Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Казахстанцы будут выбирать между двумя формами управления многоквартирными домами: ОСИ и НСУ

Вводятся в действие изменения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Вводится государственный контроль в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности.

Определен порядок уплаты взносов собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок на управление объектом кондоминиума.

Размер текущих взносов не должен быть ниже минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума, утвержденного местными представительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения. Размер текущих взносов устанавливается соразмерно полезной площади квартиры, площади нежилого помещения.

Текущие взносы собственников квартир, нежилых помещений расходуются на текущий ремонт, обеспечение пожарной безопасности, оплату коммунальных услуг общего имущества объекта кондоминиума.

Накопительный взнос включает в себя обязательные ежемесячные взносы собственников квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума в размере не менее 0,005 МРП, в расчете на один квадратный метр полезной площади квартиры, площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки.

Решение о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иные условия принимаются на собрании.

Целевые взносы зачисляются на текущий счет объединения собственников имущества или субъекта управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления.

Также поправками определены особенности финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

Для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума председатель объединения собственников имущества либо субъект управления объектом кондоминиума открывает в течение пятнадцати календарных дней сберегательный счет в одном из банков второго уровня.

Фактические затраты на произведенный капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума возмещаются всеми собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок пропорционально полезной площади квартиры, площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности.

В случае осуществления организации и финансирования замены (ремонта) лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома они могут принимать решение о замене (ремонте) лифта в данном подъезде многоквартирного жилого дома при наличии согласия более двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома с оформлением соответствующего протокола собрания.

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

Уголовная ответственность

В Казахстане появятся несколько новых составов преступлений

В частности, вводится уголовная ответственность за:

Сталкинг , то есть незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, – штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток.

, то есть незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, – либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток. Принуждение к вступлению в брак – под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

– под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, – наказывается либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Незаконную банковскую, микрофинансовую деятельность – штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

– либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Незаконную коллекторскую деятельность – штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

– либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей или переводов денег – штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо арест до 50 суток, с конфискацией имущества.

– либо исправительные работы в том же размере, либо арест до 50 суток, с конфискацией имущества. Транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения, – штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток.

– либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток. Незаконное обращение с частями или дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к пользованию видов растений или животных – штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 500 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

– либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 500 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Создание помех управлению воздушным судном – штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Также внесены изменения и дополнения в ряд других статей Уголовного кодекса.

Общественные работы

С 1 сентября казахстанцев могут привлекать к общественным работам за административные нарушения

В КоАП появилась новая статья 49-1 "Общественные работы"

Общественные работы применяются судом в отношении физических лиц и налагаются при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение.

Общественные работы состоят в выполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по месту его жительства.

Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются на срок от 10 до 100 часов.

Общественные работы должны выполняться не менее одного часа и не более 4 часов в день.

Общественные работы выполняются в свободное от работы и учебы время.

Лицами, не имеющими постоянного места работы и не обучающимися в учебных заведениях, общественные работы выполняются не менее 1 часа и не более 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю.

Общая продолжительность выполнения общественных работ не должна превышать четыре месяца.

Общественные работы не применяются в отношении:

беременных женщин;

женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет;

мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет;

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

лиц с инвалидностью первой или второй группы;

женщин в возрасте 58 и свыше лет;

мужчин в возрасте 63 и свыше лет;

не проживающих постоянно на территории РК иностранных граждан и лиц без гражданства.

Привлечь к общественным работам могут за:

противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73);

мелкое хулиганство (статья 434);

распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440),

загрязнение мест общего пользования (434-2)

приставание в общественных местах (статья 449) и другие.

С 1 сентября аким района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа в соответствии с законодательством организует выполнение общественных работ лицам, привлеченным к административным взысканиям, в порядке, определяемом КОАП.

Брак и семья

Расторгнуть брак в органах РАГС можно по новому основанию

С 16 сентября в Кодекс "О браке (супружестве) и семье внесено дополнение, согласно которому независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей брак расторгается в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов, если другой супруг находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

Образование, наука

С 1 сентября 2025 года в Казахстане введены новые стандарты питания в школах

Новый подход направлен на обеспечение детей сбалансированным, безопасным и полезным рационом, соответствующим современным требованиям здоровья и развития.

Моделями организации питания в организация образования являются:

монопрофильное меню (или стандартное меню), определяющее один набор блюд и не предусматривающее самостоятельного выбора варианта блюд потребителями;

мультипрофильное меню, содержащее несколько наборов блюд, предусматривает самостоятельный выбор варианта блюд по типу "шведский стол", "ланч-пакеты". Выдача блюд осуществляется работником столовой (пищеблока).

Модель организации питания "шведский стол" применяются по выбору организации образования и не распространяется на детские дошкольные организации. Модель организации питания "ланч-пакеты" применяется в малокомплектных школах и организациях образования, где отсутствует пищеблок.

Новый стандарт школьного питания направлен на оздоровление рациона, в частности это предполагает сокращение сахара, соли и переработанных продуктов, увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.

Документ содержит перечень продуктов и блюд, которые можно продавать в буфетах (бутерброды, салаты, овощи, фрукты, вода негазированная, чай и др.).

Также определен перечень продуктов и блюд, которые запрещено готовить и продавать в школах. К примеру это: фаршированные блинчики, грибы, окрошка, фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками; кофе и кофейные напитки; яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет и др.

С 1 сентября изменился порядок проведения мониторинга образовательных достижений учащихся (МОДО)

Ежегодно из числа организаций образования, в которых проводится МОДО исключаются организации, принимавшие участие в МОДО в предыдущий учебный год (ранее говорилось о предыдущих учебных годах).

