Реализация имущества налогоплательщика для погашения его долгов через мобильное приложение: пилотный проект

Министр финансов приказом от 17 октября 2025 года запустил пилотный проект по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком в счет задолженности по налогам с использованием мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

мобильное приложение " QQ bagalau" – мобильное приложение, разработанное в целях упрощения процедуры определения рыночной стоимости объекта;

– мобильное приложение, разработанное в целях упрощения процедуры определения рыночной стоимости объекта; органы государственных доходов - Комитет государственных доходов МФ РК и его территориальные органы.

Пилотный проект предусматривает упрощение процедуры, связанной с реализацией объекта, путем применения мобильного приложения в целях проведения оценки объекта.

"Пилот" реализуют по 31 декабря 2026 года включительно на территории городов Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской области.

Участниками пилотного проекта являются:

акционерное общество "Фонд проблемных кредитов" (АО ФПК);

органы государственных доходов;

компания, занимающееся разработкой мобильного приложения (разработчик);

оценщик;

налогоплательщики;

третьи лица, предоставившие в залог имущество.

Налогоплательщик в рамках пилотного проекта:

предоставляет органу государственных доходов сведения об объекте;

получает разъяснение от органов государственных доходов о порядке реализации пилотного проекта.

Органы государственных доходов:

запрашивают у участников пилотного проекта сведения и документы, связанные с оценкой и реализацией объекта;

предоставляют участникам пилотного проекта разъяснения по вопросам, связанным с проведением пилотного проекта, в течение 15 рабочих дней со дня обращения в официальные источники органов государственных доходов.

при внесении сведений в мобильное приложение строго придерживаться руководства пользователя мобильного приложения.

АО "ФПК" в течение одного рабочего дня после поступления актов описи имущества и приложенных к нему постановлений об обращении взыскания, отчета об оценке объекта от разработчика по заказной почте размещает их на интернет-ресурсе.

Для реализации пилотного проекта работник органа государственных доходов скачивает мобильное приложение и авторизуется в качестве пользователя.

Работник органа государственных доходов вносит в мобильное приложение сведения об оцениваемом объекте, с приложением фото и видеофайлов в соответствии с руководством пользователя мобильного приложения.

После загрузки фото-видеофайлов в мобильное приложение, на основании аналитических данных вычисления, формируется отчет оценщика об оценке объекта.

При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине.

Приказ вводится в действие с 2 ноября 2025 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.