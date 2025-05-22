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Право

Утверждены правила оценки эффективности управления госимуществом

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 14:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 30 апреля 2025 года утверждены Правила оценки эффективности управления государственным имуществом, сообщает Zakon.kz.

Оценка эффективности управления государственным имуществом – это инструмент определения эффективности деятельности уполномоченного органа соответствующей отрасли и местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по управлению государственным имуществом, в том числе имуществом, закрепленным за государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству акциями и долями участия в уставном капитале юридических лиц.

Оценка эффективности включает:

  • аналитическую информацию о состоянии государственного имущества за отчетный период в целом и по видам республиканского и коммунального имущества;
  • оценку эффективности управления государственным имуществом, в том числе оценку уполномоченных органов соответствующих отраслей и местных исполнительных органов либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в зависимости от эффективности их деятельности по управлению государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству акциями и долями участия в уставном капитале юридических лиц;
  • выработку рекомендаций по повышению эффективности управления государственным имуществом.

Оценка осуществляется в два этапа:

  • первый этап – сбор информации, необходимой для проведения оценки, от уполномоченных органов соответствующих отраслей и местных исполнительных органов либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
  • второй этап – оценка деятельности уполномоченных органов соответствующих отраслей и местных исполнительных органов либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по управлению государственным имуществом по балльной системе (не более 2 баллов по каждому показателю).

Оценка осуществляется на основе следующей информации:

  • отчет о результатах деятельности уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа по управлению государственным имуществом.

В отчете при заполнении показателей по критериям оценки не учитываются организации, в которых в отчетном году произошла смена уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) и управление государственными юридическими лицами, а также вновь созданные организации.

Источником информации для составления отчета являются:

  • годовая финансовая отчетность организаций;
  • утвержденные, скорректированные планы развития и отчеты по их исполнению государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО);
  • результаты проверки органами государственного финансового контроля организаций на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан при поступлении неналоговых платежей в бюджет и использовании активов государства;
  • результаты проведенной инвентаризации, паспортизации и переоценки имущества, закрепленного на балансе государственных юридических лиц;

аналитическая записка к отчету, составляемая в произвольной форме и содержащая следующие сведения:

  • анализ показателей отчета с изложением положительных сторон и недостатков;
  • поименный перечень организаций, в которых в отчетном году произошла смена уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) и управление государственными юридическими лицами;
  • предложения по финансово-экономическому оздоровлению неплатежеспособных государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО);
  • системные недостатки и проблемы, выявленные при управлении организациями;
  • предложения по повышению эффективности управления организациями;
  • сведения о результатах проверки органами государственного финансового контроля организаций на предмет соблюдения законодательства республики при поступлении неналоговых платежей в бюджет и использовании активов государства;
  • данные реестра государственного имущества;
  • результатов мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства, осуществляемого в соответствии Правилами осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства.

Оценка проводится по следующим критериям:

  • Критерий "Снижение количества организаций, имеющих отрицательный финансовый результат" отражает отсутствие/наличие или изменение количества организаций, имеющих отрицательный финансовый результат.

Нулевой финансовый результат определяется как положительный.

  • Критерий "Обеспечение поступлений в бюджет части чистого дохода государственных предприятий и дивидендов (доходов) на государственный пакет акций (долю участия в уставном капитале) контролируемых государством АО (ТОО)" отражает своевременность и полноту поступлений в бюджет части чистого дохода государственных предприятий и дивидендов на государственный пакет акций (части чистого дохода на государственную долю участия) контролируемых государством АО (ТОО).

По данному критерию рассматриваются государственные предприятия и контролируемые государством АО (ТОО), имеющие положительный финансовый результат за отчетный период и не освобожденные от отчислений в бюджет части чистого дохода и дивидендов (части чистого дохода) на государственный пакет акций (государственную долю участия).