Результаты МОДО в течение трех месяцев после дня его окончания направляются в управления образования для доведения до сведения организациям образования и не имеют правовых последствий.

Управления образования утверждают план мероприятий по реализации методических рекомендаций по итогам МОДО и направляют его в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

Территориальные департаменты осуществляют мониторинг исполнения управлениями образования Плана мероприятий и предоставляют информацию в уполномоченный орган не позднее 30 декабря года, следующего за отчетным годом.

Также поправками утверждены новые:

Акт выявления запрещенных предметов и удаления из аудитории тестируемого; Акт выявления подставного лица в ходе запуска или проведения тестирования.

В Министерстве просвещения обновили типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК.

Работу диссоветов изменили в Казахстане

МНВО внесло поправки в Типовое положение о диссертационных советах.

В ОВПО диссертационные советы создаются на 3 года по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры или группам образовательных программ (ГОП).

Создание диссертационного совета в ОВПО допускается при совокупном выполнении следующих условий:

отсутствие диссертационного совета по защите диссертаций по заявленному направлению подготовки кадров докторантуры;

наличие выпускников докторантуры по образовательным программам/специальностям заявленного направления подготовки, обучавшихся по государственному образовательному заказу.

Диссертационный совет осуществляет прием к защите диссертационных работ докторантов, обучавшихся по образовательным программам в рамках направления подготовки или ГОП, по которым открыт данный диссертационный совет.

Допускается прием к защите диссертационных работ докторантов по смежным направлениям подготовки или ГОП в случае, когда для защиты докторской диссертации докторанта диссертационный совет по его образовательной программе отсутствует.

Финальная версия диссертационной работы на электронном носителе в течение 7 рабочих дней после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю передается ученым секретарем диссертационного совета в библиотеку ОВПО, Национальную академическую библиотеку РК и Национальную библиотеку РК (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

Медицина, здравоохранение

С 14 сентября в Казахстане начнут применять меры оперативного реагирования и в сфере оказания медицинских услуг

В ходе осуществления или по результатам государственного контроля органами контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг применяются меры оперативного реагирования в случае выявления деятельности по оказанию медицинских услуг субъектом контроля и надзора, которые представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

приостановление деятельности субъекта контроля и надзора по оказанию медицинских услуг или отдельных ее видов при выявлении отсутствия разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии, сертификата специалиста в области здравоохранения);

временное отстранение лиц от работы при выявлении деятельности без сертификата специалиста в области здравоохранения.

Основанием для применения мер оперативного реагирования является оказание медицинских услуг без разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии, сертификата специалиста в области здравоохранения).

При проведении расследования для установления причин нарушения требований законодательства РК и определения субъектов контроля и надзора, допустивших нарушения указанных требований, меры оперативного реагирования применяются только в случае отсутствия разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии и сертификата специалиста в области здравоохранения).

Минздрав изменил стандарт оказания оториноларингологической и сурдологической помощи

Внесено дополнение:

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам с инвалидностью, производится в соответствии с приказом заместителя премьер-министра – МТСЗН РК от 30 июня 2023 года № 284 "Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью".

Принятие решения о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется по решению местных представительных органов.

Обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.

Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющих инвалидность.

Замена слуховых аппаратов, в том числе костного проведения, осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавших их.

Замена речевых (аудио) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.

Аптечку матери и ребенка обязаны выдавать при выписке новорожденного

В состав аптечки входит:

· руководство по уходу за ребенком на государственном и русском языках,

· информация о сроках проведения обязательных профилактических прививок в РК;

· термометр для воды;

· термометр медицинский (электронный);

· бинт стерильный 5 сантиметров на 10 сантиметров;

· слизеотсос для носовых путей;

· крем детский;

· мыло детское;

· антисептическое средство для рук;

· вата стерильная 200 грамм;

· оральная регидратационая соль.

Отметка о выдаче аптечек матери и ребенка вносится в историю развития новорожденного.

Также Минздрав утвердил Критерии распределения новорожденных по группам риска:

Высокий;

Низкий;

Средний.

С целью своевременного проведения профилактических, лечебных или реабилитационных мероприятий по недопущению развития заболеваний или его осложнений у детей первого года жизни, осуществляется распределение новорожденных детей по группам риска на основании данных критериев.

В Номенклатуру должностей работников здравоохранения добавили патронажную сестру (брата)

Должностные обязанности патронажной сестры:

Планирует патронажные посещения с определением конкретной задачи визита.

Осуществляет два универсальных визита на дому к беременным женщинами и десять универсальных визитов к детям раннего возраста.

При выявлении рисков для здоровья, развития и безопасности осуществляет дополнительные визиты на дому к беременным женщинам и к детям раннего возраста в соответствии с индивидуальным планом, информирует врача о выявленных рисках.

При выявлении рисков, требующих участия других специалистов (социального работника, психолога, педиатра, профильных специалистов), участвует в составлении и реализации комплексного плана сопровождения семьи.

При выявлении больного ребенка, оценивает наличие признаков опасности, неотложных признаков и оказывает экстренную помощь в рамках полномочий среднего медработника и оповещает врача.

Проводит обучение беременной женщины, родителей или законных представителей детей по подготовке к родам, уходу за детьми раннего возраста, безопасной среде, раннему развитию детей.

Проводит консультирование беременной женщины, родителей или законных представителей детей по вопросам питания, ухода, безопасности и гигиене домашней обстановки и условий жизни семьи, по исключительно грудному вскармливанию, по опасным признакам и рискам для жизни, здоровья и развития.

Ведет учетно-отчетную медицинскую документацию.

Соблюдает медицинскую этику, правила внутреннего трудового распорядка противопожарной безопасности, по безопасности и охране труда, санитарно-эпидемиологического режима.

Также внесены изменения в Правила организации скрининга детей.

