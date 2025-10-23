Реализация имущества налогоплательщика для погашения его долгов через мобильное приложение: пилотный проект
Правилами определены понятия:
- мобильное приложение "QQ bagalau" – мобильное приложение, разработанное в целях упрощения процедуры определения рыночной стоимости объекта;
- органы государственных доходов - Комитет государственных доходов МФ РК и его территориальные органы.
Пилотный проект предусматривает упрощение процедуры, связанной с реализацией объекта, путем применения мобильного приложения в целях проведения оценки объекта.
"Пилот" реализуют по 31 декабря 2026 года включительно на территории городов Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской области.
Участниками пилотного проекта являются:
- акционерное общество "Фонд проблемных кредитов" (АО ФПК);
- органы государственных доходов;
- компания, занимающееся разработкой мобильного приложения (разработчик);
- оценщик;
- налогоплательщики;
- третьи лица, предоставившие в залог имущество.
Налогоплательщик в рамках пилотного проекта:
- предоставляет органу государственных доходов сведения об объекте;
- получает разъяснение от органов государственных доходов о порядке реализации пилотного проекта.
Органы государственных доходов:
- запрашивают у участников пилотного проекта сведения и документы, связанные с оценкой и реализацией объекта;
- предоставляют участникам пилотного проекта разъяснения по вопросам, связанным с проведением пилотного проекта, в течение 15 рабочих дней со дня обращения в официальные источники органов государственных доходов.
- при внесении сведений в мобильное приложение строго придерживаться руководства пользователя мобильного приложения.
АО "ФПК" в течение одного рабочего дня после поступления актов описи имущества и приложенных к нему постановлений об обращении взыскания, отчета об оценке объекта от разработчика по заказной почте размещает их на интернет-ресурсе.
Для реализации пилотного проекта работник органа государственных доходов скачивает мобильное приложение и авторизуется в качестве пользователя.
Работник органа государственных доходов вносит в мобильное приложение сведения об оцениваемом объекте, с приложением фото и видеофайлов в соответствии с руководством пользователя мобильного приложения.
После загрузки фото-видеофайлов в мобильное приложение, на основании аналитических данных вычисления, формируется отчет оценщика об оценке объекта.
При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине.
Приказ вводится в действие с 2 ноября 2025 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.