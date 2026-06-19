Нацбанк уточнит отдельные вопросы приобретения безналичной иностранной валюты

Проект подготовлен в целях содействия дальнейшему развитию финансовой инфраструктуры, расширению возможностей применения цифровых финансовых активов и внедрению инновационных механизмов международных расчетов.

В пояснительной таблице к документу указано, что в настоящее время в регуляторной песочнице Нацбанка апробируются механизмы проведения расчетов по внешнеэкономическим операциям с использованием цифровых финансовых активов и иных современных финансовых инструментов. В этой связи проектом предлагается уточнить отдельные процедуры, связанные с приобретением безналичной иностранной валюты участниками пилотных проектов.