Задачами скрининга развития являются:

охват детей в возрасте до 6 лет;

раннее выявление детей с риском нарушений развития для дальнейшего обследования, своевременного вмешательства и реабилитации;

направление для разработки Индивидуальной программы раннего вмешательства (ИПРВ) детей в Центрах развития и раннего вмешательства организации ПМСП;

направление детей с риском нарушений развития на психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного педагогического обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения;

внесение данных о прохождении детей скрининга развития и проведенного вмешательства согласно ИПРВ в медицинскую информационную систему;

оказание консультативной помощи родителям или законным представителям по вопросам обследования, лечения, реабилитации детей с нарушениями развития.

В Казахстане изменился ряд санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Минздрав также расширил Перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению

В перечень добавили:

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; Другие дегенеративные болезни нервной системы.

Предпринимательская деятельность

С 15 сентября меняется порог для регистрации ИП

Обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход, в размере, превышающем 360 МРП (1 415 520 тенге в 2025 году). Ранее данный предел составлял 12 МЗП (1 020 000 тенге в 2025 году).

С 9 сентября вводятся новые требования к ККМ по сканированию штрих-кодов маркированной продукции

Вводится новое техническое требование к контрольно-кассовой машине (ККМ), обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов:

обеспечение контроля за проведением операции при сканировании и распознавании штрих-кодов маркированной продукции, предусматривающий недопущение оформления операции в случае наличия обязательного идентификатора маркировки товара.

Данное требование будет обязательным при включении моделей ККМ в Государственный реестр ККМ.

ЭСФ и СНТ: обязательная выписка на ряд новых товаров с 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября 2025 года обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары дополнительно распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

Соответствующие поправки внесены в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, а также Правила оформления и их документооборота.

Кроме того, Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС ЭСФ, изложен в новой редакции и также дополнен вышеуказанными товарами. Общее количество товаров в Перечне увеличилось с 298 до 353 кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

Внесение изменений является мерой обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков.

Банковская деятельность

С 15 сентября банки обязаны:

представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе;

представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о движении денег на банковских счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению декларации о доходах в связи с приобретением в течение календарного года имущества стоимостью свыше 20 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода.

Кредитные бюро обязаны представлять сведения из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими и (или) микрофинансовыми организациями, в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Данное требование не распространяется на сведения, представляемые в кредитные бюро банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, для формирования кредитной истории физического лица.

С 30 сентября в Казахстане вводят "период охлаждения" при выдаче кредитов

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, осуществляют передачу денег заемщику по потребительскому банковскому займу, не обеспеченному залогом имущества, на основании договора банковского займа, заключенного посредством Интернета, размер которого превышает минимальный размерс соблюдением следующих требований:

не ранее чем через 24 часа с момента подписания договора либо увеличения суммы банковского займа;

с момента подписания договора либо увеличения суммы банковского займа; после предоставления заемщиком по истечении указанного срока, согласия на получение потребительского банковского займа, оформленного в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативным правовым актом уполномоченного органа

В случае предоставления заемщику посредством интернета нескольких потребительских займов, не обеспеченных залогом имущества, сумма которых в результате сложения превышает минимальный размер, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, соблюдают требование по передаче денег не ранее чем через 24 часа с момента подписания договора.

С 16 сентября казахстанцам запрещено предоставлять доступ к банковским счетам третьим лицам, а также делать переводы в пользу третьих лиц за вознаграждение

В статью 25 Закона "О платежах и платежных системах" вносится дополнение:

Клиенту запрещаются предоставление доступа к банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству, а также передача платежного инструмента либо идентификационного средства третьим лицам, приведшие к получению третьими лицами доступа к осуществлению платежей или переводов денег, за исключением предоставления такого доступа супругу (супруге) и близким родственникам, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством.

Клиенту запрещается осуществление платежей или переводов денег в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера.

Запрещается осуществление платежей или переводов денег с использованием банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства третьих лиц, за исключением использования банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства супруга (супруги) и близких родственников, а также иных лиц в случаях, установленных законодательством.

С 1 сентября вводятся новые Требования к системе управления рисками и внутреннего контроля банковского конгломерата

Целью Требований является определение требований к формированию систем управления рисками и внутреннего контроля банковского конгломерата, обеспечивающих осуществление эффективного контроля со стороны совета директоров (для ТОО – наблюдательный совет (при наличии) или общее собрание участников) участника банковского конгломерата, имеющего контроль или значительное участие в капитале банка или банковского холдинга (при наличии), а также других участников банковского конгломерата (организация верхнего уровня банковского конгломерата) за деятельностью участников банковского конгломерата и их финансовым состоянием.

Обмен валюты

С 9 сентября в Казахстане запрещено размещать уличные табло с курсами валют

Установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в т.ч. на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу РК.

Иностранцы, иностранные работники

С 1 сентября меняются Правила выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы

Поиск соответствующих кандидатур на внутреннем рынке труда осуществляется работодателем путем направления сведений о наличии вакансий на электронную биржу труда.

Работодатель по истечении 15 календарных дней с даты подачи сведений на ЭБТ о наличии вакансий направляет заявление о выдаче разрешения на привлечение ИРС с указанием кода опубликования размещенной вакансии.

При направлении заявления информационная система "Иностранная рабочая сила" осуществляет взаимодействие с информационными системами "Единая система учета трудовых договоров" (ЕСУТД) и "Миграционная полиция" для получения данных о зарегистрированных трудовых договорах с привлеченными иностранными работниками.

Заявление на выдачу или продление разрешения работодатель может подать как через веб-портал "электронного правительства", http://www.elicense.kz (ПЭП), так и через портал migration.enbek.kz.

Работодатели обеспечивают:

внесение информации по трудовым договорам (письма/соглашения о внутрикорпоративном переводе), заключенным с иностранными работниками в ЕСУТД;

получение иностранными работниками ИИН.

