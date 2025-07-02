Расширена деятельность СЭЗ "Морпорт Актау"

Фото: primeminister.kz

Приказом министра промышленности и строительства от 24 июня 2025 года внесены изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширена деятельность специальной экономической зоны "Морпорт Актау". Теперь она осуществляет 45 видов деятельности (ранее было 24): производство бытовых электрических приборов;

производство кожаной и относящейся к ней продукции;

производство продуктов химической промышленности;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

металлургическая промышленность;

производство готовых металлических изделий;

производство машин и оборудования;

производство нефтехимической продукции;

производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;

производство электропроводки и электропроводных приборов;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;

аквакультура;

производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

передача электроэнергии;

распределение электроэнергии;

строительство жилых и нежилых зданий;

предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;

аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;

деятельность по организации отдыха и развлечений;

строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы

строительство зданий;

гражданское строительство;

специализированные строительные работы;

комплексное обслуживание объектов;

деятельность по благоустройству территорий;

деятельность санаторно-курортных организаций;

ремонт и установка машин и оборудования;

производство электрического оборудования;

производство бумаги и бумажной продукции;

производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;

производство одежды;

производство мебели;

производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;

производство текстильных изделий;

ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;

сбор, обработка и распределение воды;

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

производство прочих транспортных средств;

производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;

деятельность морского и прибрежного грузового транспорта. Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года. Ранее сообщалось, что срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года.

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