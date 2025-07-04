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Право

Продавать имущество налогоплательщика для погашения его задолженности планируют через мобильное приложение

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:29 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило пилотный проект по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком или третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Пилотным проектом предусматривается, что органы государственных доходов будут реализовывать имущество налогоплательщиков в счет задолженности по налогам с использованием мобильного приложения.

Документ содержит правила и сроки проведения пилотного проекта. Реализация пилота планируется до 31 декабря 2025 года включительно.

При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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