педагогов на основной профессиональной деятельности и укрепления их статуса, улучшения качества здравоохранения, образования и защиты прав детей.

Кроме того, 12 июня глава государства подписал поправки в закон о противодействии коррупции.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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