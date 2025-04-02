Обновлены правила мониторинга эффективности управления госимуществом
В частности, правила изложены в новой редакции.
Мониторинг эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства, представляет собой анализ качественного и количественного состояния государственного имущества, в том числе технологической, финансово-хозяйственной деятельности, правовой характеристики государственных предприятий и юридических лиц с участием государства, в целях своевременного выявления происходящих изменений, прогноза дальнейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов в их деятельности.
Мониторинг выявляет состояние и тенденции развития объектов мониторинга, оказывающие влияние на сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны и регионов.
Целью мониторинга является обеспечение социально-экономических интересов государства.
Основными задачами мониторинга являются:
- комплексный анализ эффективности управления объектами мониторинга и целостная оценка состояния государственного имущества;
- анализ выполнения обязательств и условий договоров концессии либо договоров государственно-частного партнерства, доверительного управления, имущественного найма (аренды) объектов государственной собственности;
- экспертная оценка перспектив развития техники, технологии объектов мониторинга и их влияния на состояние регионов;
- формирование и ведение электронной базы данных по объектам мониторинга на портале реестра (вспомогательный сервис "NATIJE");
- выявление проблем и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.
По видам государственного имущества осуществляется мониторинг республиканского и коммунального имущества, а по уровням местного государственного управления и самоуправления – мониторинг областного, районного коммунального имущества и коммунального имущества местного самоуправления.
Мониторинг объектов организуют:
- по республиканскому имуществу – уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;
- по областному коммунальному имуществу – областной уполномоченный орган;
- по районному коммунальному имуществу – районный уполномоченный орган;
- по коммунальному имуществу местного самоуправления – уполномоченный орган по коммунальному имуществу местного самоуправления.
Мониторинг включает в себя анализ:
- технологических аспектов деятельности: анализ состояния активов, основного и вспомогательного производства;
- финансово-хозяйственной деятельности: анализ достижения прямых и конечных результатов деятельности, доходы и расходы по основной деятельности, анализ политики оплаты труда, анализ устойчивости финансового состояния объекта мониторинга;
- правовых вопросов: соответствие проводимой деятельности уставу организации, договорам доверительного управления, имущественного найма (аренды) и концессии либо договорам государственно-частного партнерства.
Для участия в осуществлении мониторинга субъекты мониторинга привлекают сотрудников территориальных подразделений уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также отраслевых государственных органов.
Решением руководителя субъекта мониторинга создается комиссия с участием сотрудников территориальных подразделений уполномоченного органа по управлению государственным имуществом и отраслевых государственных органов.
По итогам проведенного анализа субъекты мониторинга формируют заключения.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.
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