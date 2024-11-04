Срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года

Правительство утвердило постановление от 29 октября 2024 года "О некоторых вопросах специальной экономической зоны "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

"Продлить срок функционирования специальной экономической зоны "Морпорт Актау" до 31 декабря 2052 года c условием достижения целевых индикаторов".

Документом обновлены целевые индикаторы деятельности СЭЗ.

Так, общий объем инвестиций должен достигнуть к 2047 году 540 млрд тенге, а к 2052 году 590 млрд тенге. Из них иностранные инвестиции к 2052 году составят 275 млрд тенге, а отечественные – 315 млрд тенге.

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ должен вырасти с 450 млрд тенге в 2024 году до 640 млрд тенге к 2052 году.

При этом количество компаний должно увеличиться с 50 до 80, а число работников возрасти с 2300 до 4300 человек за указанный период.

Среднее значение доли казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ планируется довести с 50% до 78% к концу срока.

Постановление введено в действие с 29 октября 2024 года.

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