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Право

Купить жилье в новостройке можно будет только за безналичный расчет

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:22 Фото: Zakon.kz
Национальный банк подготовил проект изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается все платежи по договорам долевого участия при покупке доли в строящихся жилых домах производить исключительно в безналичной форме.

Также третьим лицам хотят запретить обращать взыскания на суммы возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Реализация данных мер повысит защиту прав граждан, выступающих в качестве дольщиков, участников финансовых операций и получателей материальной помощи по результатам чрезвычайных ситуаций, пояснили в Нацбанке.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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