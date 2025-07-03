Утверждены правила отчуждения госимущества за пределами РК

Правительство РК приняло постановление от 27 июня 2025 года "О некоторых вопросах отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей", сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел РК определено продавцом в отношении государственного имущества, находящегося за пределами республики и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.

Также утверждены Правила отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.

Действие правил не распространяется на объекты приватизации, переданные на основании международных договоров РК.

При отчуждении недвижимого имущества переход к покупателю права на земельный участок осуществляется в соответствии с законодательством страны его нахождения.

Функциями продавца являются:

формирование состава комиссии;

вынесение на рассмотрение комиссии вопросов согласно ее компетенции;

определение формы торгов на основании решения комиссии;

определение начальной, стартовой и минимальной цен объектов приватизации, суммы гарантийного взноса на основании решения комиссии;

принятие решения об отчуждении объекта приватизации на торгах, снятии объекта приватизации с торгов на основании решения комиссии;

определение и изменение условий торгов по каждому объекту приватизации на основании решения комиссии;

утверждение проекта договора купли-продажи на основании решения рекомендации комиссии;

определение информации об объекте приватизации и торгах для извещения о проведении торгов;

выдача доверенности загранучреждению РК на подписание договоров купли-продажи, акта приема-передачи с победителями торгов;

осуществление контроля за ходом организации и проведения торгов.

Функциями загранучреждения РК являются:

сбор необходимых материалов по объекту приватизации и направление продавцу предложения об отчуждении объекта приватизации;

обеспечение проведения оценки объекта приватизации после принятия решения об отчуждении объекта приватизации;

осуществление подготовки и проведения торгов;

принятие и возврат гарантийных взносов участников торгов;

рассмотрение документов участников тендера на соответствие их требованиям условий торгов и допуск их к тендеру;

объявление победителя торгов;

заключение договоров купли-продажи с покупателями (победителями) на основании доверенности продавца и контроль за их исполнением;

передача объектов приватизации, проданных на торгах, покупателям по акту приема-передачи на основании доверенности продавца;

информирование продавца о всех этапах подготовки и проведения торгов.

Отчуждение объекта приватизации не осуществляется покупателю (приобретателю), если он является:

персоналом загранучреждения РК в стране пребывания или продавца;

физическим или юридическим лицом, которое не вправе осуществлять приобретение отчуждаемого объекта приватизации в соответствии с законодательством страны пребывания.

Правила также устанавливают порядок организации и деятельности комиссии, подготовку и проведение торгов, тендеров и т.д.

Постановление вводится в действие с 13 июля 2025 года.