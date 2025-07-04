Продавать имущество налогоплательщика для погашения его задолженности планируют через мобильное приложение

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Министерство финансов подготовило пилотный проект по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком или третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Пилотным проектом предусматривается, что органы государственных доходов будут реализовывать имущество налогоплательщиков в счет задолженности по налогам с использованием мобильного приложения. Документ содержит правила и сроки проведения пилотного проекта. Реализация пилота планируется до 31 декабря 2025 года включительно. При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине. Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.

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