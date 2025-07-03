Утверждены правила отчуждения госимущества за пределами РК
Министерство иностранных дел РК определено продавцом в отношении государственного имущества, находящегося за пределами республики и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.
Также утверждены Правила отчуждения государственного имущества, находящегося за пределами РК и закрепленного за органами дипломатической службы за границей.
Действие правил не распространяется на объекты приватизации, переданные на основании международных договоров РК.
При отчуждении недвижимого имущества переход к покупателю права на земельный участок осуществляется в соответствии с законодательством страны его нахождения.
Функциями продавца являются:
- формирование состава комиссии;
- вынесение на рассмотрение комиссии вопросов согласно ее компетенции;
- определение формы торгов на основании решения комиссии;
- определение начальной, стартовой и минимальной цен объектов приватизации, суммы гарантийного взноса на основании решения комиссии;
- принятие решения об отчуждении объекта приватизации на торгах, снятии объекта приватизации с торгов на основании решения комиссии;
- определение и изменение условий торгов по каждому объекту приватизации на основании решения комиссии;
- утверждение проекта договора купли-продажи на основании решения рекомендации комиссии;
- определение информации об объекте приватизации и торгах для извещения о проведении торгов;
- выдача доверенности загранучреждению РК на подписание договоров купли-продажи, акта приема-передачи с победителями торгов;
- осуществление контроля за ходом организации и проведения торгов.
Функциями загранучреждения РК являются:
- сбор необходимых материалов по объекту приватизации и направление продавцу предложения об отчуждении объекта приватизации;
- обеспечение проведения оценки объекта приватизации после принятия решения об отчуждении объекта приватизации;
- осуществление подготовки и проведения торгов;
- принятие и возврат гарантийных взносов участников торгов;
- рассмотрение документов участников тендера на соответствие их требованиям условий торгов и допуск их к тендеру;
- объявление победителя торгов;
- заключение договоров купли-продажи с покупателями (победителями) на основании доверенности продавца и контроль за их исполнением;
- передача объектов приватизации, проданных на торгах, покупателям по акту приема-передачи на основании доверенности продавца;
- информирование продавца о всех этапах подготовки и проведения торгов.
Отчуждение объекта приватизации не осуществляется покупателю (приобретателю), если он является:
- персоналом загранучреждения РК в стране пребывания или продавца;
- физическим или юридическим лицом, которое не вправе осуществлять приобретение отчуждаемого объекта приватизации в соответствии с законодательством страны пребывания.
Правила также устанавливают порядок организации и деятельности комиссии, подготовку и проведение торгов, тендеров и т.д.
Постановление вводится в действие с 13 июля 2025 года.