Разрешение на привлечение иностранных работников выдается при соответствии уровня образования (профессиональная подготовка) и опыта практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории РК, которые должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами или ЕТКС работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года, с продлением срока разрешения на один, два или три года;

– на основании заявления работодателя на один, два или три года, с продлением срока разрешения на один, два или три года; для второй и третьей категории – на 12 месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз;

– на 12 месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз; для четвертой категории – на 12 месяцев без продления;

– на 12 месяцев без продления; для сезонных иностранных работников – до 90, 180, 270, 365 календарных дней, без продления.

Привлечение работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности указанной в разрешении не допускается, за исключением иностранцев и лиц без гражданства для которых выдача разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не требуется согласно статье 36-1 Закона "О миграции населения".

В этих случаях в течение 12 месяцев со дня установления подобного факта не выдаются новые разрешения.

Вооруженные силы

С 16 сентября вводятся в действие поправки по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы

В частности, в законе "О воинской службе и статусе военнослужащих" определены общие обязанности военнообязанных.

Военнообязанный обязан:

соблюдать Конституцию и законодательство РК;

соблюдать обязанности по воинскому учету;

проходить воинские сборы либо курсовую подготовку военнообязанных для получения, поддержания и совершенствования военных знаний и навыков, в том числе для получения очередных воинских званий;

быть дисциплинированным, бдительным в период военной подготовки;

обеспечивать сохранность военного имущества в период военной подготовки;

не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы, в период военной подготовки.

Также добавлены новые статьи, которые определяют основы курсовой подготовки военнообязанных и военно-патриотического воспитания.

Меняются правила приписки и обязанности призывников.

Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны являться по вызову местного органа военного управления в указанные дату и время (на медицинское освидетельствование или обследование, проведение изучения, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть (учреждение) для прохождения воинской службы, а также определения предназначения к воинской службе).

Вызов осуществляется путем направления повестки через СМС на мобильный телефон или в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" не менее чем за три календарных дня до даты явки.

В случае отсутствия сведений об абонентском номере сотовой связи, в том числе зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства", повестка на бумажном носителе доставляется нарочно либо направляется по почте по адресу регистрации места жительства, месту временного проживания (пребывания) или месту работы.

Повестка вручается гражданину, подлежащему призыву на воинскую службу, лично под роспись уполномоченными лицами местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почты.

Внесены поправки в Трудовой кодекс.

В частности, внесено дополнение, согласно которому за выполнение воинской обязанности на период призыва на воинские сборы заработная плата работнику выплачивается по месту выполнения указанной обязанности в соответствии с ЗРК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

За работниками, подлежащими призыву на воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при вызове в местные органы военного управления, а на период прохождения воинской службы по призыву (за исключением воинской службы по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинских сборов сохраняется место работы (должность).

Работник, за которым на период прохождения воинской службы по призыву сохранялось место работы (должность), не позднее одного месяца со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы обязан приступить к своим трудовым обязанностям.

Изменились правила разработки и утверждения военных национальных стандартов

Военные национальные стандарты подразделяются на:

основополагающие военные национальные стандарты;

военные национальные стандарты на продукцию, процессы, услуги и методы их контроля;

военные национальные стандарты на терминологию;

военные национальные стандарты общих технических требований к видам вооружения и военной техники.

Проект военного национального стандарта в зависимости от объекта военной стандартизации направляется разработчиком на согласование заказчику разработки и субъектам военной стандартизации.

Срок согласования проекта военного национального стандарта не превышает двадцати рабочих дней с момента их регистрации у субъектов военной стандартизации.

По результатам экспертизы разработчик дорабатывает проект военного национального стандарта (при необходимости), доукомплектовывает и направляет дело военного национального стандарта в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия решения об утверждении на заседании технической комиссии.

В дело военного национального стандарта дополнительно включаются следующие документы:

проект военного национального стандарта на государственном и русском языках с грифом "НА УТВЕРЖДЕНИЕ";

протоколы заседаний рабочей группы разработчика или технического комитета по стандартизации в военной сфере по рассмотрению доработанного проекта военного стандарта (в случае их проведения);

фотография изделия (при необходимости);

экспертное заключение уполномоченного органа.

Правоохранительные органы

Изменения в Правилах проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе РК

При заболеваниях действующим и бывшим сотрудникам постановление о причинной связи выносится в редакции:

"Заболевание получено в период прохождения службы" – если оно возникло у освидетельствуемого лица в период прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе либо до поступления на службу и достигло в период прохождения службы степени тяжести, которая изменяет категорию годности к службе, а также при хронических медленно прогрессирующих заболеваниях, если начало заболевания можно отнести к периоду прохождения службы при наличии медицинских документов, позволяющих обосновать начало заболевания в указанный период;

– если оно возникло у освидетельствуемого лица в период прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе либо до поступления на службу и достигло в период прохождения службы степени тяжести, которая изменяет категорию годности к службе, а также при хронических медленно прогрессирующих заболеваниях, если начало заболевания можно отнести к периоду прохождения службы при наличии медицинских документов, позволяющих обосновать начало заболевания в указанный период; "Заболевание получено при исполнении служебных обязанностей" – если оно получено сотрудником при инфицировании при исполнении служебных обязанностей в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе:

- особо опасной инфекцией при исполнении служебных обязанностей (служебного долга) в эпидемическом очаге особо опасной инфекции;

- эпидемическими заболеваниями в период введения по ним карантина или чрезвычайного положения при непосредственном исполнении прямых служебных обязанностей, связанных с контактированием с зараженными данными эпидемическим заболеваниям лицами (телами) или привлечением к обеспечению ограничительных или других специальных мероприятий по данным эпидемическим заболеваниям;

- туберкулезом, вирусным гепатитом В, С, вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей сотрудников, служащих непосредственно в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы либо сопровождающих больных осужденных при этапировании в спецвагонах и имеющих непосредственный контакт с больными указанными заболеваниями;

"Заболевание не связано с исполнением служебных обязанностей и службой" – если оно возникло у освидетельствуемого до поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу и в период прохождения службы не достигло степени, которая изменяет категорию годности освидетельствуемого к службе.

