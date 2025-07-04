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Право

Продавать имущество налогоплательщика в счет погашения его задолженности планируют через мобильное приложение

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:29 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило пилотный проект по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком или третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Пилотным проектом предусматривается, что органы государственных доходов будут реализовывать имущество налогоплательщиков в счет задолженности по налогам с использованием мобильного приложения.

Документ содержит правила и сроки проведения пилотного проекта. Реализация пилота планируется до 31 декабря 2025 года включительно.

При помощи предлагаемых нововведений удастся сократить сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшить затраты трудовых ресурсов, пояснили в Минфине.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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