Расширена деятельность СЭЗ "Морпорт Актау"
Фото: primeminister.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 24 июня 2025 года внесены изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
В частности, расширена деятельность специальной экономической зоны "Морпорт Актау".
Теперь она осуществляет 45 видов деятельности (ранее было 24):
- производство бытовых электрических приборов;
- производство кожаной и относящейся к ней продукции;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- металлургическая промышленность;
- производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования;
- производство нефтехимической продукции;
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;
- производство электропроводки и электропроводных приборов;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
- аквакультура;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;
- аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы
- строительство зданий;
- гражданское строительство;
- специализированные строительные работы;
- комплексное обслуживание объектов;
- деятельность по благоустройству территорий;
- деятельность санаторно-курортных организаций;
- ремонт и установка машин и оборудования;
- производство электрического оборудования;
- производство бумаги и бумажной продукции;
- производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;
- производство одежды;
- производство мебели;
- производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- производство текстильных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
- сбор, обработка и распределение воды;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
- деятельность морского и прибрежного грузового транспорта.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года.
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