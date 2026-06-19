Нацбанк уточнит отдельные вопросы приобретения безналичной иностранной валюты
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Национальный банк разработал проект постановления "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования", сообщает Zakon.kz.
Проект подготовлен в целях содействия дальнейшему развитию финансовой инфраструктуры, расширению возможностей применения цифровых финансовых активов и внедрению инновационных механизмов международных расчетов.
В пояснительной таблице к документу указано, что в настоящее время в регуляторной песочнице Нацбанка апробируются механизмы проведения расчетов по внешнеэкономическим операциям с использованием цифровых финансовых активов и иных современных финансовых инструментов. В этой связи проектом предлагается уточнить отдельные процедуры, связанные с приобретением безналичной иностранной валюты участниками пилотных проектов.
Документом предусмотрены:
- предоставление возможности подтверждения юридическими лицами-резидентами, участвующими в проведении трансграничных расчетов в особой регуляторной среде, наличия внешнеэкономических обязательств при приобретении безналичной иностранной валюты посредством представления информации об учетном номере валютного договора по экспорту или импорту с последующей проверкой его наличия и действительности уполномоченным банком через информационную систему Нацбанка;
- редакционные правки, направленные на уточнение пояснений по заполнению отдельных форм отчетности.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 июля.
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