Также выносятся постановления:

"Увечье не связано со службой" – если оно получено сотрудником, гражданином, призванным на воинские сборы до поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу.

– если оно получено сотрудником, гражданином, призванным на воинские сборы до поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу. "Заболевание, приведшее к смерти, получено в период прохождения службы" – если его смерть наступила в период службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе или в течение одного года после увольнения со службы, вследствие заболевания, полученного при условиях, указанных в подпункте 1) пункта 124 настоящих Правил;

– если его смерть наступила в период службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе или в течение одного года после увольнения со службы, вследствие заболевания, полученного при условиях, указанных в подпункте 1) пункта 124 настоящих Правил; "Не годен(на) к службе в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе"– выносится когда у кандидата на службу (учебу) обнаруживаются заболевания, увечья, препятствующие службе в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе по всем графам Требований.

С 1 сентября меняются правила приема в вузы КНБ

При проведении конкурса на зачисление в Академию КНБ в случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности имеют:

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

лица, награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию;

лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года;

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, и лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.

При проведении конкурса на зачисление в Пограничную академию КНБ преимущественное право при условии успешного прохождения всех этапов конкурсного отбора в соответствии с настоящими Правилами имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети военнослужащих, погибших, пропавших без вести во время прохождения службы или получивших инвалидность в период прохождения воинской службы;

дети военнослужащих, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет, а также лиц, уволенных с воинской службы с выслугой двадцать и более лет, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет, награжденные дипломами первой – третьей степеней, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам текущего года, награжденные дипломами первой – третьей степеней при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса.

Госорганы

Токаев расширил функции АЗРК:

организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;

обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе и в подведомственных ему организациях;

разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере.

Ряд новых функций у Министерства обороны с 16 сентября:

утверждает правила мониторинга и анализа качества военной подготовки в организациях образования по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования;

утверждает совместно с первыми руководителями правоохранительных и специальных государственных органов РК правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам РК, другим войскам и воинским формированиям;

создает координационный совет по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны и утверждает положение о нем;

утверждает правила деятельности военной кафедры (военного факультета);

утверждает перечень программ военной подготовки на военной кафедре (военном факультете);

утверждает правила организации учебного процесса на военной кафедре (военном факультете);

утверждает правила прохождения курсовой подготовки военнообязанных;

утверждает типовое положение о территориальных координационных советах по военно-патриотическому воспитанию;

утверждает по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования образовательные программы педагогической переподготовки.

ЧС

Новые Правила оповещения населения при ЧС утвердили в МЧС

Порядок оповещения заключается в оперативном доведении до органов управления информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации для принятия соответствующих мер реагирования, а также доведения до населения единого сигнала оповещения "Внимание всем!" и информационных сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и порядке действий в создавшихся условиях.

При задействовании сигнала оповещения "Внимание всем!" система оповещения обеспечивает одновременное и многократно повторяемое доведение информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации до населения и порядке действий людей в сложившейся ситуации.

Продолжительность подачи единого сигнала оповещения "Внимание всем!" составляет 1 минуту. После сигнала осуществляется трансляция информационного сообщения продолжительностью до 5 минут на государственном и русском языках.

В течение одного часа допускается повторение информационного сообщения не более трех раз и прекращается после принятия решения об окончании использования системы оповещения.

По сигналу оповещения "Внимание всем!" население использует доступные средства приема информации для получения и выполнения инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Для доведения до населения информации профилактического характера, не связанной с угрозой или возникновением ЧС, передача информации осуществляется путем трехкратного воспроизведения через сиренно-речевые устройства, перехвата сетей теле- и радиовещания, публикации в мобильных приложениях, на официальных интернет-ресурсах и в аккаунтах социальных сетей, а также посредством рассылки СМС по сетям операторов сотовой связи, включая технологию Cell Broadcast.

Доведение информации через сиренно-речевые устройства осуществляется в период с 08:00 до 22:00 часов.

В МЧС изменили правила обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты

Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные органы обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с полномочиями, возложенными на них Законом.

Организационные документы по учениям и тренировкам разрабатываются на:

республиканском уровне – уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

– уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты; территориальном уровне – территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны или его заместителем соответствующих административно-территориальных единиц;

– территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны или его заместителем соответствующих административно-территориальных единиц; объектовом уровне – руководителями организаций по согласованию с территориальными органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны организации.

Внесены изменения в Правила осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Информация об угрозе, возникновении или ликвидации ЧС природного и техногенного характера, происшествиях и случаях передается незамедлительно с момента обнаружения в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты:

местными исполнительными органами (областей, городов, районов, районов в городе, сел, сельских округов);

организациями независимо от форм собственности.

В случае угрозы или возникновении ЧС регионального или глобального характера информация передается незамедлительно территориальными органами уполномоченного органа в сфере гражданской защиты – акиму соответствующей территории, а также акимам граничащих административно-территориальных единиц.

Пожарная безопасность

В МЧС утвердили Перечень особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров

В перечень входят:

1. Резиденции Президента РК.

2. Административное здание Аппарата Правительства РК.

3. Административное здание Мажилиса Парламента РК.

4. Административное здание Сената Парламента РК.

5. Административное здание Верховного Суда РК.

6. Административное здание Конституционного Суда РК.

7. Административное здание Генеральной прокуратуры РК.

8. Административное здание "Дом министерств".

