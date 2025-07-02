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Право

Расширена деятельность СЭЗ "Морпорт Актау"

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 10:25 Фото: primeminister.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 24 июня 2025 года внесены изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширена деятельность специальной экономической зоны "Морпорт Актау".

Теперь она осуществляет 45 видов деятельности (ранее было 24):

  • производство бытовых электрических приборов;
  • производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  • металлургическая промышленность;
  • производство готовых металлических изделий;
  • производство машин и оборудования;
  • производство нефтехимической продукции;
  • производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;
  • производство электропроводки и электропроводных приборов;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
  • аквакультура;
  • производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
  • передача электроэнергии;
  • распределение электроэнергии;
  • строительство жилых и нежилых зданий;
  • предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;
  • аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;
  • деятельность по организации отдыха и развлечений;
  • строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы
  • строительство зданий;
  • гражданское строительство;
  • специализированные строительные работы;
  • комплексное обслуживание объектов;
  • деятельность по благоустройству территорий;
  • деятельность санаторно-курортных организаций;
  • ремонт и установка машин и оборудования;
  • производство электрического оборудования;
  • производство бумаги и бумажной продукции;
  • производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;
  • производство одежды;
  • производство мебели;
  • производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
  • производство текстильных изделий;
  • ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
  • ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
  • сбор, обработка и распределение воды;
  • производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
  • производство прочих транспортных средств;
  • производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
  • деятельность морского и прибрежного грузового транспорта. 

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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