Продавать имущество налогоплательщика для погашения его задолженности планируют через мобильное приложение
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Министерство финансов подготовило пилотный проект по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком или третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.
Пилотным проектом предусматривается, что органы государственных доходов будут реализовывать имущество налогоплательщиков в счет задолженности по налогам с использованием мобильного приложения.
Документ содержит правила и сроки проведения пилотного проекта. Реализация пилота планируется до 31 декабря 2025 года включительно.
При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.
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