9. Административное здание "Архив Президента Республики Казахстан".

10. Автохозяйство Управления делами Президента РК.

11. Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения.

Изменились Правила пожарной безопасности

В частности, столовые площадью 300 м2 и более оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на фасад здания (сооружения) или в помещение с круглосуточным пребыванием персонала.

На каждом строящемся объекте вывешиваются табличка о порядке вызова противопожарной службы, памятка о действиях, работающих на случай пожара, список боевых расчетов добровольных противопожарных формирований, порядок привлечения сил и средств для тушения пожара. На видных местах территории строительства предусматриваются звуковые сигналы для подачи тревоги, возле которых необходимо вывесить надписи "Пожарный сигнал".

В целях обеспечения своевременного контроля за проведением временных электросварочных и других огневых работ, руководитель структурного подразделения организации или его заместитель, на основании выданного наряда-допуска, информирует о проведении этих работ профессиональную противопожарную службу объекта, а там, где ее нет, добровольное противопожарное формирование накануне дня их производства.

Приняты новые Правила осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб

Профессиональная противопожарная служба осуществляет деятельность при наличии аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах.

На работу в профессиональную противопожарную службу принимаются граждане РК, достигшие 18 лет и прошедшие курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб.

Профессиональная противопожарная служба содержится в постоянной (круглосуточной) готовности.

Профессиональная противопожарная служба создается:

с выездной техникой – пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили;

– пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили; без выездной техники – пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.

Новые разрешительные требования предъявлены к профессиональным противопожарным службам

Разрешительные требования к профессиональным противопожарным службам с выездной пожарной техникой:

наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель;

наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню, численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену;

соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации.

К профессиональным противопожарным службам без выездной пожарной техники предъявляются следующие разрешительные требования:

наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню, численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену;

соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации.

Обновлены Правила аттестации профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности

Для получения аттестата профессиональных противопожарных служб (ППС) юридические лица подают в Комитет противопожарной службы МЧС РК электронное заявление об аттестации профессиональной противопожарной службы через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-Лицензирование".

Срок рассмотрения документов и принятия решения по ним составляет шесть рабочих дней со дня регистрации заявления.

Услугодатель в указанный срок уведомляет заявителей о своем решении по аттестации с одновременной выдачей соответствующего аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах с указанием вида противопожарной службы – с выездной и/или без выездной техники в наименовании ППС либо о мотивированном отказе в аттестации.

В МЧС утвердили разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам

Отдельные требования предъявлены к профессиональным противопожарным службам с выездной пожарной техникой и без выездной пожарной техники.

Документ содержит Перечень специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы и требования к квалификации работников профессиональных противопожарных служб.

Изменен порядок аккредитации экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности

Аккредитация экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности осуществляется ведомством уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Для прохождения аккредитации нужны следующие документы:

электронный запрос, подписанный ЭЦП услугополучателя;

копии документов специалистов экспертной организации, подтверждающие: высшее образование по специальности "пожарная безопасность"; иное высшее образование и стаж работы в государственной или профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет, с непосредственным выполнением функций по обеспечению пожарной безопасности;

трудовые договоры о приеме на работу специалистов;

копии документов о помещении, принадлежащем экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

Сведения о государственной регистрации юридического лица, наличии здания или помещения, об образовании и трудовой деятельности работников услугополучателя (при указании услугополучателем ИИН работников), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Обновлены Квалификационные требования к специализированным учебным центрам в области пожарной безопасности

Требуется:

наличие рабочих учебных планов;

наличие у штатных преподавателей технического и профессионального, послесреднего или высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" либо "Защита в чрезвычайных ситуациях", стажа практической работы не менее пяти лет на руководящих должностях в подразделениях противопожарной службы.

оснащенность компьютерами, подключенными к сети интернет, учебными кабинетами, отвечающим санитарным правилам и гигиеническим нормативам, техническими средствами обучения, макетами, тренажерами, противопожарным снаряжением, специальной защитной одеждой пожарного, учебниками и учебными пособиями и учебно-методическими материалами;

наличие материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг (пожарная техника, учебно-тренировочная башня, теплодымокамера, полоса психологической подготовки);

наличие фонда учебно-методических материалов, включающего учебную литературу, учебные задачи и задания, тематические комплекты видеофильмов, учебно-наглядные материалы, контрольные карточки, обучающие программы, комплекты экзаменационных билетов, описания заданий на практику и другие учебно-методические материалы на каждую программу обучения.

МЧС актуализировал Учебную программу первоначальной подготовки добровольных пожарных

Теперь программа содержит Тематический план подготовки добровольных пожарных и Тематический план подготовки добровольных пожарных-водителей.

По завершению обучения проводится заседание комиссии по результатам первоначальной подготовки с оформлением соответствующего протокола и выдачей сертификата о прохождении первоначальной подготовки добровольных пожарных по соответствующей категории.

Дороги, транспорт

С 1 сентября участок дороги Ушарал – Достык стал платным.

Протяженность участка – 123 км, срок использования на платной основе – 20 лет.

Стоимость проезда в одном направлении составит от 0,2155 МРП до 1,0862МРП (постоплата) в зависимости от типа транспортного средства. Также предусмотрена предоплата и абонементы.

Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала изменили в Казахстане

В частности, добавлены главы, которые регламентируют порядок переподготовки экзаменаторов.

Профессиональная подготовка экзаменаторов по летным экипажам осуществляется с целью обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к физическим лицам, назначаемым уполномоченной организацией для определения уровня квалификации авиационного персонала.

Переподготовка производится для лиц, имеющих:

действующую специальную отметку пилота-инструктора;

непрерываемый стаж работы в качестве пилота-инструктора в период, предшествующий обучению, не менее 3-х лет.

