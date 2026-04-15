Реализацию права на судебную защиту рассмотрел Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца, несогласного с апелляционным решением по своему делу, сообщает Zakon.kz.

Осужденный в 2022 году к 10 годам лишения свободы мужчина просил снизить срок и переквалифицировать преступление на менее тяжкое, ссылаясь на изменения, принятые на уровне закона в 2025 году. Суд первой инстанции удовлетворил его просьбу, сократив срок до 7 лет.

В последующем областной суд отменил это решение и оставил приговор без изменений. Одновременно осужденному разъяснили, что принятое апелляционное постановление не пересматривается в кассации. Гражданин посчитал это ограничением своего права на обжалование.

По результатам предварительного рассмотрения Конституционный суд подчеркнул: Конституция гарантирует право на судебную защиту, но не определяет конкретный порядок ее реализации. Данный вопрос регулируется на уровне закона, согласно которому кассация является дополнительной гарантией, а не обязательным этапом процесса.

Изложенные в обращении доводы заявителя сводились к несогласию с выводами апелляционного суда, тогда как Конституционный суд не пересматривает решения судов по существу, соответственно, такие доводы не могут рассматриваться в качестве основания для конституционного производства.