Купить жилье в новостройке можно будет только за безналичный расчет

Национальный банк подготовил проект изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается все платежи по договорам долевого участия при покупке доли в строящихся жилых домах производить исключительно в безналичной форме.

Также третьим лицам хотят запретить обращать взыскания на суммы возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.



Реализация данных мер повысит защиту прав граждан, выступающих в качестве дольщиков, участников финансовых операций и получателей материальной помощи по результатам чрезвычайных ситуаций, пояснили в Нацбанке.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.