Переподготовка производится в том числе, для лиц, ранее проходивших данное обучение, но не осуществлявших деятельность в качестве экзаменатора по летным экипажам, либо не назначенных уполномоченной организацией, в качестве экзаменатора по летным экипажам в течение 5 лет с даты окончания обучения.

Переподготовка и поддержание профессионального уровня экзаменатора и оценщика по техническому обслуживанию воздушного судна производится в том числе для лиц, ранее проходивших данное обучение, но не осуществлявших деятельность в качестве экзаменатора или оценщика по ТО ВС, либо не назначенных уполномоченной организацией в качестве экзаменатора или оценщика по ТО ВС в течение 5 лет с даты окончания обучения.

Поддержание профессионального уровня экзаменатора или оценщика по ТО ВС включает теоретическую подготовку по направлениям программы переподготовки в объеме не менее 6 часов.

Периодичность поддержания профессионального уровня экзаменатора и оценщика по ТО ВС устанавливается не реже 1 раза в 3 года.

Также изменены Квалификационные требования к лицу для получения свидетельства авиационного персонала.

Электроэнергия

Перечень условных потребителей электроэнергии утвердили в Министерстве энергетики

В перечень включены 32 организации, из которых 9 – прямые потребители и 23 – промышленные комплексы.

Вода, гидротехнические сооружения, безопасность на водоемах

Правительство утвердило Перечень водных объектов особого государственного значения и режимы хозяйственной деятельности на них

В перечень включили поверхностные водные объекты и подземные водные объекты (по областям РК).

Водными объектами особого государственного значения (ВООГЗ) признаются естественные природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, в том числе месторождения и участки подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения отдельных регионов в качестве основного источника питьевой воды.

На поверхностных ВООГЗ не допускаются:

проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;

загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;

сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;

забор или использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;

купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;

проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов;

захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).

Приняты Правила предоставления в аренду государственных водохозяйственных сооружений

Водохозяйственные сооружения передаются в аренду на срок от 5 до 49 лет, в зависимости от сроков эксплуатации водохозяйственных сооружений, с учетом норм их амортизации, на возмездной основе.

Для этого проводят конкурс на веб-портале реестра в электронном формате.

Условием предоставления является их дальнейшее использование по целевому назначению.

Для регистрации в качестве участника нужно зарегистрировать заявку.

Участники вносят гарантийный взнос в размере, сроки и сведений, указанные в извещении о проведении конкурса на счет единого оператора.

Правила безопасности на водоемах изменились в Казахстане

Обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, а также визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям, производится территориальными органами или государственными учреждениями, находящимися в ведении уполномоченного органа или организациями, имеющими водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных органов уполномоченного органа.

Перед началом купального сезона проводится обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, по итогам которого территориальными органами уполномоченного органа выдается акт обследования пляжа.

Для обеспечения безопасности на водоемах, в том числе на пляжах уполномоченный орган организует проведение патрулирований на запрещенных и разрешенных местах для купания (на основании утвержденного руководителем территориального органа уполномоченного органа, ежемесячного графика проведения патрулирований).

Организаторы туристских групп информируют территориальные органы уполномоченного органа о туристских маршрутах на водоемах, а также сведения о дате выхода и возвращения группы, количества участников, фамилии, имени, отчества руководителя групп.

Животный и растительный мир, охрана природы

Правила рыболовства изменили в Казахстане

Не допускается:

у водохозяйственных и гидротехнических сооружений, шлюзов и мостов, на протоках, соединяющих озера между собой и основной рекой, подводящих каналах и отводах мелиоративных систем, на расстоянии ближе 500 метров перед устьями рек и каналов в обе стороны от их впадения и на расстоянии ближе 500 метров вглубь водоема, а также на расстоянии 1500 метров вверх по реке и каналу;

орудиями лова, применение которых не предусмотрено настоящими Правилами рыболовства;

в зимовальных ямах в зимний период, на нерестилищах во время нереста и иных участках в сроки и местах, устанавливаемых уполномоченным органом на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

плавучими средствами, не зарегистрированными и не обозначенными регистрационными номерами в порядке, установленном Законом "О внутреннем водном транспорте";

орудиями лова промыслового рыболовства без бирок c указанием названия организации и параметров орудий лова согласно разрешению на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;

ставными орудиями лова для добычи осетровых в море и реках;

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа;

способами, которые не допускаются настоящими Правилами рыболовства, ограничениями и запретами;

с занятием орудиями лова более двух третей ширины реки или протоки;

с установкой ставных орудий лова в шахматном порядке, вентерей и секретов в радиусе пятисот метров от устья рек и стоков, впадающих каналов;

на расстоянии ближе чем пятьсот метров у водохозяйственных и гидротехнических сооружений, шлюзов и мостов при осуществлении промыслового рыболовства;

в местах концентрации и на путях миграции рыбных ресурсов и других водных животных в период их размножения, в местах и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

с применением взрывных устройств, ядохимикатов и других химических препаратов, а также огнестрельного оружия;

с применением видов орудий и способов рыболовства, не включенных в перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства без разрешения уполномоченного органа.

Правила и сроки формирования списка резервных рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане

Список резервных рыбохозяйственных водоемов и участков, выставляемых на конкурс для ведения рыбного хозяйства формируется уполномоченным органом ежегодно не позднее 1 апреля на основании перечня рыбохозяйственных водоемов и участков международного и республиканского, а также местного значения.

Список направляется для согласования в бассейновую водную инспекцию.

Бассейновая водная инспекция рассматривает список в течение 10 рабочих дней со дня поступления и согласовывает, либо отказывает в согласовании с указанием причин отказа.

Список размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение рабочих дней со дня утверждения.

Принят новый Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства

Документ содержит 18 промысловых (сети, тралы, неводы, судовые установки и т.д.) и 13 непромысловых (удочки, блесны, мормышки и др.) орудий рыболовства.

