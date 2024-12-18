Налогоплательщикам сообщат о предполагаемых обязательствах по НДС

Министерство финансов подготовило проект Правил и сроков реализации пилотного проекта по автоматизированному расчету баланса налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является предварительное информирование налогоплательщика о предполагаемых налоговых обязательствах по НДС за налоговый период.

При этом предполагаемый расчет налоговых обязательств по НДС не заменяет фактический расчет налоговых обязательств по НДС и носит исключительно информативный характер.

Документ определяет порядок ведения автоматизированного расчета НДС и учета балансовой суммы НДС с использованием специального информационного сервиса "e-Тамга".

Участниками пилотного проекта являются:

органы государственных доходов;

плательщик НДС;

оператор.

Правилами определены права и обязанности участников пилотного проекта.

Плательщик НДС вправе:

получать от органов государственных доходов разъяснения по применению системы "e-Тамга";

получать от органов государственных доходов информацию по расчету;

представлять сведения о сумме НДС по остаткам товаров на дату постановки на регистрационный учет по НДС и на дату снятия с учета по НДС;

представлять предложения по совершенствованию расчета.

В целях получения информации по расчету и представления сведений о сумме НДС по остаткам товаров Плательщик НДС на добровольной основе регистрируется в системе "e-Тамга". Для этого ему нужно подписать при помощи ЭЦП пользовательское соглашение по предоставлению доступа к системе "e-Тамга".

Органы государственных доходов обязаны

предоставлять плательщику НДС разъяснения по пилотному проекту;

размещать сведения о балансовой сумме НДС в ИС "ЭСФ".

Оператор обязан:

по заявлению плательщика НДС представлять сверку по расчету и балансовой сумме НДС;

представлять органам государственных доходов данные системы "e-Тамга";

обеспечить бесперебойный доступ к системе "e-Тамга" Плательщикам НДС;

обеспечить сотрудников органов государственных доходов автоматизированными рабочими местами в системе "e-Тамга";

обеспечивает соблюдение требований закона "О персональных данных и их защите".

Информация по ЭСФ, декларациям на товары, заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов и платежам в бюджет передается в систему "e-Тамга" посредством информационного взаимодействия РИС с информационными системами КГД МФ РК и министерства.

В системе "e-Тамга" с учетом поступающей информации формируется баланс НДС, который отражается в ИС "ЭСФ" и в налоговом счете системы "е-Тамга". Расчет баланса НДС производится автоматически.

Оператор еженедельно каждый понедельник направляет сообщение о сумме баланса НДС на текущую дату на номер мобильного телефона руководителя плательщика НДС и контактный номер мобильного телефона, указанный плательщиком НДС при заключении с оператором пользовательского соглашения.

Срок реализации пилотного проекта – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в октябре в Казахстане запустили пилотный проект "Цифровой НДС", который направлен на модернизацию процедур возврата НДС с использованием цифрового тенге.