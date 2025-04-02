Обновлены правила мониторинга эффективности управления госимуществом

Постановлением правительства от 29 марта 2025 года внесены изменения в Правила осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Мониторинг эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства, представляет собой анализ качественного и количественного состояния государственного имущества, в том числе технологической, финансово-хозяйственной деятельности, правовой характеристики государственных предприятий и юридических лиц с участием государства, в целях своевременного выявления происходящих изменений, прогноза дальнейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов в их деятельности.

Мониторинг выявляет состояние и тенденции развития объектов мониторинга, оказывающие влияние на сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны и регионов.

Целью мониторинга является обеспечение социально-экономических интересов государства.

Основными задачами мониторинга являются:

комплексный анализ эффективности управления объектами мониторинга и целостная оценка состояния государственного имущества;

анализ выполнения обязательств и условий договоров концессии либо договоров государственно-частного партнерства, доверительного управления, имущественного найма (аренды) объектов государственной собственности;

экспертная оценка перспектив развития техники, технологии объектов мониторинга и их влияния на состояние регионов;

формирование и ведение электронной базы данных по объектам мониторинга на портале реестра (вспомогательный сервис "NATIJE");

выявление проблем и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.

По видам государственного имущества осуществляется мониторинг республиканского и коммунального имущества, а по уровням местного государственного управления и самоуправления – мониторинг областного, районного коммунального имущества и коммунального имущества местного самоуправления.

Мониторинг объектов организуют:

по республиканскому имуществу – уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;

по областному коммунальному имуществу – областной уполномоченный орган;

по районному коммунальному имуществу – районный уполномоченный орган;

по коммунальному имуществу местного самоуправления – уполномоченный орган по коммунальному имуществу местного самоуправления.

Мониторинг включает в себя анализ:

технологических аспектов деятельности: анализ состояния активов, основного и вспомогательного производства;

финансово-хозяйственной деятельности: анализ достижения прямых и конечных результатов деятельности, доходы и расходы по основной деятельности, анализ политики оплаты труда, анализ устойчивости финансового состояния объекта мониторинга;

правовых вопросов: соответствие проводимой деятельности уставу организации, договорам доверительного управления, имущественного найма (аренды) и концессии либо договорам государственно-частного партнерства.

Для участия в осуществлении мониторинга субъекты мониторинга привлекают сотрудников территориальных подразделений уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также отраслевых государственных органов.

Решением руководителя субъекта мониторинга создается комиссия с участием сотрудников территориальных подразделений уполномоченного органа по управлению государственным имуществом и отраслевых государственных органов.

По итогам проведенного анализа субъекты мониторинга формируют заключения.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж.