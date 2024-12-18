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Право

Налогоплательщикам сообщат о предполагаемых обязательствах по НДС

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:59 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило проект Правил и сроков реализации пилотного проекта по автоматизированному расчету баланса налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является предварительное информирование налогоплательщика о предполагаемых налоговых обязательствах по НДС за налоговый период.

При этом предполагаемый расчет налоговых обязательств по НДС не заменяет фактический расчет налоговых обязательств по НДС и носит исключительно информативный характер.

Документ определяет порядок ведения автоматизированного расчета НДС и учета балансовой суммы НДС с использованием специального информационного сервиса "e-Тамга".

Участниками пилотного проекта являются:

  • органы государственных доходов;
  • плательщик НДС;
  • оператор.

Правилами определены права и обязанности участников пилотного проекта.

Плательщик НДС вправе:

  • получать от органов государственных доходов разъяснения по применению системы "e-Тамга";
  • получать от органов государственных доходов информацию по расчету;
  • представлять сведения о сумме НДС по остаткам товаров на дату постановки на регистрационный учет по НДС и на дату снятия с учета по НДС;
  • представлять предложения по совершенствованию расчета.

В целях получения информации по расчету и представления сведений о сумме НДС по остаткам товаров Плательщик НДС на добровольной основе регистрируется в системе "e-Тамга". Для этого ему нужно подписать при помощи ЭЦП пользовательское соглашение по предоставлению доступа к системе "e-Тамга".

Органы государственных доходов обязаны

  • предоставлять плательщику НДС разъяснения по пилотному проекту;
  • размещать сведения о балансовой сумме НДС в ИС "ЭСФ".

Оператор обязан:

  • по заявлению плательщика НДС представлять сверку по расчету и балансовой сумме НДС;
  • представлять органам государственных доходов данные системы "e-Тамга";
  • обеспечить бесперебойный доступ к системе "e-Тамга" Плательщикам НДС;
  • обеспечить сотрудников органов государственных доходов автоматизированными рабочими местами в системе "e-Тамга";
  • обеспечивает соблюдение требований закона "О персональных данных и их защите".

Информация по ЭСФ, декларациям на товары, заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов и платежам в бюджет передается в систему "e-Тамга" посредством информационного взаимодействия РИС с информационными системами КГД МФ РК и министерства.

В системе "e-Тамга" с учетом поступающей информации формируется баланс НДС, который отражается в ИС "ЭСФ" и в налоговом счете системы "е-Тамга". Расчет баланса НДС производится автоматически.

Оператор еженедельно каждый понедельник направляет сообщение о сумме баланса НДС на текущую дату на номер мобильного телефона руководителя плательщика НДС и контактный номер мобильного телефона, указанный плательщиком НДС при заключении с оператором пользовательского соглашения.

Срок реализации пилотного проекта – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в октябре в Казахстане запустили пилотный проект "Цифровой НДС", который направлен на модернизацию процедур возврата НДС с использованием цифрового тенге.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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