По критерию "Соблюдение утвержденных нормативов и натуральных норм" определяются:

  • количество государственных учреждений, в которых установлены нарушения норм площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов;
  • количество организаций, в которых установлено нарушение нормативов положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов;
  • количество государственных учреждений, в которых установлено нарушение табеля положенности специальных транспортных средств для обслуживания государственных органов РК и государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам РК;
  • количество государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО), в которых установлено превышение норм площадей для размещения административных аппаратов;
  • количество государственных предприятий, в которых установлено нарушение нормативов положенности специальных транспортных средств;

Также установлены следующие критерии:

  • критерий "Проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки имущества, закрепленного на балансе государственных юридических лиц" отражает отсутствие/наличие государственных юридических лиц, на балансе которых есть объекты, по которым требуется проведение паспортизации;
  • по критерию "Представление в реестр государственного имущества утвержденных, в том числе скорректированных планов развития и отчетов по их исполнению государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО)" определяются:

– количество государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО), не представивших в реестр государственного имущества утвержденные, в том числе скорректированные планы развития;

– количество государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО), не представивших в реестр государственного имущества утвержденные отчеты по исполнению планов развития;

  • по критерию "Качество планирования показателей плана развития" определяется количество государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО), у которых в утвержденном (скорректированном) плане развития не определены ключевые показатели, поддающиеся количественной оценке, характеризующие деятельность организации по выполнению стратегических направлений и целей государственного органа, отраженных в его плане развития;
  • по критерию "Эффективность использования средств и активов государства государственными предприятиями и контролируемыми государством АО (ТОО)" определяются:

– оценка достижения ключевых показателей деятельности государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО);

– оценка устойчивости финансового состояния государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО).

Устойчивость финансового состояния государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО) определяется по коэффициенту текущей ликвидности и коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами.

По коэффициенту текущей ликвидности определяется общая обеспеченность организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств организации.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение текущих (оборотных) активов к текущим (краткосрочным) обязательствам организации.

По коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами определяется наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к величине оборотных активов организации. Размер собственных оборотных средств вычисляется как разность между собственным капиталом и его внеоборотными активами.

Неплатежеспособными считаются государственные предприятия и контролируемые государством АО (ТОО) при наличии одного из следующих условий:

  • коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 1,5;
  • коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

Уполномоченный орган по государственному планированию:

  • выборочно по уполномоченным органам соответствующих отраслей и местным исполнительным органам либо аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов перепроверяет представленные ими данные;
  • проводит оценку деятельности уполномоченных органов соответствующих отраслей и местных исполнительных органов либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по управлению государственным имуществом по балльной системе и формирует на веб-портале реестра лист оценки по форме;
  • формирует на веб-портале реестра государственного имущества сводный отчет о результатах деятельности уполномоченных органов соответствующей отрасли, местных исполнительных органов и аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа по управлению государственным имуществом по форме.

По результатам оценки уполномоченный орган по государственному планированию на веб-портале реестра государственного имущества производит группировку уполномоченных органов соответствующих отраслей и местных исполнительных органов либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов на:

уполномоченные органы соответствующих отраслей и местные исполнительные органы либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, осуществляющие деятельность по управлению государственными учреждениями:

  • с высокой эффективностью (10-8 баллов);
  • со средней эффективностью (7-4 балла);
  • с низкой эффективностью (3-0 баллов);

уполномоченные органы соответствующих отраслей, осуществляющие деятельность по управлению государственными предприятиями:

  • с высокой эффективностью (20-18 баллов);
  • со средней эффективностью (17-8 баллов);
  • с низкой эффективностью (7-0 баллов);

местные исполнительные органы либо аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, осуществляющие деятельность по управлению государственными предприятиями:

  • с высокой эффективностью (18-16 баллов);
  • со средней эффективностью (15-8 баллов);
  • с низкой эффективностью (7-0 баллов);

уполномоченные органы соответствующих отраслей и местные исполнительные органы, осуществляющие деятельность по управлению государственными пакетами акций акционерных обществ:

  • с высокой эффективностью (16-14 баллов);
  • со средней эффективностью (13-6 баллов);
  • с низкой эффективностью (5-0 баллов);

уполномоченные органы соответствующих отраслей и местные исполнительные органы, осуществляющие деятельность по управлению государственными долями участия товариществ с ограниченной ответственностью:

  • с высокой эффективностью (16-14 баллов);
  • о средней эффективностью (13-6 баллов);
  • с низкой эффективностью (5-0 баллов).

Уполномоченный орган по государственному планированию представляет годовой отчет по оценке эффективности управления государственным имуществом в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежегодно в срок не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным годом, для включения в состав материалов, прилагаемых к годовому отчету об исполнении республиканского бюджета.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в бюджет.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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