Недропользование, полезные ископаемые

Обновлены Правила определения уровня рентабельности и уровня внутренней нормы рентабельности

Правила определяют порядок определения уровня рентабельности и уровня внутренней нормы рентабельности по месторождению (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых и не распространяются на месторождения по общераспространенным полезным ископаемым.

Для отнесения месторождения твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных недропользователь, осуществляющий деятельность по контракту на недропользование, предусматривающему разработку месторождения твердых видов полезных ископаемых, в том числе заключенному до 1 января 2009 года, соответствующему критериям отнесения месторождения твердых видов полезных ископаемых к категории низкорентабельных, утвержденным в соответствии с пунктом 4 статьи 720 Налогового кодекса, уведомляет уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

При этом копия уведомления направляется недропользователем в налоговый орган по месту регистрационного учета налогоплательщика.

Сельское хозяйство

Правила по управлению фуражным фондом утвердили в МСХ

Фуражный фонд – зерновой фонд, создаваемый в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных животных в фуражном зерне в период межсезонья до нового урожая, а также предприятий, осуществляющих производство комбикормов.

Оператор по зерновому рынку:

участвует в реализации государственной политики в области зернового рынка;

обеспечивает поддержание резервного запаса зерна;

осуществляет закуп зерна;

обеспечивает поставку продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;

участвует в формировании семенного фонда;

содействует формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров путем закупа и поставки продовольственного зерна;

осуществляет мену резервного запаса зерна;

осуществляет мену фуражного фонда;

участвует в формировании фуражного фонда и обеспечивает его поддержание.

Хранение фуражного фонда осуществляется на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Хлебоприемные предприятия обеспечивают хранение зерна и количественно-качественную сохранность.

Реализация зерна из фуражного фонда птицеводческим и животноводческим хозяйствам, а также предприятиям, осуществляющим производство комбикормов, осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объемов в разрезе регионов, получателей и видов культур в период с 1 марта до 1 сентября соответствующего года.

Обновлены Правила государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов

Госуслугу оказывают местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Прием заявлений физических и юридических лиц осуществляется через:

веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz;

канцелярию услугодателя.

Также утвержден перечень документов, которые прилагают к заявлению.

Размер госпошлин и сборов составляет:

за выдачу технического паспорта для государственной регистрации тракторов, изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов – 0,5 МРП ;

; за выдачу номерного знака на тракторы, изготовленные на их базе самоходные шасси и механизмы – 1 МРП;

за государственную регистрацию механического транспортного средства (кроме транспортного средства, в отношении которого производится первичная государственная регистрация) или прицепа – 0,25 МРП ;

; за перерегистрацию механического транспортного средства или прицепа – 0,25 МРП ;

; за выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию механического транспортного средства или прицепа – 0,25 МРП.

В Правила присвоения статуса племенной продукции внесли изменения

Статус племенной продукции (материала) присваивается сельскохозяйственным животным (за исключением пчел, кроликов, зверей и рыб), идентифицированным согласно Правилам идентификации сельскохозяйственных животных.

Статус племенного крупного рогатого скота молочно-мясного и молочного направления продуктивности присваивается при соответствии следующим критериям:

наличие сведений о родословной не менее чем по трем рядам предков животного;

получение в результате искусственного осеменения или трансплантации эмбриона;

наличие молекулярной генетической экспертизы у отца;

наличие индексной оценки племенной ценности у коров;

чистопородность;

соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-ресурсе фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта соответствующей породы).

Статус племенного животного присваивается пчелиной семье, минимальный возраст которого составляет один месяц с момента подсадки к ней племенной матки пчел.

Статус племенной пчелиной семьи присваивается при соответствии следующим критериям:

прошедшие бонитировку;

чистопородность;

соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-ресурсе фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта соответствующей породы).

Статус племенной пчелиной семьи присваивается пчелиной семье со дня присвоения регистрационного номера в Палате.

Культура, информация

Изменены Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

Госуслугу оказывает Комитет культуры МКИ РК бесплатно в течение 7 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов.

Требуются документы:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя;

электронные копии документов, подтверждающих право заявителя на фильм или его использование (к документам на иностранном языке прилагаются нотариально засвидетельствованные копии на казахском или русском языках);

аннотация фильма, содержащая информацию о фильме, с описанием всех имеющихся сцен для определения возрастной категории;

сведения о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в РК.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем – через шлюз "электронного правительства".

Таможня

Правила реализации, использования и уничтожения задержанных на таможне товаров утвердили в новой редакции

Правила определяют порядок:

реализации, использования и уничтожения задержанных товаров;

возмещения расходов по их перевозке (транспортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке), хранению, иных расходов связанных с подготовкой к реализации и реализацией задержанных товаров;

возврата сумм, полученных от реализации задержанных товаров.

Задержанные товары, в отношении которых проводится реализация и иное использование либо уничтожение, не подлежат таможенному декларированию и помещению под таможенную процедуру.

Орган государственных доходов, осуществивший задержание товаров, ведет учет задержанных товаров с указанием принимаемых в отношении них мер по реализации, использованию и уничтожению.

Учет осуществляется по следующим сведениям:

наименование органа государственных доходов;

наименование места хранения;

дата и номер протокола о задержании товаров и документов на них;

причина задержания в соответствии с пунктом 1 статьи 453 Кодекса;

данные о владельце (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, адрес, номер телефона, адрес электронной почты);

данные о задержанных товарах (наименование, вес, количество, дополнительные характеристики);

информация о реализации, использовании либо уничтожении товаров;

дата снятия с учета в связи с реализацией, использованием либо уничтожением.

Решение о реализации, использовании или уничтожении невостребованных задержанных товаров, а также возмещении расходов, принимает комиссия.