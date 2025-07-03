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Право

Утверждены правила отчуждения госимущества за пределами РК

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 12:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК приняло постановление от 27 июня 2025 года "О некоторых вопросах отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей", сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел РК определено продавцом в отношении государственного имущества, находящегося за пределами республики и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.

Также утверждены Правила отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.

Действие правил не распространяется на объекты приватизации, переданные на основании международных договоров РК.

При отчуждении недвижимого имущества переход к покупателю права на земельный участок осуществляется в соответствии с законодательством страны его нахождения.

Функциями продавца являются:

  • формирование состава комиссии;
  • вынесение на рассмотрение комиссии вопросов согласно ее компетенции;
  • определение формы торгов на основании решения комиссии;
  • определение начальной, стартовой и минимальной цен объектов приватизации, суммы гарантийного взноса на основании решения комиссии;
  • принятие решения об отчуждении объекта приватизации на торгах, снятии объекта приватизации с торгов на основании решения комиссии;
  • определение и изменение условий торгов по каждому объекту приватизации на основании решения комиссии;
  • утверждение проекта договора купли-продажи на основании решения рекомендации комиссии;
  • определение информации об объекте приватизации и торгах для извещения о проведении торгов;
  • выдача доверенности загранучреждению РК на подписание договоров купли-продажи, акта приема-передачи с победителями торгов;
  • осуществление контроля за ходом организации и проведения торгов.

Функциями загранучреждения РК являются:

  • сбор необходимых материалов по объекту приватизации и направление продавцу предложения об отчуждении объекта приватизации;
  • обеспечение проведения оценки объекта приватизации после принятия решения об отчуждении объекта приватизации;
  • осуществление подготовки и проведения торгов;
  • принятие и возврат гарантийных взносов участников торгов;
  • рассмотрение документов участников тендера на соответствие их требованиям условий торгов и допуск их к тендеру;
  • объявление победителя торгов;
  • заключение договоров купли-продажи с покупателями (победителями) на основании доверенности продавца и контроль за их исполнением;
  • передача объектов приватизации, проданных на торгах, покупателям по акту приема-передачи на основании доверенности продавца;
  • информирование продавца о всех этапах подготовки и проведения торгов.

Отчуждение объекта приватизации не осуществляется покупателю (приобретателю), если он является:

  • персоналом загранучреждения РК в стране пребывания или продавца;
  • физическим или юридическим лицом, которое не вправе осуществлять приобретение отчуждаемого объекта приватизации в соответствии с законодательством страны пребывания. 

Правила также устанавливают порядок организации и деятельности комиссии, подготовку и проведение торгов, тендеров и т.д.

Постановление вводится в действие с 13 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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